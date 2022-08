Moda y sostenibilidad: así se alquila moda para eventos especiales entre particulares con un ahorro del 80%

La sostenibilidad es un concepto que, unido a la tecnología, brinda grandes oportunidades a la sociedad actual para hacer frente al cambio climático. También en el sector de la moda y los complementos.

Jointy es una de las propuestas disruptivas que han irrumpido en el mercado para demostrar que es posible alargar la vida útil de esas prendas que adquirimos para ocasiones especiales y que no siempre rentabilizamos, bien porque no queremos repetir outfit o porque, simplemente, consideramos que los productos ya no se adecuan a nuestros gustos pasado un tiempo.

Al concepto de sostenibilidad se une otro no menos importante, más si cabe en este contexto de inflación, encarecimiento de la energía e incertidumbre: el ahorro. La propuesta de Jointy facilita al usuario disponer de esta prenda especial a un precio un 80% inferior que tendría adquirirla nueva.

[Sostenibilidad ¿en riesgo?: leyes, inversores y clientes apuntalan el compromiso 'verde' de la corporate]

Para ello Jointy ha lanzado una app que permite compartir moda para ocasiones especiales entre particulares. La app geolocaliza las prendas más cercanas al usuario para que pueda probárselas en casa de la persona que las alquila.

De esta forma, la plataforma permite a los usuarios compartir su armario. Pueden subir aquellas prendas especiales que no utilizan como vestidos, zapatos, bolsos, tocados, complementos e incluso vestidos de novia.

Después, Jointy supervisa que los productos estén en perfectas condiciones y que estén valorados en al menos 150 euros, de forma que garantizan la calidad de la oferta que se sube a este marketplace exclusivo.

"Nos dimos cuenta de la cantidad de prendas de calidad que estaban sin utilizar, casi nuevas, e incluso con etiqueta puesta. Auténticos tesoros ocultos que podrían hacer felices a otras chicas. Y de paso, poner nuestro granito de arena en ayudar a consumir la moda de forma más razonable para todos", asegura Ignacio Valea, CEO de Jointy.

Ignacio Valea es el CEO de Jointy.

En cuanto a los usuarios que quieren alquilar, pueden ver a través de la app qué prendas tienen cerca mediante geolocalización, además de poder hacer sus búsquedas con filtros como: marca, talla, color y precio.

Una vez están interesados en alguna prenda, la plataforma cuenta con un chat para preguntar dudas o pedir más fotos. También se puede hacer una petición para concertar una cita en la que poder probársela, para garantizar que les queda bien y formalizar el alquiler de cuatro días mediante el pago a través de la app.

Además, se retiene una fianza en la tarjeta del usuario, que se libera al devolver la prenda.

La plataforma para compartir moda hace posible que se puedan estrenar prendas de alquiler de marcas premium y exclusivas por un 80% menos del precio original del producto, por lo que es una forma de vestir moda muy especial de un modo más asequible y sostenible.

En funcionamiento en Madrid

Mientras, las personas que los ponen en alquiler monetizan y dan uso a las prendas que solamente se habían puesto una vez.

"Sacar partido a tus prendas no es un acto solo rentable, sino, sobre todo, consciente. El aprovechamiento de los recursos forma parte de las nuevas consumidoras de moda. Jointy pretende reunirlas en su plataforma generando una comunidad con intereses y gustos comunes", comenta Valea.

Los usuarios pueden subir a la plataforma la ropa que se compraron para algún evento especial (valorada en más de 150 euros).

Además, como sucede en otras plataformas sociales, Jointy permite dejar comentarios y puntuaciones en función de cómo ha sido la experiencia con los usuarios que ponen en alquiler sus prendas.

La app, disponible para iOs y Android, ya está en funcionamiento en Madrid, con cerca de 1.000 productos disponibles por el momento, y tiene previsión de expandirse próximamente a nuevas ciudades.

Jointy, con el diseño español

La aplicación para alquilar moda de fiesta ha incluido, coincidiendo con su lanzamiento en nuestro país, prendas de diseñadores españoles noveles que han participado en la última edición de MBFWMadrid. De esta forma, muestran su apoyo a este sector y dan visibilidad al diseño español.

Leandro Cano, María Ávila, Corsicana, Reveligion, Yvan Andreu, Natalia Rivera, 404 Studio, Esther Noriega, Joaquín Dogo, Cherry Massia, Rafael Santiago, Becomely o Robert Rodríguez, firman algunas de las prendas que ya están disponibles en la app.

Sigue los temas que te interesan