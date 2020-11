Telefónica crea Koa Health, el 'spin out' de Alpha, junto con Ancora Finance Group y Wellington Partners

Telefónica ha creado Koa Health, una nueva compañía que se escinde societariamente de Alpha, su laboratorio de proyectos disruptivos que nació en 2016 con el objetivo principal de "utilizar tecnología de vanguardia para abordar algunos de los retos más importantes de la sociedad".

La nueva empresa que incluye todo el proyecto Alpha Health (es decir, la rama sanitaria de Alpha) sigue estando participada por Telefónica, pero además cuenta con la inversión de los fondos Ancora Finance Group y Wellington Partners, especialistas en empresas de vanguardia del sector salud.

Telefónica seguirá siendo un importante cliente y socio a medida que la empresa desarrolle su cartera de productos, al mismo tiempo que Ancora Finance Group y Wellington Partners tendrán representación en la junta directiva de Koa Health.

La nueva compañía -spin out de Alpha- se ha asegurado una primera financiación de 14,1 millones de euros por parte de los inversores Ancora Finance Group y Wellington Partners en una ronda serie A cuyo valor total podrá llegar hasta los 30 millones de euros.

Koa Health -siguiendo la estela de Alpha Health- es un proveedor de servicios digitales centrados en la atención en salud mental con soluciones personalizadas diseñadas para mejorar el bienestar de los usuarios. La inversión se destinará a extender las operaciones en Europa, Estados Unidos y Asia, ampliar los ensayos clínicos e impulsar el I+D para la personalización de la oferta.

Koa Foundations

El primer producto de Koa Health es Koa Foundations, una aplicación de bienestar mental que ayuda a las empresas a dar un mejor apoyo a sus equipos humanos. Tras su reciente lanzamiento, ya lo utilizan decenas de empresas con una plantilla total de más de 250.000 empleados.

Koa Foundations ofrece a los usuarios una biblioteca de actividades con base empírica para mejorar su bienestar, combatir el estrés, dormir mejor, ayudar a la relajación y al pensamiento positivo y aumentar la confianza en uno mismo.

Telefónica Alpha nacía en 2016 con el objetivo principal de utilizar tecnología de vanguardia para abordar algunos de los retos más importantes de la sociedad. Su proyecto estrella es Alpha Health, que aborda la crisis global de salud mental para mejorar radicalmente el acceso a la salud mental y los resultados.

Las enfermedades mentales son la causa principal de años de vida con discapacidad, que le cuestan a los sistemas sanitarios de todo el mundo miles de millones de euros anualmente. Sin embargo, los servicios de salud mental disponen de pocos medios. En Estados Unidos, por ejemplo, sólo el 5% de las personas con problemas de salud mental reciben asistencia clínica.

También hay datos que apuntan a que "si cada psicólogo clínico con formación en los Estados Unidos trabajase 50 horas a la semana atendiendo a pacientes, sólo podrían abordar el 12 % de la demanda actual". Esto supone un coste indirecto de la deficiente salud mental de 300.000 millones de dólares que soportan los empleadores, las familias y las comunidades.

Proyectos de Alpha Health

En este sentido, Alpha Health combina tecnologías con tratamientos clínicos y subclínicos científicamente probados a los que se accede digitalmente, mejorando de forma radical el acceso a una asistencia sanitaria mental de calidad.

Alpha Health ha desarrollado cuatro productos sobre los que se apoyará inicialmente la nueva propuesta de Koa Health. Entre ellas, Evermind, una aplicación móvil destinada a las empresas, con programas y actividades interactivas para ayudar a los empleados a construir su resiliencia ante situaciones de estrés.

También se encuentra Mindset, una 'app' destinada a individuos que hayan sido diagnosticados de depresión y ansiedad que le provee a dichos individuos de terapia digital bajo supervisión medica.

Así mismo han desarrollado Perspectives, una aplicación móvil que ofrece terapia para tratar distintos trastornos de salud mental como el trastorno dimórfico corporal o el trastorno obsesivo, y Foresight, un modelo de inteligencia artificial destinado a los sistemas de salud mental, que es capaz de pronosticar episodios de crisis mental con hasta 28 días de antelación.

Colaboraciones

Alpha Health ha hecho avances significativos en diversas áreas de la tecnología como el desarrollo de algoritmos basados en datos históricos de salud y biomarcadores digitales relativos al estrés, la ansiedad y la depresión, para monitorizar y pronosticar los síntomas de problemas de salud mental.

También ha creado sistemas de recomendación para ofrecer la intervención adecuada en el momento adecuado, así como evaluaciones internas y externas de las intervenciones en ensayos controlados aleatorios para aportar evidencia científica sobre el impacto real que estas tienen a la hora de mejorar el bienestar mental de los pacientes.

Además, ha implementado un riguroso proceso de auditoría para evitar sesgos involuntarios o discriminación a grupos de usuarios vulnerables en los modelos y algoritmos.

Alpha Health ha colaborado con Massachusetts General Hospital, Center for Brain and Cognition, Universitat Pompeu Fabra (UPF), London School of Economics (LSE) y NHS Birmingham and Solihull (BSMHFT), entre otros.