La incubadora que se infiltra en el ADN de las startups para convertir sus ideas en negocios

Equipo de la nueva incubadora de startups: (izquierda a derecha): Juan Carlos Milena, Rodrigo Die, Pedro Jareño, María Migallón, Silvia Rodríguez, Ángel Quesada, Edu Bernabé.

Imaginen una incubadora de startups que se involucra en el proyecto hasta la médula, que supervisa todas las aristas del siempre tortuoso camino entre la idea y el proyecto real.

Proyecten en su mente que esta incubadora pone el foco en sumar todas las variables que intervienen desde la conceptualización de un proyecto, desde su diseño y desarrollo hasta el lanzamiento.

No fantaseen más. Esa iniciativa ya existe y la ha materializado Cimbspot, la nueva incubadora que aporta un plus a las empresas emergentes ávidas por encontrar el asesoramiento e impulso necesario para ver materializados algún día sus proyectos.

Climbspot echa a andar en España con el modelo work for equity que combinar la incubación de startups, con la presencia de un programa que empodera al emprendedor para crecer, con un vehículo de inversión, que lo financia al 100%, "y un equipo de recursos que ya trabaja juntos y que podemos integrar en cualquier proyecto".

Así lo explica el director de la propuesta, Juan Carlos Milena, quien incide en que Climbspot ejerce, de esta forma, como un "CTO, CMO y diseñadores de facto. En la medida que tengan más equipo generamos sinergias, mientras que si tienen poca estructura, la completamos".

Una participación en la empresa

El programa de incubación además no tendrá costes asociados para los emprendedores, sino que será cubierto por un vehículo propio que aportará la financiación necesaria para que los proyectos elegidos puedan contar con los recursos necesarios, a cambio de una participación en la empresa bajo el modelo work for equity.

Aunque el modelo 'gratis' podría ser un reclamo, en realidad no lo es, pues el emprendedor se compromete a ceder una parte del valor de su idea, y eso hay que ponderarlo.

"Si piensa que está obteniendo algo gratis es que no valora su idea, en cuyo caso no estaríamos en la misma filosofía. Además, vamos a pedirle mucho esfuerzo y compromiso para 'escalar' las primeras fases, así que se podría decir que nada sale gratis", ironiza Milena.

La nueva incubadora, con un equipo de más de 12 personas, ha sido lanzada por cuatro fundadores con más de 15 años de experiencia en el ámbito del emprendimiento, la innovación y la transformación digital.

Los cuatro fundadores de Climbspot: Juan Carlos Milena, Eduardo Bernabé, Ángel Luis Quesada y Pedro Jareño.

El director Juan Carlos Milena ha trabajado para empresas como bdeo, Intelectium, CDTI, Microsoft o Repsol, y Eduardo Bernabé (director de IT), responsable de proyectos tecnológicos para clientes como Bnext, Cambridge Institute, Mapfre, Adif o Movistar.

También cuentan con Ángel Luis Quesada (advisor), CEO del Kubide Tech Builder y emprendedor en serie en varios proyectos, entre ellos Onyze; y Pedro Jareño (advisor), fundador de startups de referencia como minube o moty, y que ha desempeñado diferentes roles de fomento del emprendimiento en Microsoft y actualmente trabaja para LinkedIn.

El work for equity, y más concretamente el tech for equity, ya se viene aplicando en España. "Es más, Kubide Tech Builder, germen de Climbspot y empresa impulsada por mi socio Ángel Quesada hace 10 años, venía desarrollando un híbrido con este último concepto más tecnológico", puntualiza Milena..

La instauración de este nuevo modelo se decidió tras ver "cómo los emprendedores se caían porque tenías carencias en alguna parte de su proyecto, de tal manera que si no estaba equilibrado al final no servía de nada ser los mejores en un ámbito".

Primar los equipos híbridos

"Con el modelo de Climbspot ponemos un programa completo que tiene en cuenta todas las variables, por lo que se reduce el riesgo de desequilibrios", indica el director.

De hecho, la propuesta de Climbspot pretende emular la fórmula anglosajona en esta materia. "En el mundo anglosajón se trabaja más en equipos híbridos, y la propia formación de los emprendedores les lleva a ser más eclécticos en disciplinas, algo que aún nos falta en España por el propio proceso de educación universitaria".

La financiación del 100% del programa es posible gracias a un fondo en construcción que ya ha superado los 200.000 euros, apoyado, entre otros, por la red de BigBan Angels y varios family office españoles.

Además, gracias a sus acuerdos con otras aceleradoras y fondos de inversión, Climbspot facilitará a los emprendedores la presentación de sus proyectos a grandes inversores nacionales e internacionales, así como el paso a nuevos programas donde hacer crecer su producto y mercado.

Bajo el lema non-stop incubator, Climbspot pretende fomentar el talento emprendedor de forma continua, sin convocatorias cerradas o promociones, dejando las fechas de inscripción siempre abiertas.

Respecto al sector emprendedor español, desde Climbspot se defiende que después de a tormenta, llega la calma, y la "profesionalización".

"Sosiego" en el ecosistema startup

"Somos un país muy propenso a los picos de atención, a lo que es trending topic. Pero poco a poco hemos puesto sosiego en el desarrollo del ecosistema emprendedor. Más allá de las grandes tendencias, vemos que el emprendimiento en España, y también la incubación y la aceleración de startups, se ha profesionalizado, con propuestas que tienen esa visión holística que tanto nos hacía falta", dice Milena.

"Hemos pasado de aportar solo instalaciones, cursos o capital, a entender que un emprendedor es como el escalador de una pared. De nada sirve solo la teoría o solo una herramienta concreta si no le acompañas en los primeros tramos, si no sujetas la cuerda para que no se caiga y a la vez trabajas mano a mano con él", asevera.

Transformación digital como hilo conductor

Por otra parte, el director de Climbspot describe la evolución que ha sufrido la transformación digital en España. "Ha pasado de ser un punto a desarrollar en los planes de negocios de las corporaciones a ser un hilo conductor de su estrategia a corto plazo, y eso es una buena noticia tanto para las empresas, como las industrias y por supuestos los emprendedores"

Ahora bien, "debemos tener mentalidad de colaboración, de sumar esfuerzos, de transparencia, para que la relación entre todos los miembros del ecosistema sea productiva", apostilla.

Sigue los temas que te interesan