Tecnológicas 'made in Spain': así ganan 'músculo' y atacan el mercado de nicho para posicionarse en el mundo

Crecer para ser más competitivas y abrirse un hueco en un sector tecnológico global donde el tamaño sí importa. No se trata de ganar 'músculo' empresarial sin más, sino de hacerlo con una estrategia definida y 'golpear' allí donde se puede lograr un posicionamiento sólido: el mercado de nicho.

Es el patrón que han seguido las tres tecnológicas españolas de tamaño medio ASTI, Sothis y Nunsys para situarse en la vanguardia de este mercado. En un sector tan especializado como el tecnológico, ofrecer objetivamente las mejores soluciones a los clientes precisa de una potente envergadura que permita retener el talento y disponer del capital necesario para asumir operaciones de calado.

Así lo reconocía recientemente el director general de Nunsys, Paco Gavilán, en una entrevista concedida a D+I tras anunciarse la compra de Sothis: "Nuestro nuevo tamaño nos permite soñar y trabajar para alcanzar esos objetivos. Si no tienes esa dimensión, no tienes la objetividad; no puedes ofrecer lo mejor, aquello que necesita el cliente".

ASTI, el 'codiciado' objetivo de ABB

En el caso de ASTI, la compañía burgalesa especializada en robots autónomos, la entrada de capital externo permitió el pasado verano un aumento de su estructura empresarial. La tecnológica española fue adquirida por el gigante suizo ABB para reforzar su presencia en el mercado de alto crecimiento de Robots Móviles Autónomos (AMR), estrategia en la que ASTI desempeña un papel fundamental.

Según se comunicó en la operación, la sede de ASTI en Burgos se convertirá en la base principal del negocio AMR de ABB, liderado por Verónica Pascual Boé. Todas las funciones, incluyendo entre otras I+D, ingeniería, cadena de valor de producto y proyecto, continuarán en las instalaciones de ASTI en España, Francia y Alemania.

Asimismo, ABB se comprometió a ampliar significativamente la capacidad de producción en Burgos para apoyar la expansión de ventas prevista en Europa y América.

Por su parte, en el último caso con la Comunidad Valenciana como escenario de la operación, la compra de Sothis por parte de Nunsys se ha llevado a cabo sin capital externo y sin cambios accionariales en la tecnológica dirigida por Paco Gavilán. La compañía resultante dispara su potencial al sumar dos tecnológicas complementarias que ahora incrementan de forma notable su portfolio.

Sede de la tecnológica Sothis, integrada al 100% recientemente en la también valenciana Nunsys. Ambas tiene su sede en el Parque Tecnológico de Paterna (Valencia). FOTO: VICENTE BOSCH.

Todas las acciones de Sothis se han integrado al 100% en Nunsys -al igual que ha sucedido con la política de adquisiciones previas de la compañía de Gavilán-, tras venderle Angels Capital, la sociedad de inversión de Juan Roig, su participación en Sothis.

"Hemos solicitado financiación, pero no hemos recurrido a préstamos participativos ni fondos de inversión, no ha hecho falta", reconocía a D+I Paco Gavilán.

La nueva generación de tecnológicas españolas abre una etapa de prosperidad de la que es difícil saber por el momento dónde está su techo. A su favor cuentan con un escenario de mayor madurez del ecosistema emprendedor en España y un capital privado todavía en euforia tras un 2021 histórico en inversiones. Existe el dinero necesario para llevar adelante proyectos de gran calado y también se están generando las oportunidades necesarias para hacerlo.

Entre ellas no hay que olvidar que 2022 será un año clave para la llegada de los fondos Next Generation, lo que debería ayudar en la transformación digital de la economía de nuestro país y potenciar el desarrollo del sector tech nacional.

Instalaciones de la tecnológica valenciana Nunsys en Valencia. FOTO: VICENT BOSCH.

Otras compañías tecnológicas españolas también están luchando por ganar tamaño y posicionarse de acuerdo con una estrategia que, al igual que sucede con ASTI, Nunsys y Sothis, sitúa en el mercado de nicho una de sus metas más inmediatas.

Es el caso de la tecnológica castellonense Cuatroochenta, especializada en servicios cloud y de ciberseguridad, con diez años de trayectoria a sus espaldas y cuando se cumple un año de su debut en el BME Growth.

Dedicada a las soluciones digitales cloud y ciberseguridad, continúa ganando músculo en los primeros compases de 2022, tras cerrar su último ejercicio con un balance muy positivo.

La startup con sede en Castellón acaba de adquirir Matrix Development Systems S.A, primera gran consecuencia de su reciente acuerdo de inversión con el fondo de capital riesgo Inveready, que le permitirá acelerar su plan de crecimiento inorgánico y trabajar para convertirse en los próximos años en un referente de software en nuestro país en determinadas soluciones de nicho.

Especialización y tamaño, el binomio perfecto

"Existen huecos que podemos cubrir perfectamente con nuestra tecnología y convertirnos en ese referente español de software para determinadas soluciones de nicho", matizaba Alfredo R. Cebrián, CEO y cofundador, en un reciente encuentro con los medios de comunicación.

En esta línea, el director general de Nunsys, Paco Gavilán, explicaba esta semana en la conversación mantenida con D+I que en cuanto a producto, la tecnológica valenciana aspira a tener un crecimiento "exponencial" en los próximos años en los mercados exteriores por las nuevas posibilidades de escalado de su variada gama de software.

No se circunscribe al sector de las soluciones cloud y la ciberseguridad esta estrategia. El sector español de la biotecnología también cuenta con proyectos punteros que prevén aumentar su dimensión estructural en los próximos años para competir con las grandes compañías de este sector en todo el mundo.

La granadina Regemat 3D es uno de ellos. La startup especializada en bioimpresión para generar órganos y tejidos ha abierto su segunda ronda de crowdfunding para acometer las inversiones que apuntalarán su próxima salida a Bolsa -mercado BME Growth- a finales de 2023.

La lucha por el liderazgo en los mercados exteriores

Según explicaba a D+I José Manuel Baena, CEO de Regemat 3D, ganar tamaño es la única forma que tienen para aspirar a ser líderes en los mercados internacionales -en España ya son la firma de referencia en el sector- en los que operan y donde los corporates europeos y estadounidenses dominan este tipo de bioimpresión.

Hasta ahora su especialización en producto les había permitido posicionarse de forma holgada en más de 29 países donde tienen presencia, pero para liderar uno de esos mercados es indispensable gozar de una mayor estructura empresarial.

En los próximos años todo indica que España asistirá a un proceso de reorganización del sector tecnológico en el que, al calor de los fondos Next Generation, la 'sed' de proyectos escalables del capital privado y la nueva madurez del ecosistema, se alumbrarán importantes iniciativas en el segmento medio del sector tecnológico español.

