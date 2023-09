Nueva 'hornada' de BerriUp: optoelectrónica para la calidad agroalimentaria y contendores de carga más seguros con IA

La aceleradora vasca BerriUp impulsa desde hace más de ocho años a empresas emergentes que están ayudando a construir una nueva economía más digital y tecnológica.

Entre sus últimas aceleradas con mayor proyección se puede encontrar Aglaya, un configurador de metaversos con el foco puesto en las pymes, y Almotech, la singular Nespreso que convierte el aceite usado doméstico en cápsulas de jabón.

Su última convocatoria, lanzada conjuntamente con Caja Rural de Navarra con foco en la Comunidad Foral de Navarra -aunque también abierta a proyectos de otros territorios-, ha tenido dos nombres propios que se suman a su lista de aceleradas: Pyroistech y Cloudtainer.

[Patricia Casado (BerriUp): "La necesidad saca el lado creativo de los emprendedores"]

Ambas startups finalizaron con éxito el programa de Aceleración de BerriUp durante cuatro meses y lograron así el respaldo financiero de Easo Ventures, una sociedad de capital riesgo Vasca y privada que nace con el fin de acompañar "a personas y empresas que tengan un claro proyecto de crecimiento, aportando inversión, asesoramiento y experiencia", explican fuentes de la aceleradora con sede en Bilbao.

Se trata de dos proyectos disruptivos que pueden abrir una nueva página tanto en los sistemas para mejorar los controles de calidad en la industria agroalimentaria como en la seguridad aplicada a los contenedores de carga del transporte marítimo.

Pyroistech es una compañía tecnológica especializada en optoelectrónica que desarrolla equipamiento de análisis de calidad para el sector agroalimentario empleando óptica e inteligencia artificial.

Nació dentro del grupo de sensores de la Universidad Pública de Navarra por los investigadores Ignacio Vitoria, Carlos Ruiz y Patxi Arregui y en sus inicios se centró en el equipamiento óptico para uso propio en los experimentos, ya que no satisfacía las necesidades que había en el mercado.

Equipo de la startup Pyroistech.

Según explican desde la startup, el sector agroindustrial está regulado por estrictas normativas de seguridad y etiquetado, lo que implica la necesidad de múltiples análisis de laboratorio para asegurar la conformidad del producto.

"Los ensayos de laboratorio son precisos, pero requieren de tiempo para obtener los resultados. Esto limita la capacidad para tomar medidas correctivas oportunas, resultando en el desecho de productos no conformes, ineficiencias y variabilidad en la calidad del producto final", afirma a D+I Ignacio Vitoria, fundador y CEO de Pyroistech.

"Utilizamos tecnología óptica e inteligencia artificial para medir de forma instantánea los parámetros esenciales sin dañar la muestra" Ignacio Vitoria, CEO de Pyroistech

Ante esta situación, Pyroistech propone una solución mediante equipos que, utilizando tecnología óptica e inteligencia artificial, pueden medir de forma instantánea los parámetros esenciales del proceso sin dañar la muestra.

Además, estos equipos pueden integrarse directamente en la línea de producción, permitiendo una monitorización en tiempo real.

Dispositivos de la startup navarra.

Sus objetivos y estrategias pasan por crecer en dos mercados clave: agroindustrial y optoelectrónico. "Planeamos ser una empresa de referencia en la industria alimentaria de España y expandirnos a Europa en los próximos dos años mediante innovación en soluciones ópticas".

"En el ámbito optoelectrónico, aspiramos a ser una opción principal para investigadores en Europa y América, desarrollando equipos avanzados que satisfagan sus necesidades", precisa el CEO.

Gracias a BerriUp, "hemos definido nuestro modelo de negocio y realizado cambios significativos en nuestra estrategia. Este apoyo nos ha fortalecido en el mercado y nos ha equipado con los recursos necesarios para crecer", concluye el responsable.

Seguridad de la carga en contenedores

Por su parte, Cloudtainer es una compañía que desarrolla software, hardware y dispositivos del internet de las cosas (IoT) para garantizar la seguridad de la carga en contenedores de carga.

"En el corazón de nuestra solución no hay secretos. Cada vez que alguien intenta acceder a la carga, nuestra tecnología inteligente lo detecta y notifica a las autoridades pertinentes, a los dueños de la carga y a toda la cadena logística al instante", indica a D+I Francisco Valderrama, fundador y CEO de CloudTainer.

Pero eso no es todo. "Además de hacer que el mundo sea más seguro, también estamos ahorrando dinero. Las pérdidas por robos que ascienden a 50 mil millones de euros al año se reducen drásticamente y las costosas inspecciones físicas ya no son necesarias. Nuestra solución no solo es eficiente, sino que también es ética, ya que contribuye a un comercio global más seguro y justo".

La misión de Cloudtainer es, por tanto, reducir la vulnerabilidad de las puertas de los contenedores de carga. Pero ¿cómo lo consigue?

Equipo fundador de Cloudtainer.

Primero, a través de cerraduras inteligentes equipadas con tecnología de identificación NFC y sensores avanzados. Estas cerraduras se instalan en las puertas de los contenedores de carga, convirtiéndolos en guardianes digitales de la mercancía.

En segundo lugar, es clave en el proyecto la conectividad satelital que conecta las cerraduras IoT con la cadena de bloques y, en última instancia, con la plataforma global de CloudTainer. "Esto garantiza la transmisión segura de datos en tiempo real desde cualquier parte del mundo, sin importar las limitaciones de infraestructura terrestre".

"Cada vez que alguien intenta acceder a la carga, nuestra tecnología lo detecta y avisa a las autoridades" Francisco Valderrama, CEO de CloudTainer

Además, su tecnología recurre a una cadena de bloques descentralizada y "altamente segura" para registrar todas las aperturas de los contenedores. Cada registro está vinculado a un contrato inteligente específico que garantiza la autenticidad de las acciones y la conformidad con los protocolos de seguridad.

Por último, la información de la blockchain se presenta en una plataforma Web3 accesible para toda la cadena logística a través de sus teléfonos móviles y/o servidores.

"Nuestra visión no se trata solo de hacer crecer una empresa exitosa, sino de dejar un legado significativo en el mundo. Queremos ser parte de la solución para crear un futuro más seguro y justo para todos, donde la tecnología sea una herramienta para proteger lo que más valoramos: la vida y el comercio global", concluye el CEO.

Presentación de la nueva convocatoria de aceleración de BerriUp. Abierto el plazo para la nueva convocatoria BerriUp y Rural Kutxa han vuelto a unir fuerzas para lanzar su tercera convocatoria en común de selección y aceleración de startups. Además, esta nueva convocatoria cuenta con la colaboración de Universidad de Deusto. El objetivo es captar nuevos proyectos innovadores en fase seed y pre-seed, y, aunque en esta ocasión la convocatoria está focalizada en Bizkaia, también está abierta a proyectos y startups de otros territorios. El plazo para presentar candidaturas ya está abierto y se extenderá hasta el próximo domingo día 22 de octubre. Los proyectos se podrán presentar a través del formulario habilitado en la página web de cada colaborador. El proceso de aceleración se extenderá durante 16 semanas, y las iniciativas tendrán diferentes ventajas como la posibilidad de acceder a financiación especializada tanto en forma de capital como de financiación tradicional, recursos formativos y espacios en los que desarrollar sus ideas.

Sigue los temas que te interesan