El 'marketplace' de las tarjetas regalo que toda empresa querría tener para agasajar a sus clientes esta Navidad

La historia que hay detrás de la startup Dative.io bien puede convertirse en un caso paradigmático de cómo el sector emprendedor español evoluciona y vira sus proyectos para adaptarlos a una realidad cambiante que, en el último año y medio, ha encontrado en la covid-19 y la eclosión de la transformación digital un punto de inflexión determinante para sus iniciativas.

Dative.io nació en 2017 en Bilbao y, en un primer momento, se dedicó a la analítica de promociones de marketing aplicada al sector travel. Pero el proyecto impulsado por el emprendedor Jonatan Amenedo, con una dilatada experiencia en este campo, se dio de bruces, como muchas otras propuestas por aquel entonces, con un 'invitado' inesperado justo en el momento del despegue de la propuesta.

"Cuando tenía que llegar el boom y el crecimiento exponencial del proyecto, irrumpió la pandemia y todo se paró. Entonces sucedió algo inesperado, algo que nos dio las claves para virar el negocio hacia lo que hacemos hoy en día", asevera a D+I el CEO de Dative.io, Jonatan Amenedo.

De izquierda a derecha: Jonatan Amenedo, CEO de Dative.io, y Alfredo Gonzalez, COO de la empresa.

"Muchos clientes del sector travel que teníamos entonces fueron despedidos, y contratados de nuevo en otras empresas y grandes multinacionales. Nos trasladaron que el problema que detectaban esas empresas era que las promociones no llegaban, no se cobraban", añade Amenedo.

Fue entonces cuando el emprendedor entendió que, si bien el análisis de datos era un negocio viable que no debían perder de vista, la coyuntura había puesto delante del equipo de Dative.io una nueva área de negocio por explorar: el pago de las promociones.

Un 'marketplace' de tarjetas regalo

"Las empresas no eran capaces de pagarlas. Llevábamos 15 años analizando promociones y con el tema del análisis de tarjetas, y ahora el problema no era tanto ya analizarlas, sino pagarlas", asevera Amenedo.

Así echó a andar Dative.io como marketplace de tarjetas regalo que no sólo permite agasajar a los clientes con estas conocidas gratificaciones sino que también ha dado el paso a ofrecer productos físicos o, incluso viajes.

La plataforma de Dative.io permite un ahorro a las empresas que quieren ofrecer a sus clientes esas gratificaciones de entre el 30% y el 40 por ciento, dado que evita que se pierdan con el consiguiente gasto no rentabilizado para las compañías.

"La compañía en cuestión accede a nuestra plataforma y puede comprar tarjetas regalo de El Corte Inglés, Amazon o Ikea, de lo que quiera, en 120 países. Tenemos 1.200 tarjetas", manifiesta el CEO.

Herramienta totalmente digitalizada

Al ser una herramienta totalmente digitalizada, "nosotros le enviamos al cliente la tarjeta con los 50 euros o 100 euros, pero aún no los hemos comprado. En el momento en que el destinatario abra el correo y lo pida, es cuando Dative.io recurrirá a Amazon o El Corte Inglés, por ejemplo, y lo solicitará", insiste Amenedo.

"La cuestión es que de cada diez clientes, 4 o 5 no piden esas tarjetas o productos físicos, con lo que ese dinero se perdía. Nosotros evitamos eso, sólo se pide cuando el cliente lo acepta", apostilla.

Es importante destacar que Dative.io no sólo paga las promociones -tarjetas regalo- sino también productos. "Por ejemplo, si en lugar de una promoción de cinco euros premian al cliente con un set de cuchillos, nosotros lo tramitamos. Hemos digitalizado toda la parte de marketing de incentivos: productos fijos o viajes".

El nuevo tiempo de renacimiento que ahora comienza para Dative.io llevó el pasado septiembre a la startup vasca hasta Valencia y la aceleradora Lanzadera. "Parte del equipo está en Valencia para empezar casi de cero con una mente fresca, para atraer talento y renacer", incide el CEO.

Plataforma digitalizada de Dative.io para las promociones de marketing.

De hecho, Dative.io ultima la presentación de nueva marca Roiward, una imagen renovada para un proyecto reformulado hacia un mercado con sinfín de posibilidades aún por explorar.

Este viraje será el que Jonatan Amenedo contará esta semana en Valencia Digital Summit 2021, el evento tecnológico de referencia de la Comunidad Valenciana organizado por Startup Valencia que tendrá lugar el 15 y 16 de diciembre en la capital del Turia y que encara su edición más internacional.

Conferencia en Valencia Digital Summit 2021

Amenedo estará presente este jueves a partir de las 13.00 horas -escenario Artártico- en el evento valenciano con la conferencia A World Where Data Creates Value for You.

"Queremos contar a los asistentes en Valencia nuestra experiencia. Hablaré del N+1, donde N son las veces que intentas un proyecto y fracasas, y 1 es cuando finalmente lo consigues. Roiward es ese 1 tras muchas N", apostilla el emprendedor.

