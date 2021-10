South Summit 2021: la edición más verde de una feria que busca reinventarse tras la pandemia

La próxima semana vuelve la innovación al barrio madrileño de Villaverde con una nueva edición de South Summit, el evento organizado por María Benjumea. Una cita, del cinco al siete de octubre, que este año lleva por bandera la transición verde.

Así se entiende la participación de personajes como Christopher Gavigan -cofundador de The Honest Company-, Gunter Pauli -creador de la 'economía azul'-, Marco Lambertini -director general de WWF-, Marcelo Claure -CEO de Softbank- o Francis Suárez -alcalde de Miami-.

"Una vez más, queremos colocar a España en el mapa del emprendimiento y la innovación a nivel mundial, nuestro objetivo es posicionar a nivel mundial todo le talento que tenemos aquí", explica a D+I María Benjumea.

"Bajo el lema ‘Shape the future’ nos hemos reinventado para invitar a todo el ecosistema a sumarse a la transformación verde. No solo hemos asegurado una producción neutral en carbono sino que nos hemos comprometido como empresa a Net Zero Pledge. Queremos hacer una llamada a todo el ecosistema a ser parte de este compromiso global".

Con Felipe VI y Pedro Sánchez

Aunque la bandera verde sea el pilar sobre el que se sustenta el marketing de este año, el verdadero interés lo atrae como siempre la puesta de largo institucional que acompañará al evento, con la apertura a cargo del rey Felipe VI o la clausura de Pedro Sánchez como grandes hitos.

No en vano, South Summit siempre ha gozado de gran apoyo público para la celebración de sus distintas ediciones, tanto la principal de Madrid como las locales en Valencia o en Bilbao (esta última prevista para el próximo mes de enero). Incluso en un momento en que Madrid ha perdido ferias como el Digital Enterprise Show a causa de discrepancias sobre la financiación que reciben de las instituciones, South Summit se mantiene en plena forma.

Por último, sigue fomentándose la tradicional competición entre startups, con 3.800 proyectos presentados, de los que 100 expondrán sus ideas en la propia cita.

¿Se duplicará la asistencia?

La edición de South Summit 2020, celebrada en octubre del año pasado en Madrid, reunió a más de 52.000 espectadores, el 44% de ellos de procedencia internacional, y a más de 30.000 usuarios activos en su plataforma digital, que hicieron más de 12.100 contactos.

La última feria presencial, en 2019, reunió a más de 20.000 asistentes. En comparación, María Benjumea anunció este verano que esperaba duplicar estos datos, aunque ahora reconoce que será complicado teniendo en cuenta las circunstancias en que vivimos.

"En esta ocasión tenemos la suerte de poder palpar el sentimiento general de ilusión por volver a reencontrarnos. No podemos negar que seguimos en un momento de transición y que las cifras es difícil que sean comparables a las de 2019", admite Benjumea.

