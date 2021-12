Valencia Digital Summit 2021 impulsa empresas para crear un mundo mejor a través de la tecnología

Valencia Digital Summit 2021 reunió ayer, dentro de Capital4Startups Pitch a las 10 startups finalistas de la competición, en categorías seed y growth, seleccionadas entre más de 400 que aplicaron a la convocatoria.

Los finalistas presentaron sus proyectos ante inversores, fondos y corporaciones como ASCRI, BIGBAN, DraperB1, Startup Wise Guys, Plug and Play y Cupido.

De esta forma, Valencia Digital Summit impulsa a las empresas innovadoras del ecosistema valenciano para que sus proyectos crezcan, se consoliden y contribuyan a inspirar un futuro mejor, según explicaron ayer fuentes de la organización.

Un papel decisivo para el futuro

Este evento tecnológico de referencia de la Comunidad Valenciana pone de relieve cómo la tecnología, la innovación y la digitalización impactan en la sociedad, jugando un papel crucial a la hora de construir un futuro mejor.

La programación del evento se centró ayer, durante la segunda jornada, con la ponencia sobre la posición estratégica de la Comunidad Valenciana, ofrecida por Alberto Gutiérrez, presidente de Fundación LAB; seguida del caso de éxito de Elewit, la plataforma tecnológica del Grupo Red Eléctrica, contado por Diana Ortega, Innovation Strategic Alliance Manager.

También tuvo lugar la relación entre las sportstech y las corporaciones, a cargo de Johnny Kutnowski, Director of Product Management de Blinkfire Analytics; y Franco Segarra, Innovation Director de Valencia CF, moderada por Arturo Castelló, CEO de Encom; y el testimonial de María José Sanchis, Senior Legal Counsel de Coca-Cola sobre cómo diversificar la junta para una mayor innovación.

Por su parte, el escenario del Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial (IVACE) de la Generalitat Valenciana ha albergado un gran número de interesantes ponencias como la organizada por Aktion Legal sobre la llegada del metaverso, ofrecida por Pablo Viedma, Head of Tech & Privacy de Aktion Legal.

Una de las ponencias en el escenario IVACE de la segunda jornada de Valencia Digital Summit 2021.

Glovo también ofreció en esta ubicación una ponencia sobre innovación y tecnología made in Spain, a cargo de Álvar G. Porcar, Regional Director East.

El Ayuntamiento de Valencia, a través de València Activa, y BStartup de Banco Sabadell también mostraron su apoyo a Valencia Digital Summit con la charla ‘SiConnect Special Edition’, presentada por Javier Mateo, Deputy Director of Entrepreneurship de València Activa.

En ella participaron Ángel Buigues, BStartup Advisor de BStartup; Teresa Masía, technique in entrepreneurship and business development legal tech de València Activa; Vicent Martí, CMO de Streamloots; Alberto Sanz, CEO & Founder de LIFE4LIVE; y Belén Oltra, CoFounder & CEO de Haaku’s.

El evento contó con más apoyo institucional, en este caso de la Diputación de Valencia con la mesa El municipio, un ecosistema innovador y colaborativo, moderada por Carlos F. Bielsa, vicepresidente de la Diputación de Valencia y diputado del Área de Cooperación Municipal, Cohesión Territorial y Proyectos europeos y alcalde de Mislata.

Intenso apoyo institucional

En esta mesa estuvieron presentes Juan Antonio Sagredo, alcalde de Paterna; Javier Bosch, Founder & President de Nothingbutnet; Pere Antoni Chordá, alcalde de Canet de Berenguer; y Juan C. Sacristán, CoFounder & President de SAPIENS Energía.

Distrito Digital Comunidad Valenciana, el hub tecnológico del Mediterráneo, brindó, por su parte, varias ponencias.

Antonio Rodes, CEO de Distrito Digital (SPTCV) sobre el entorno único de este hub tecnológico; Ramon Lopez, Open Innovation Manager de AGBAR sobre la innovación abierta para luchar contra el cambio climático; Enrique Lancis, Innovation Manager de Globaldit sobre soluciones tecnológicas en el turismo; y Francesc Pons, Project Director de Innsomnia sobre salud y digitalización en la innovación global.

Elias Veris, Global Strategy & Operations Lead de Google for Startups ha ofrecido un contenido de gran valor para los asistentes, hablando sobre el lado oscuro del ecosistema startup y participando como moderador de la mesa ‘Strategies for Growth, Change and Business Models’, organizada por Google for Startups, en la que han participado Andrea Cayon, COO de Passporter; Fede Sainz, Founder de Sepiia; y Juanjo Traver, CoFounder & CRO de Declarando.

Contenido de los protagonistas del ecosistema

Lanzadera también ha tenido presencia destacada en el evento y lo ha hecho a través de Ismael Valero, Responsable Lanzadera Corporate/Space de Lanzadera, moderando la mesa ‘My First Corporate Client’. Además, Javier Desantes, Regional Manager de Demium ha ofrecido a los asistentes claves para los emprendedores del 2022.

Otro de los grandes contenidos ofrecidos en el evento han sido las intervenciones de Iker Marcaide, Founder de Zubi Labs y Salvador Mas, Global Head of Digital de Allfunds, moderadas por Anna Heim, Daily Reporter de Techcrunch, titulada ‘From Valencia to the World’.

'Speed networking'

Además, Juan Cartagena, miembro de la Junta directiva de Startup Valencia y cofundador y director ejecutivo de Hearts Radiant, ha ofrecido una ponencia sobre protocolos de ayuno para equipos.

También ha tenido un espacio destacado Meet the Startups, donde un gran número de emprendedores han podido conectar, a través de speed networking, un formato eficiente de pitches de 5 minutos, con empresas, inversores y partes interesadas para establecer nuevas conexiones y oportunidades comerciales.

En estos encuentros rápidos, todas las partes buscan activamente construir relaciones profesionales, y ayer estuvieron representadas startups de Industria 4.0, Gaming, Sportstech, Cleantech, Social impact o Edtech.

Con el fin de resaltar la importancia de saber comunicar bien los proyectos, la ponencia Media4Startups, estuvo a cargo de Alberto Iglesias, Deputy Director de D+I-EL ESPAÑOL; y José Torrego, Founder & CEO de El Referente, moderada por Miriam Reyes, MC de Antártico Stage.

Además, Impulsa Visión RTVE, organizó la charla Disrupting the TV Industry: Success Stories, moderada por Óscar Baza Moreno, Innovation Projects Coordinator de RTVE, y a cargo de Francisco del Pozo, CEO de Eloquenze; Meriem El Yamri, CoFounder & Software Engineer de Crowtec; y David Gómez Verdejo, CEO de Rookiebox.

Por último, para cerrar la programación de la mañana en la segunda jornada, los representantes por equipos de los 50 participantes de The Challenge, pitchearon los proyectos para que llevaron a cabo el pasado martes 14 en las instalaciones de la UPV.

Un jurado de excepción

Lo hicieron bajo la atenta mirada del jurado formado por Roberto Gómez, Startup Programs Manage de Elewit; Guillermo Marcet, Open Innovation Leader de Decathlon; Javier Alcalá, Head Of Scouting & Dealflow Wayra Barcelona de Wayra; Jordi Torrent, Open Innovation Manager de Damm; Lorena Pedrós, Startup Mentor de UPV; y Karina Virrueta, Project Manager de Startup Valencia.

La jornada estuvo moderada por Israel Griol, StartUPV Manager de StartUPV; y Ana Carrau, Founder de UpBeat Modus.

Por la tarde, tuvo tendrá lugar la ceremonia de clausura de la cuarta edición de Valencia Digital Summit, en la que se entregarán un gran número de premios de diferentes proyectos relacionados con el evento tecnológico.

Para poner el broche de oro, ofreció sus palabras Sandra Gómez, vicealcaldesa de Valencia; Juan Luis Hortelano, presidente de Startup Valencia; y Carlos Fernández Bielsa, vicepresidente de la Diputación de Valencia y diputado del Área de Cooperación Municipal, Cohesión Territorial y Proyectos europeos.

Observatorio Startup: radiografía del sector regional

Además, Teresa García Muñoz, directora general de Emprendedurismo y Cooperativismo de la Generalitat Valenciana, hizo públicos todos los datos del Informe del Observatorio Startup de la Comunidad Valenciana, que están disponibles en la web de Startup Valencia.

Tras el cierre institucional, llegó el momento de la entrega de premios del programa University Startup Mentoring by Glovo, de la mano de Alvar G. Porcar, East Regional Manager de Glovo.

Tras la celebración de los Workshops, se entregó el premio de Python Workshop by GeeksHubs, ofrecido por Chaume Sánchez, CEO de GeeksHubs, y Fernando Diaz, CTO de Mercadona Tech; y de From Zero to MVP Workshop by AWS & Lidr, de la mano de Álvaro Moya, CEO, Lidr.

A continuación, llegó el momento de la entrega del premio The Challenge, de la mano de Esther Gómez, Students and Entrepreneurship Vice-Chancellor de UPV, y Laura Gil, Chief Digital Office de Damm.

También se entregó un Premio de honor, por Nacho Mas, CEO de Startup Valencia, y Karina Virrueta, Project Manager de Startup Valencia.

Y, por último, los galardones de Best Startup Seed y Best Startup Growth, de manos del presidente de Startup Valencia, Juan Luis Hortelano, y de la directora de Valencia Digital Summit, Alejandra Menéndez.

Premiados Valencia Digital Summit 2021

Los nombres propios de los premiados en la edición de este año han sido: en Capital4Startups Pitch Competition; Best Startup Seed: Streamion (Valencia, España), plataforma que conecta streamers con marcas y Best Startup Growth: Nect (Hamburgo, Alemania), solución inteligente de identidad digital.

Los galardonados en University Startup Mentoring by Glovo han sido PROCKETT y AGRARI.

En el programa The Challenge UPV se ha alzado con la distinción FERSUS (Andrés Planells, Victoria Olcina, Aliaa Sayed y Almudena Molina).

En Phyton Mercadona Tech Workshop by GeeksHubs, Daniel Rodríguez; Phyton Cecotec Workshop by GeeksHubs, Luigi Minardi; Phyton Dekalabs Workshop by GeeksHubs, Pepe Fabra; MVP Workshop by Amazon Web Services & L1DR, DiversiTool.

Por último, el Honorary Award recayó en Jesús Casanova. Con la entrega de galardones se puso el punto y final a la cuarta edición de Valencia Digital Summit que ha consagrado el evento valenciano como cita de referencia en el ecosistema emprendedor nacional e internacional. Ya queda menos para la edición 2022.

