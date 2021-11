La startup gallega que usa la tecnología digital para conservar el patrimonio histórico de nuestros pueblos

La tecnología más disruptiva ha encontrado en la conservación del patrimonio artístico y monumental un campo de posibilidades casi infinitas por explorar de la mano de las técnicas más avanzadas.

La gallega Navia 3D emerge en el ecosistema emprendedor digital español con una disruptiva propuesta que facilita al visitante la comprensión de yacimientos arqueológicos y museos y, además, ayuda a conservar nuestro legado patrimonial desde su sede en Ribadavia y en el Parque Tecnolóxico de Galicia.

La startup ya se ha situado, pese a su todavía corta trayectoria, en la vanguardia del diseño e impresión 3D, fotogrametría y realidad aumentada y virtual, tecnologías que emplea para desarrollar soluciones virtuales e interactivas para múltiples ámbitos.

Navia 3D ayuda a hacer más comprensibles los museos y yacimientos arqueológicos a través de las experiencias.

Y es que, aunque en un principio la empresa surgió con el objetivo de hacer más comprensibles los museos y yacimientos arqueológicos a través de las experiencias, pronto vio la posibilidad de exportar sus conocimientos a otros campos como el turismo, el diseño e interiorismo o la arquitectura.

Todo comenzó durante la etapa en la universidad de Rita Pérez, virtualizadora de patrimonio y arqueóloga analítica, y una de las dos personas que conforman en la actualidad Navia 3D.

Reconoce a D+I que nunca pensó que al acabar sus estudios se convertiría en emprendedora. "Me imaginaba a mí misma analizando restos y sacándole toda la información a cualquier elemento arqueológico que me pusieran delante. Sin embargo, gracias al consejo de un gran amigo, esto no sucedió así y ello supuso un punto de inflexión en mi vida".

Su amigo le recomendó participar en el 3 Day Startup de Barcelona. Corría el año 2019 y Rita Pérez se presentó con una solución tecnológica para hacer más comprensibles los museos y los yacimientos arqueológicos.

El inicio del proyecto disruptor

"La idea que presenté gustó mucho y resultó seleccionada. Lo que me permitió estar todo un fin de semana trabajando en ideas de modelo de negocio, pivotar y pivotar. Fue una experiencia en la que aprendí muchísimo y de la que estoy muy agradecida, pues ahí comenzó todo este camino", relata la arqueóloga analítica.

Tras concluir sus estudios universitarios en Barcelona regresó a Galicia para trabajar en una pequeña empresa de gestión cultural, "y descubrir la cruda realidad del mundo laboral", reconoce.

"El tiempo que tenía libre lo dedicaba a formarme y a darle forma a este proyecto. Me gustaría destacar que fue en ese momento cuando decidí ponerle el nombre de Navia 3D", recalca Pérez.

A finales de 2020, Navia 3D resulta seleccionada para los premios Incuvi Emprende y se convierte en un proyecto cada vez más serio. Además, Simón Fernández Fidalgo, ingeniero industrial, se suma en este momento al proyecto -la otra persona que forma parte de la startup junto a Rita Pérez-.

Virtualizadores del patrimonio

Es a partir de este instante cuando los servicios de Navia 3D comienzan a registrar una demanda al alza y el proyecto se consagra como una empresa definitivamente durante este 2021.

"En la actualidad continuamos desarrollando proyectos y de lo que estoy más orgullosa es de que somos capaces de ayudar a sectores tan diferentes como comerciales, arqueólogos, arquitectos, startups de movilidad eléctrica, etc.", afirma Pérez.

"Hemos avanzado de ser virtualizadores de patrimonio a usar nuestras herramientas para ayudar a mucha más gente". "Pensando en el futuro veo a Navia 3D con un equipo de personas más grande y con muchos servicios nuevos adaptados a las necesidades de las empresas del momento", sostiene.

La propuesta tecnológica de Navia 3D se asienta en tres pilares fundamentales para dar respuesta a necesidades del mercado que todavía no estaban cubiertas.

Rigurosidad histórica y arqueológica

En primer lugar, la startup mejora las experiencias de los visitantes de espacios patrimoniales y culturales haciéndolos más comprensibles e interactivos. Este objetivo se alcanza con la virtualización del patrimonio; experiencias inmersivas, recorridos virtuales y visitas 360º; animaciones 3D explicativas y elementos interactivos como maquetas y 'apps'.

"Uno de nuestros valores más importantes es la rigurosidad histórica y arqueológica a la hora de crear los modelos 3D y reconstrucciones de patrimonio. Detrás de nuestros trabajos de virtualización de patrimonio hay un gran esfuerzo en la búsqueda de información, pues es la base para la creación de estos modelos 3D lo más fieles posibles a la realidad", insisten.

Anticiparse al resultado del proyecto

En segundo término, la empresa consigue ahorrar tiempo y costes a través de la innovación para diferentes ámbitos profesionales. Con el diseño 3D puede obtener imágenes fotorrealistas renders; recorridos 360º, vídeos, visitas inmersivas con gafas de realidad virtual; aplicaciones de realidad aumentada, configuraciones de productos 3D online y maquetas.

"Todo esto permite ver de forma realista los resultados de un proyecto antes de ejecutarlo. Por ejemplo: podemos ver cómo quedaría una piscina en un jardín antes de ser construida y así poder saber si es necesario algún cambio para ajustarlo a las necesidades del cliente", matiza la representante de la empresa.

Y en tercer lugar, Navia 3D permite la protección y registro de patrimonio con la obtención de modelos 3D fotogramétricos de bienes patrimoniales y yacimientos arqueológicos.

"Un ejemplo de esto es que si tenemos una réplica en 3D de una iglesia y esta sufre un derrumbe tendremos la información para su futura restauración", indica.

La propuesta de la empresa ofrece, en definitiva, mejorar las experiencias de compra haciéndolas más interactivas y personalizables y ofrece una solución a la falta de optimización de los modelos 3D para equipos informáticos menos potentes. Por ejemplo, modelos 3D que vienen de escáner láser o fotogrametría.

De esta forma, las startups pueden acceder a prototipos virtuales y físicos de calidad a un bajo coste. En definitiva, Navia 3D brinda un servicio a medida y enfocado al momento en el que están estas empresas emergentes.

Casos de éxito

Entre los casos de éxito relacionados con el patrimonio y en los que se ha aplicado la fotogrametría, destacan dos. Por un lado, el acometido en la Iglesia de Santo Domingo (BIC): el objetivo era realizar una solución técnica y rápida que permitiera la toma de mediciones e imágenes.

Esto permitió a los arquitectos encargados de realizar tareas en un proyecto de conservación y restauración de la misma optimizar su trabajo, facilitar el análisis, crear planos y efectuar cálculos con mucha más rapidez.

Caso de éxito desarrollado en la Iglesia de San Xes de Francelos (BIC), un proyecto para el Concello de Ribadavia.

Por otra parte, se encuentra el proyecto en la Iglesia de San Xes de Francelos (BIC): una actuación para el Concello de Ribadavia. En este caso el proyecto consistió en renovar el panel de la iglesia e integrarle un modelo en 3D en un código QR con información extra.

Aparte, Navia 3D también ha desarrollado otros casos de éxito como la representación realista de piedras para encimeras de cocinas francesas o un prototipo virtual y físico de la carcasa de batería eléctrica para la startup VI&GO.

Tras los primeros seis meses desde su constitución, el objetivo de Navia 3D es seguir ampliando clientes y "que los que tenemos queden satisfechos y repitan en el futuro con nosotros".

"A finales de 2021 queremos hacer la presentación de un trabajo de una recreación 3D de una villa medieval gallega en la que llevamos mucho tiempo trabajando y de la que todavía no podemos desvelar", matizan.

Además, insisten en que sus utilidades son muy aplicables a sectores como la automoción "y, por ello, nos vamos a presentar a la candidatura del HTA".

