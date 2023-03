De la robótica al IoT y 'big data': las primeras 18 elegidas para integrar la Industria 4.0 en la cadena logística

La cadena del sector logístico necesita abrazar la Industria 4.0 y Barcelona ha dado un paso adelante con una apuesta de colaboración público-privada que ya ha echado a andar con sus primeras 18 startpus seleccionadas.

Se trata de Logistics 4.0 Incubator, la primera incubadora de España dedicada a la Logística 4.0. que aspira a "situar al Consorcio de la Zona Franca de Barcelona se consolida como uno de los principales motores de la nueva economía digital europea", afirma Blanca Sorigué, directora del CZFB.

Durante la recién clausurada edición del salón 4 Years From Now (4YFN) que ha celebrado en Barcelona en el marco del Mobile World Congress se han dado a conocer a las primeras elegidas de esta propuesta que cuenta con el apoyo de la Fundación Incyde y los Fondos Feder.

Con este programa de incubación se quieren impulsar las iniciativas más innovadoras e interesantes en la aplicación de nuevas tecnologías de la Industria 4.0, como la fabricación aditiva, la robótica y automatización, el Internet de las Cosas (IoT), el big data, la fotónica, ERP e inteligencia artificial, en la cadena de valor del sector logístico.

"La incubadora de alta tecnología en Logística 4.0 nace con el objetivo de prestar servicios al colectivo empresarial, científico y tecnológico de diferentes sectores asociados a la cadena de valor de la logística susceptibles de la Industria 4.0, añadiendo valor tecnológico tanto a los productos como a los procesos·, explica a D+I Blanca Sorigué.

Subirse al tren de la nueva revolución industrial

La directora insiste en que es el momento de no perder el tren de la nueva revolución industria. "España no debe quedarse atrás. Sería un gran error no apostar por unas tecnologías novedosas que se está estableciendo en todo el mundo".

Y en esta tarea, la colaboración público-privada se erige como la herramienta más eficaz. "El mejor impulso está fundamentado en el trabajo conjunto de las Administraciones públicas y las empresas, poniendo cada uno su conocimiento y sus herramientas, además de plantear un desarrollo regulatorio y normativo. De esta forma, a través de las ayudas como los Fondos Next Generation las instituciones sirven de palanca para fomentar esta revolución", relata a D+I Sorigué.

"Pero no debemos quedarnos ahí", prosigue la directora. "Una de las mejores vías de desarrollo es la creación de ecosistemas donde las empresas establezcan sinergias para afrontar los retos y los nuevos proyectos. Por ello, en el CZFB estamos muy orgullosos de la creación del DFactory Barcelona, la fábrica del futuro desde donde se materializa una nueva manera de producir, mucho más sostenible".

Las 18 startups seleccionadas dispondrán de un presupuesto de entre 10.000 euros y 30.000 euros y de un espacio único, en la sede central del CZFB, con equipamientos de última generación para llevar a cabo su proyecto de innovación e implementación tecnológica.

El objetivo de la plataforma es acoger las 25 startups más atractivas y con mayor potencial del sector logístico, a lo largo del año.

Las empresas incubadas también contarán con servicios de mentoría, asesoramiento y formación y estarán acompañadas, en todo momento, por expertos técnicos para convertir su idea en una realidad viable. Estas son las 18 seleccionadas:

Aldora Tech (Sabadell): servicios de transporte aéreos con drones de última milla. Quieren implementar la fabricación aditiva (impresión 3D) en su proyecto para rediseños, benchmark de materiales, certificación de componentes o para los estudios mecánicos y topológicos, entre otros.

Smart Point (Barcelona): fabricación de taquillas inteligentes para puntos de recogida. La idea es utilizar la impresión 3D para realizar las primeras series de prototipos de los moldes de inyección.

Ecodeliver (Viladecans): paquetería compartida, se aprovecha la ruta de un individuo con espacio libre en su vehículo para el transporte de mercancías.

Enkitek (San Sebastián): automatización de procesos de cultivo en jardines verticales. Para una mayor optimización del proceso, la idea es integrar la robotización para manipular las plantas.

Nabla Visión (Gavá): soluciones a medida de percepción 3D en tiempo real para mejorar el rendimiento de los algoritmos de visión artificial (integra sensores con cámaras y dispositivos 3D Lidar).

Illumo Robotics (Toulouse, Francia): software para robots encargados de realizar el picking (preparación de los pedidos) en los almacenes logísticos.

Estoko (Valladolid): interconectan empresas que necesitan espacios flexibles de almacenamiento o de distribución de última milla con otros que disponen de un exceso de capacidad de almacenamiento sin utilizar.

Bikelogic (Sant Cugat): cooperativa de ciclologística de última milla. Quieren desarrollar un software con inteligencia artificial que agrupe las expediciones de los distintos operadores logísticos y optimice las rutas combinadas de acuerdo con ciertos condicionantes específicos.

Bleecker (Murcia): sistema para identificar y realizar seguimiento de las mercancías a través de la visión artificial y de la inteligencia artificial.

Transmart (Almería): plataforma de digitalización de los procesos del transporte en la cadena logística.

Innporting (Celdrà): plataforma tecnológica (marketplace y SaaS) que conecta las empresas exportadoras e importadoras con las de transporte para optimizar toda la operativa.

Usyncro (Madrid): tecnología blockchain para realizar de forma eficiente y segura transacciones comerciales a escala internacional.

Gandolapp (Barcelona): acompañante virtual dirigido a los conductores de camiones que optimiza la experiencia laboral en cabina.

Last Mile (Madrid): Optimización de cargas y rutas. Deben desarrollar un data space y conectarlo con el ecosistema europeo común, nutrirlo de información y crear un repositorio abierto.

Mouters (Barcelona): soluciones de movilidad sostenible para empresas a través de la venta y renting de vehículos especializados en el reparto y la última milla y de un software de trazabilidad de vehículos.

Tuklo (Madrid): plataforma que ofrece soluciones logísticas e integraciones (gestiones de inventario, OMS, WMS, ERP, ecommerce…) a partir de un sistema API (Application Programming Interface).

Elegir a Usyncro es una oportunidad más para rodearnos de sinergias en torno al ecosistema innovador que mejoren la eficiencia sectorial Cristina Martín, CEO de Usyncro

Cristina Martín es CEO de Usyncro, una de las startups que conforman la primera convocatoria de la incubadora Logística 4.0. La emprendedora destaca el valor de una iniciativa que apoya "el impulso innovador en la actividad logística y el transporte".

"Y no se me ocurre mejor auspicio que el del Consorci de la Zona Franca por su cercanía con el espíritu transformador del Puerto de Barcelona, las relaciones con autoridades de otros países y el pensamiento global, trayectoria y conocimiento sectorial tanto de Blanca Sorigué como de Pere Navarro", detalla a D+I Cristina Martín.

Para ella, la incorporación de Usyncro a la incubadora "supone una oportunidad más para rodearnos de posibilidades y sinergias en torno al ecosistema innovador y la colaboración público-privada en el uso de herramientas abiertas que mejoren la eficiencia sectorial.

Martín también valora "la ayuda en forma de Perks y la posibilidad de utilizar el superordenador Marenostrum a través de Leitat, impulsará más el desarrollo de nuestra IA".

"Todo ello, conscientes de que tenemos el objetivo común de ser más sostenibles afrontando los retos actuales en la asimilación del cambio hacia una economía y gestión más tecnológicas, sin olvidar la aportación de los profesionales y su puesta en valor", concluye la CEO.

