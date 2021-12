Twenix cierra una ronda de financiación de dos millones de euros para expandir su propuesta 'edtech'

Nueva ronda de financiación en el ámbito de las 'edtech' en España. En este caso, la afortunada ha sido Twenix, una startup que ofrece formación flexible en inglés para las empresas, la cual ha captado dos millones de euros para seguir haciendo crecer su plataforma y consolidar su expansión internacional.

En la operación han participado Inveready, Banco Sabadell, JME Ventures y el VC internacional Brighteye.

"Gracias a esta nueva ronda de financiación el equipo de Twenix seguirá mejorando la plataforma, incrementando el número de profesionales y sobre todo se centrará en consolidar su proceso de internacionalización para poder llegar a un mayor número de empresas que demanden esta nueva forma de aprender a comunicarse en inglés en todo el mundo", reza el comunicado remitido por la startup.

“Estamos muy contentos de que JME y Banco Sabadell hayan vuelto a confiar en nosotros y que se hayan unido nuevos players de referencia en España e internacionales como Inveready y Brighteye”, explica Miguel Sanz, CFO y cofundador de Twenix. Además, Sanz destaca que “un fondo internacional especializado en educación haya apostado por nosotros como futuro player internacional y que hayamos cerrado nuestros primeros clientes italianos valida nuestra forma de entender el futuro de la educación y la ejecución que estamos haciendo”, concluye.

Sesiones de 26 minutos

En sesiones individuales de tan solo 26 minutos One to One, con profesores de diferentes nacionalidades, Twenix enseña a los usuarios a comunicarse en inglés a través de mini cursos centrados en temas empresariales que han sido desarrollados por el equipo de educación junto con profesionales de primer nivel de las diferentes áreas de la empresa.

Se apoyan en un fuerte desarrollo tecnológico para personalizar cada clase según el nivel y experiencia del usuario. El alumno elige en qué temas quiere formarse según su nivel de inglés y a través de esa tecnología podrá reforzar y recordar los objetivos y errores cometidos a través de un seguimiento personalizado.

El marketplace de Twenix cuenta actualmente con 55 empleados y dentro de su plataforma se encuentran profesores nativos de distintos países de habla inglesa, o en los que el inglés es el idioma principal, como Reino Unido, Estados Unidos, Canadá, Australia e incluso Países Bajos o Sudáfrica.

