Koa Health: 30 millones de euros para democratizar el bienestar mental

Lo contamos el pasado noviembre: la barcelonesa Alpha Health se independizaba de Telefónica convertida en Koa Health y con 14 millones de euros en los bolsillos. Ahora esos 14 se han convertido en 30 millones de euros sobresuscritos que completan su primera ronda de inversión en series A. A Wellington Partners Life Sciences y Ancora Finance Group se unen ahora MTIP y cuatro fondos españoles: Akilia Partners, Creas Impacto, Sabadell Asabys y Mundi Ventures.

Koa Health es una startup que ofrece soluciones digitales para el bienestar mental basadas en la evidencia científica en torno a la terapia conductivo-conductual. Su primer producto es Foundations, una aplicación de bienestar mental dirigida a empresas, que ofrece a los trabajadores una biblioteca de actividades con base empírica para combatir el estrés, dormir mejor, ayudar a la relajación y al pensamiento positivo, y aumentar la confianza en uno mismo. En proceso de desarrollo están otras soluciones para el bienestar mental y terapias digitales que permitan a los usuarios acceder a los servicios de salud mental en cualquier momento y lugar.

La demanda de este tipo de productos está en efervescencia debido a la huella de la pandemia en la salud mental de la población. La prevalencia de la depresión en las poblaciones afectadas por Covid-19 es más de tres veces mayor que en la población general, cuatro veces mayor en el caso de la ansiedad, cinco veces mayor para el trastorno de estrés postraumático y “significativamente mayor” para el insomnio, según un metaanálisis publicado en la revista Psychiatry Research.

Al mismo tiempo, la OMS ha denunciado que la pandemia ha devastado el acceso a servicios de salud mental esenciales del 93% de los ‎países del mundo, al tiempo que aumenta la demanda de este tipo de servicio. Ahí es donde entra Koa Health, cuya misión es “acercar el bienestar mental a todos”.

Inversión de impacto

Desde Asabys, Josep Lluis Sanfeliu y Guillem Masferrer dicen compartir con Koa Health la visión de que las terapias digitales basadas en evidencia científica pueden proporcionar un impacto equivalente al de un tratamiento farmacológico. “Ofrecen soluciones sencillas, fiables y personalizadas que se integran desde la prevención hasta el manejo de los síntomas. Nos sorprendió la fuerza innovadora de su tecnología y el profundo conocimiento de su equipo para escalar rápidamente a nivel mundial en un momento de aumento drástico de la demanda de servicios de salud mental”, destacan David Germonpré y Christoph Kausch desde MTIP.

Javier Santiso, fundador y socio principal de Mundi Ventures, va más allá: “Es una tecnología única, con una concentración de talento como pocas en Europa, con varios años de desarrollo y ahora saliendo al mercado”, señala. Santiso ve la inversión en Koa como una inversión de impacto. “La Covid-19 invita a reflexionar sobre qué tipos de inversiones hacemos. Hay que empeñarse más en tecnologías de impacto que cambian nuestras vidas, a mejor”, sostiene.

De igual modo lo ven en Creas, fondo de inversión de impacto. “Buscamos activamente invertir en compañías que proponen soluciones disruptivas y escalables a desafíos sociales y medioambientales relevantes. La salud mental es una de las áreas menos atendidas en la salud y que más necesita de nuevas propuestas. Invertimos en Koa porque estamos convencidos de que va a mejorar la salud mental de muchas personas, de manera asequible y a escala, a través de soluciones digitales validadas, éticas y costoefectivas”, comenta Emilio Ayanz, socio de Creas.

Gonzalo Rubio, socio de Akilia Partners, asegura que empresas innovadoras como Koa Health están revolucionando el acceso a la salud con terapias digitales que el paciente puede consumir directamente sin necesidad de una intervención en tiempo real del médico, terapeuta o enfermero, etc. “Es el ingrediente que faltaba para poder empezar a tratar y monitorear pacientes a gran escala”, añade.

Rubio destaca que la plataforma de Koa “cubre integralmente todo el panorama de salud mental con un contenido desarrollado por centros médicos líderes en Europa y Estados Unidos, y cimentado en una evidencia clínica que muy pocas empresas del sector se han molestado en desarrollar”. El inversor constata que la pandemia ha acelerado de forma dramática la adopción de la telemedicina y las terapias digitales por parte de hospitales, seguros y pacientes. “El modelo híbrido ha llegado para quedarse”, afirma.

I+D contra la depresión

Koa Health asegura que usará los fondos de esta ronda de inversión para impulsar su crecimiento y expansión: ampliar contenido para sus soluciones digitales de bienestar mental, proporcionar más opciones de idioma en sus programas y sumar opciones diagnósticas que sus soluciones puedan apoyar. Otra parte se invertirá en I+D y en expandir su presencia internacional.

Como parte de la I+D está su reciente acuerdo con la farmacéutica Janssen, filial de Johnson & Johnson, para investigar el uso de la terapia cognitivo-conductual digital para pacientes con trastorno depresivo mayor que no responden al tratamiento convencional (TRD). Se trata de conjugar este tipo de terapia con el uso de una alternativa farmacológica para abordar el TRD con el propósito de superar las barreras del tratamiento contra este tipo de trastorno depresivo mayor.

Además llevan años colaborando con el Hospital General de Massachusetts, el Centro de Salud Mental Birmingham y Solihull (del Servicio Nacional de Salud británico), la London School of Economics o el Center for Brain and Cognition de la Universidad Pompeu Fabra en Barcelona.

La startup planea también seguir creciendo y ampliando su cartera de clientes y asociaciones en Reino Unido, Norteamérica y el mercado asiático. Algunos de ellos son O2 o Education First, y socios comerciales como Doctor Care Anywhere, uno de los principales proveedores de telemedicina de Reino Unido.

Base empírica, ética y personalizada

Frente a sus competidores, Koa Health dice proporcionar una solución integrada con base empírica, ética y personalizada que se ajusta a las necesidades de los usuarios y de los clientes (esencialmente empresas, proveedores de salud y aseguradoras).

La startup lleva casi desde sus comienzos trabajando con Eticas Research Consulting para garantizar el cumplimiento ético de sus soluciones: desde su concepción hasta su implementación, pasando por su diseño, desarrollo y pruebas. Más allá de sus principios y compromisos éticos han hecho pública su primera auditoría ética.

*Conflicto de intereses: Vínculo sentimental con uno de los trabajadores de Koa Health.