Nace la primera compañía que promueve festivales para personas con problemas de audición y lenguaje

Derribar las barreras de la industria audiovisual, algo casi infranqueable hoy en día para personas con dificultades de audición y lenguaje. Ese es el objetivo de Secret Sound, el proyecto ganador del XXVII Concurso de Proyectos Empresariales de Murcia y Premio Especial Artes Escénicas del la segunda edición de los Premios Ciudad, Creatividad, Cultura y Emprendimiento.

Liderado por la emprendedora Esther Pina, surge en 2019 cuando esta joven de 23 años entra en contacto con la Asociación de padres de niños con problemas de audición y lenguaje, ASPANPAL.

"Me mostraron el programa que tenían para enseñar a los pequeños a bailar flamenco y me contaron las dificultades que se encontraban a la hora de acceder a la música. Por aquel entonces, yo me encontraba desarrollando un sello discográfico para ayudar a que artistas sin recursos pudieran acceder al sector, pero en ese momento decidí virar el camino", recuerda Esther.

Hoy en día, Secret Sound es una solución estable y efectiva que les permite lo que a priori, parecía imposible, que una persona con discapacidad auditiva pudiera disfrutar de un evento audiovisual sin ninguna diferencia, por ejemplo, un festival.

Ofrecen servicios de asesoría especializada en diferentes capacidades para conseguir que los eventos se vuelvan completamente inclusivos: "Somos una gestora de accesibilidad que trabaja para generar un estándar en la industria audiovisual que ayude a estas personas. Nuestro objetivo, de aquí a cinco años, es lograr la accesibilidad los 365 días del año", comparte.

Una gestora de accesibilidad

Son conscientes de que ya se realizaban eventos de manera aislada y de forma puntual. El auténtico problema se da en el día a día.

Y lo combaten con un equipo dinámico que rota en función de las necesidades de la actividad en cuestión (entre dos y siete personas si suman intérpretes de lengua de signos, técnicos de sonido etc). Pina, fundadora y CEO, ha conseguido colar su empresa en el Top 10 startups más sostenibles del mediterráneo por ESIC.

Además, fueron finalistas de la Gira Mujeres de Coca Cola y del Premio Jóvenes Más Humano de la Fundación Más Humano, junto al Premio Juventud Región de Murcia en la categoría Emprendimiento Social.

Pero aquí viene la verdadera disrupción del proyecto.

Bucle magnético para implantes cocleares

La clave de Secret Sound son los bucles magnéticos, un sistema de sonido que transforma el audio, una vez emitido a través de un micrófono o un equipo de sonido, en un campo electromagnético que a su vez captan los audífonos e implantes cocleares (de las personas con dificultad de audición), dotados de posición T (una telebobina).

Así, en ambientes muy cargados, como conciertos y teatros, pueden disfrutar del audio original de una manera limpia, atenuando el ruido ambiente. "Actualmente, ya hemos conseguido que congresos y jornadas online sean accesibles para este tipo de personas. Tenemos un sistema que abarca desde el subtitulado hasta un sistema de vibraciones envolventes que aportan valor tanto a oyentes como a no oyentes", explica Esther Pina.

Para 2022, el equipo de Secret Sound tiene entre manos realizar los primeros conciertos (fuera de la región) con la experiencia completa de la tecnología que se encuentran desarrollando.

Una tecnología destinada a implantarse en próximas ediciones de The People Companies Forum, el congreso de innovación (que hace unos días vivía su estreno), enmarcado dentro del Congreso Nacional de Jóvenes Empresarios de la Confederación Española de Asociaciones de Jóvenes Empresarios (CEAJE) y Región Startup, espacio dedicado a inversores y proyectos empresariales en el que, bajo el impulso de la innovación y la tecnología, ha reunido a emprendedores, fondos de inversión y empresarios.

"Creo que es el tipo de eventos que necesita la región y más aún en estos momentos. Nos llena de optimismo y motivación y además sitúa el ecosistema murciano como epicentro del emprendimiento, aunque sólo sean unos días, a nivel nacional", cree Pina, participante de esta edición en 2021, quien a su vez, aboga por más visibilidad de casos de éxito y conexión con referentes cercanos.

Para 2022 (si la COVID-19 lo permite), el equipo de Secret Sound tiene entre manos realizar los primeros conciertos (fuera de la región) con la experiencia completa de la tecnología que se encuentran desarrollando.

Sigue los temas que te interesan