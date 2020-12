Pfizer usa tecnología española para formar a sus empleados en la fabricación de vacunas

La farmacéutica Pfizer, la primera que dio a conocer el desarrollo de la vacuna contra la Covid-19, entrena a sus empleados en la fabricación de vacunas y medicamentos en una planta de producción en Bélgica, pero ahora también emplean tecnología española para facilitar esta importante labor de formación con realidad virtual.

Se trata del guante háptico que ayuda en las simulaciones de formación en un mundo de realidad virtual, desarrollado por NeuroDigital Technologies. “Cada operario puede acceder a un entrenamiento altamente especializado y realista, para que pueda formarse en procesos críticos sin tener que desplazarse a una localización concreta y con la misma efectividad que una persona que se entrena in situ con el mayor experto del mundo en estos protocolos”, explica a D+I el cofundador de esta compañía, Luis Castillo.

Este proyecto les ha abierto muchas puertas. La última ha sido ser partner oficial de Oculus y convertirse en la primera compañía de guantes hápticos que forma parte del programa de desarrollo empresarial Oculus ISV Program. “Esto ha sido gracias al proyecto global de Pfizer”, subraya Castillo.

Con Sensorial XR nuestro cerebro cree que de verdad está tocando algo, aunque en realidad esté en un mundo virtual

A través de este guante, llamado Sensorial XR, el usuario percibe como se incrementa el sentido del tacto en un proceso de formación con realidad virtual y aumentada. Castillo destaca que cuenta hasta con 10 puntos hápticos y motores fibrotactiles en la palma. Con estos puntos se genera “una sensación de vibración al tacto que al cerebro le resulta muy familiar y la interpreta en alta definición. Nuestro cerebro cree que, de verdad, está tocando algo”.

Además, también incluye una tecnología de captura del movimiento para que la mano por sí sola, a través de los sensores, pueda posicionarse en el espacio. De este modo, detalla Castillo, se consigue que los movimientos de la mano en el mundo virtual sean los mismos que en el mundo real.

Por otra parte, este dispositivo es capaz de actuar como un controlador inteligente y así el usuario puede personalizar y programar los gestos que funcionarán como ‘botones’ en el mundo virtual. Es decir, se pueden configurar órdenes concretas con determinados movimientos.

Trayectoria de esta scale-up

Más allá del caso de éxito de Pfizer, también son proveedores directos del Departamento de Defensa Aeroespacial de EEUU (aunque no se puede dar a conocer para qué se está usando estos guantes), así como está siendo una tecnología que está estudiando la NASA para ver si puede usarse para los procesos de formación de las futuras misiones a Marte.

En España, tras pasar por su programa de aceleración, están desarrollando para Red Eléctrica Española un simulador para la formación de los trabajos de riesgo en altura a la hora de trabajar en el mantenimiento, por ejemplo, de aerogeneradores.

Esta scale-up inició su andadura en 2012 con la intención de aunar neurociencia e ingeniería. Y ya en 2014 desarrollaron un proyecto piloto relacionado con la realidad virtual y diseñado para pacientes con alzhéimer. Era su primer guante háptico para generar una inmersión total con la que ayudaban a los pacientes a sentir y tocar todo lo que veían por las gafas de RV.

“Estamos hablando de cuando la tecnología de la RV estaba en pañales y empezando”, señala Castillo. Y esto fue un obstáculo para su modelo de negocio, porque la producción de contenidos para gafas de realidad virtual aún no estaba a la altura del desarrollo de la tecnología. “Si no había contenido esto no podía funcionar y ser rentable”.

En 2017 apostaron por un cambio de modelo de negocio y enfocarse más al mundo empresarial para digitalizar conocimiento. Y, en la actualidad, se centran sobre todo en la formación: “Simular un proceso de formación clásico en realidad virtual para aquellos puestos en los que se precisa usar las manos”. En este punto, el guante de Neurodigital Technologies está siendo muy codiciado en el mercado.