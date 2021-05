Big data para captar ‘datos útiles’ y transformarlos de verdad en ‘el nuevo petróleo’

Aunque la importancia de los datos y la información aumenta a la par que la digitalización de las empresas, el lema ‘Los datos son el nuevo oro’ no es del todo certero. Carlos Albo, CEO y cofundador de la startup Wenalyze, lo matiza: “Los datos útiles son los que realmente deben considerarse oro o petróleo” en esta era digital.

Y sustenta su afirmación con cifra: “Como un mínimo un 55% de los datos que tienen bancos y aseguradoras de sus clientes empresas (personas jurídicas) no son exactos, o bien no son los correctos o bien no los tienen o bien no está actualizados”.

Una de las consecuencias de este problema de contar con datos incorrectos o no actualizados “no se puede realizar una buena oferta de productos personalizados”, ya que no cuentas con información fidedigna, “ni puedes automatizar procesos como la evaluación del riesgo de una empresa”, asegura Albo a D+I.

Identificar que “se estaban tomando decisiones sobre datos erróneos” es lo que movió a Albo y a sus tres socios a fundar en 2018 esta startup especializada en el análisis de datos para ayudar a entidades financieras y aseguradoras.

Así, la plataforma desarrollada permite “acelerar y automatizar los procesos de contratación” de productos y servicios financieros, así como para “optimizar la evaluación de los riesgos de sus clientes empresariales”, ya sean empresas medias o de pequeño tamaño.

Analizar todas las fuentes

“Curiosamente, la mayoría de estas pymes tiene esos datos publicados en la Red (página web, redes sociales) o están en registro público”, como el mercantil, apunta Albo. “La parte complicada del proceso es aunar las cientos de fuentes rastreadas y homogeneizar todo los datos para entregarlos y que le resulte útil, por ejemplo, a la aseguradora”.

Este enfoque tan específico en los sectores de insurtech y fintech se debe a que antes de fundar Wenalyze, tres de sus cuatro fundadores trabajaban en las áreas tecnológicas del sector asegurador y el cuarto en el mundo de la banca, explica Albo

Para ello, han creado una plataforma basada en big data y en inteligencia artificial, en concreto machine learning. Así, han desarrollado una serie de algoritmos para ejecutar sus propios robots de búsqueda automatizada de información, así como para optimizar el volcado de datos no estructurados para mejorar la eficiencia de su computación.

Además, esta startup al entregar los datos a la empresa es capaz de hacerlo tanto a partir de “datos en bruto” para autorrellenar información que no se tiene o actualizar la que se tiene, como entregar una analítica del riesgo, llevada a cabo gracias a los diferentes algoritmos propios.

Casos de usos de su tecnología

Gracias a su tecnología, por ejemplo, un agente de seguros puede automatizar sus procesos al empezar a cotizar un seguro: “Solo con el nombre y la dirección de la empresa, Wenalyze obtiene en tiempo real el resto de la información para ejecutar la cotización de forma menos tediosa para el usuario”, en este caso, el agente.

Esta recopilación de los datos que se necesitan para completar la operación permite “autorrellenar” al instante los formularios que se precisan, explica el CEO de esta startup valenciana, que acaba de entrar en la aceleradora corporativa GoHub.

Por otra parte, Albo señala que para “superar los criterios financieros tradicionales de riesgos” que analizan tanto bancos como aseguradoras, su tecnología permite “mejorar los modelos actuales hasta en un 20% a partir de la huella digital de las empresas”.

Así, como consecuencia de la pandemia por Covid-19, “las empresas se han volcado en la digitalización, con lo que la presencia online de las compañías es todavía más rica que hace un año y medio”, apunta Albo.

Una aplicación de esta tecnología, incide Albo, podría ser para “automatizar” los procesos analíticos de los bancos para la concesión o renovación de los préstamos ICO y evitar que el personal de las sucursales financieras estuvieran “picando los datos” de la empresa solicitante.

Por último, Wenalyze también permite realizar una “limpieza del dato”, es decir, “verificar si la información es válida o no; si existe, pero no es correcta, se puede actualizar; y si no la tuvieran podemos encontrarla”.

Aceleración e inversión

Para poder escalar esta tecnología a otros sectores, desde Wenalyze destacan el papel que puede desempeñar haber entrado en una aceleradora y venture corporativa como GoHub. “Encontrar al inversor adecuado no es un trabajo fácil y, para algunas industrias, requiere más que solo tener un producto sólido”

Por ello, Albo apunta que buscaban “un asesor que realmente entienda lo que estamos haciendo y pueda brindar una visión externa basada en su experiencia”. “Encontrar este tipo de socio puede ser difícil”, pero el CEO de esta startup creen que lo han conseguido con esta entidad de la multinacional valenciana Global Omnium.