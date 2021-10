El psicólogo 'online' 24 horas que normaliza ir a terapia y lucha contra los estigmas de la enfermedad mental

Cada 10 de octubre se celebra el Día Mundial de la Salud Mental, promovido por la Federación Mundial de la Salud Mental con la participación de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

La efeméride representa un compromiso global para crear conciencia sobre los problemas de salud mental en todo el mundo y movilizar esfuerzos contra los prejuicios que aún subsisten.

La pandemia ha puesto en evidencia las deficiencias de los sistemas sanitarios en esta materia. Las dolencias ya existentes se han agravado desde la llegada del covid-19 y nuevas patologías derivadas de los efectos de la pérdida de libertad y el confinamiento han aflorado entre la población.

En este contexto, los jóvenes son uno de los segmentos que ha resultado más castigado. Esta misma semana UNICEF advertía que los efectos de la covid-19 sobre la salud mental y el bienestar de los niños y los jóvenes podrían prolongarse durante muchos años.

Según el último informe de la organización, se calcula que más de 1 de cada 7 adolescentes de 10 a 19 años sufre un trastorno mental diagnosticado en todo el mundo.

Tecnología y disrupción, las herramientas

Casi 46.000 adolescentes se suicidan cada año, una de las cinco principales causas de muerte para este grupo de edad. En la población adulta, la evolución no hay sido mejor desde que comenzara la pandemia.

Aunque someterse a terapia psicológica ya no conlleva el estigma de antaño, todavía se constata cierta resistencia social a ponerse en manos de los profesionales de la salud mental por temor a un hipotético rechazo social.

La startup brinda su tecnología al servicio de la lucha contra los prejuicios de la enfermedad mental.

De nuevo, la tecnología y proyectos disruptores más punteros pueden contribuir a concienciar sobre la enfermedad mental, liberarla de prejuicios y combatirla.

La startup Psonríe utiliza las herramientas de la nueva era digital para acabar de una vez por todas con los estigmas que todavía recaen sobre las personas que acuden a terapia. Su aplicación permite una conexión 24 horas online con un profesional que atiende cada caso de forma personalizada, en tiempo real o con cita previa.

Una disrupción reconocida

Su proyecto ya ha llamado la atención de Lanzadera, aceleradora de Juan Roig que la ha acogido en su última convocatoria. Y es que su app no ha pasado desapercibida este año, por algo ha sido elegida como una de las 100 startups más innovadoras de España en 2021 y es una de las 21 más disruptivas de Cataluña.

Psonríe echó a andar hace cuatro años a raíz de la experiencia personal de su CEO, Jordi Boix. Su pareja no encontraba un trabajo de más de 20 horas semanales, a pesar de ser una psicóloga muy cualificada.

Esta dificultad no constituía un caso aislado; la comparten la gran mayoría de psicólogos: un tercio de los licenciados no ejerce su profesión y el resto no supera las 28 horas laborales a la semana.

Además, el contexto en que se daba esta realidad era muy alarmante: la ansiedad y la depresión ya afectaban a un tercio de la población mundial y la inversión en políticas y recursos de salud mental apenas superaba el 2% del presupuesto sanitario. Después, llegó la pandemia y el agravamiento de la situación.

Marina Ruiz y Jordi Boix, cofundadores de Psonríe.

Ante esta realidad, Psonríe nació con un objetivo claro: que todas las personas que lo necesiten puedan hablar de la forma más simple, cómoda y efectiva con un psicólogo profesional.

"El proyecto desde sus inicios ha tenido como reto normalizar la terapia psicológica, contribuir a digitalizar el mercado y eliminar los prejuicios asociados con la salud mental", puntualiza el CEO Jordi Boix.

Referente en psicología online de habla hispana

"Tras el lanzamiento del proyecto, Psonríe tuvo muy buena acogida, tanto por parte de los psicólogos como por los usuarios. Fue encontonces cuando Jordi conoció a Marina Ruiz, una psicóloga interesada en entrar en Psonríe que, finalmente, terminó como cofundadora, coordinando al equipo de psicólogos y gestionando la parte operativa del negocio.".

Poco a poco, Psonríe ha ido creciendo tanto en reconocimientos como en equipo humano, conformado en la actualidad por más de 15 profesionales que trabajan para situar a la empresa como referente en psicología online de habla hispana.

Psonríe ya estudia trasladar su tecnología para la gestión emocional de los equipos de trabajo de las empresas.

"Está demostrado que la mayoría de los problemas psicológicos pueden ser tratados de forma online con la misma eficacia que de forma presencial, con el ahorro en tiempo y coste que supone, tanto para el usuario como para la empresa", precisa Boix.

Psonríe ofrece un acompañamiento psicológico al instante y disponible las 24 horas del día. La persona puede realizar sesiones inmediatas o mediante cita previa y llevar a cabo un proceso de mejora a largo plazo con uno de sus psicólogos, a los que se elige de forma estricta y tras haber sido seleccionados de entre miles de candidatos.

Segunda ronda 'seed' y nuevo producto

En cuanto a mercados, Psonríe está consolidada en el mercado hispanohablante, principalmente en España, México y la parte hispanohablante de Estados Unidos.

En los últimos meses, Psonríe ha lanzado un nuevo producto al mercado con el objetivo de ayudar a las empresas a mejorar la productividad de sus equipos, la calidad de vida y el bienestar emocional de sus empleados.

Además, ha cerrado su segunda ronda seed, con una financiación total entre las dos rondas de unos 380.000 euros. Con esta inversión, expandirá su servicio en empresas aportando un servicio integral de gestión emocional para equipos en entornos con alta incertidumbre y complejidad.

