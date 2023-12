Lucca, el asistente virtual que no entiende de discapacidades gracias a la IA

Muchas veces las mejores ideas surgen para intentar resolver una necesidad, como sucede con la historia de Lucca o, mejor dicho, de uno de sus fundadores y actual director de Accesibilidad, Víctor Barrientos.

"Yo estaba trabajando en una residencia que da apoyo a personas con discapacidad intelectual en Baleares; uno de los residentes, Pedro, se acercó a mí, me agarró de la camiseta y me dijo unas palabras que no conseguí entender. Ante mi frustración y la suya se acercó una profesional de la limpieza que estaba cerca y me dijo: "Te está pidiendo que le ajustes el soporte de la tablet".

Ahí fue donde surgió la idea. Si ella lo había podido entender era por que su cerebro se había entrenado para ello. ¿Por qué no podríamos entrenar un asistente virtual para que pudiera entender a Pedro o a cualquier persona que lo necesitara? Y ahí surgió la idea", recuerda.

Dicho y hecho, Víctor Barrientos contactó con dos amigos, el desarrollador Ismael Ortiz y el diseñador gráfico Miguel J. Romero y a modo de los tres mosqueteros se lanzaron a crear lo que hoy es Lucca, "el asistente virtual pensado para todos".

"Es un asistente virtual que, como Alexa, Siri o Google Home, puede conectarse a los dispositivos inteligentes del hogar e interactuar con ellos pero, a diferencia de estas soluciones, Lucca está pensado para que todas las personas mediante sus modos de accesibilidad puedan utilizarlo. Así acercamos los asistentes virtuales a personas con dificultad en la comunicación verbal o con necesidades de apoyo a nivel cognitivo".

A Lucca también es posible pedirle que encienda y apague las luces del salón, levante las persianas de la habitación a una hora en concreto o ajuste la temperatura de la casa sin importar si tenemos alguna discapacidad cognitiva, algún impedimento para comunicarnos oralmente con normalidad o algún tipo de problema de movilidad.

Para ello, la inteligencia artificial es una de las bases de la aplicación, una inteligencia que se utiliza, por ejemplo, para el reconocimiento por voz del usuario. "Gracias a un sencillo entrenamiento similar a enviar un audio en WhatsApp, podemos entrenar para que Lucca entienda la forma de comunicarse de las personas".

"Los usuarios pueden registrar diferentes comandos con su propia voz, y Lucca aprende a interpretarlos y ejecutar las acciones correspondientes. Además, la IA analiza los hábitos de la persona para detectar posibles incidencias en el hogar y para facilitar recordatorios o ayudar en la adherencia a la medicación de la persona", explica Víctor Barrientos.

Este sería uno de los modos de accesibilidad de Lucca pero no el único. La aplicación ofrece también un modo de accesibilidad para personas con discapacidad cognitiva que permite simplificar el uso de la aplicación mostrando cada rutina con un color y un pictograma personalizado.

De izquierda a derecha: Victor Barrientos, Ismael Osuna y Miguel Romero, equipo fundacional del Lucca.

"El usuario puede identificar las diferentes acciones que Lucca tenga configuradas para controlar su hogar, incluso asociando una fotografía a cada una rutina, lo que simplifica aún más su uso y le da un mayor control y personalización a la aplicación".

"Es decir, para encender las luces, podemos asociar la imagen de la lámpara a esa acción y así es mucho más sencillo para el usuario decirle a Lucca que encienda o apague esa luz", nos explican.

IA para detectar e interpretar el pestañeo

El tercer modo es un desarrollo propio de Lucca y que, de nuevo, tiene en la IA como base tecnológica. "Utilizamos esta tecnología para la detección del pestañeo. Su funcionamiento es sencillo: asociar un número de pestañeos a un comando. Es algo muy limitado a priori, pero que en algunos casos puede dar autonomía a personas con una limitación física muy grande".

Una solución tecnológica de seguimiento ocular que detecta ese guiño o pestañeo del ojo y lo traduce en una orden.

La privacidad es otro de los pilares de Lucca y así, además de que todas las peticiones hechas a la aplicación por parte de los usuarios se procesan y destruyen, "almacenamos los datos de registro y aquellos que son necesarios para el funcionamiento del asistente encriptados para salvaguardar su privacidad".

Lucca ha sido probada en distintas entidades del tercer sector en toda España y poco a poco el número de pacientes a los que ha atendido. Para 2024, el objetivo del director de Accesibilidad y cofundador de la aplicación es alcanzar más de 20 entidades y 200 personas pero, sobre todo, según afirma "avanzar de forma continua pero siempre escuchando, guiando y acompañando a las personas que utilizan nuestra solución".

Imagen de la aplicación de Lucca.

En esa línea, Víctor Barrientos señala que mantienen una estrecha colaboración con varias entidades a nivel nacional a las que facilitan el uso de la aplicación de forma gratuita entre las que destaca a ASPACE: “Ellos nos han brindado la oportunidad de realizar un estudio conjunto donde veremos como la domótica y los asistentes virtuales personalizables con IA pueden mejorar la calidad de vida de las personas”.

Por ello, la aplicación no está abierta a todo el público de momento. "Nosotros llegamos a las personas de la mano de las entidades y profesionales que las atienden. Estas entidades conocen de primera mano sus necesidades y nos acompañan en todo el proceso de implantación de la solución para que la parte social y la parte técnica se unan y consigan los mejores resultados", aclara.

Convertirse en una herramienta básica

El futuro, por tanto, lo marca la mejora de la propia aplicación para la que ya están estudiando nuevos modos de accesibilidad que permitan integrar la lengua de signos, dispositivos comunicadores e interacción física con Stream Deck.

Y, cómo no, la búsqueda de financiación "para poder continuar con este proyecto y darle un alcance internacional. No hay ninguna solución en el mercado que haga lo que hace Lucca y lo que hace, hay muchas personas que lo necesitan en su día a día", asegura Víctor Barrientos.

"Queremos ser una herramienta básica de ayuda para personas y familias que tienen a su cargo a personas mayores, discapacitados o que viven solas" Víctor Barrientos, cofundador de Lucca

"Nuestra experiencia como emprendedores en una startup de base tecnológica y con un enfoque social es que a pesar de que hay muchas iniciativas y programas que ayudan y forman a emprendedores, hay una fase crítica en el proyecto donde necesitas financiación. Y si no tienes unos fondos iniciales mínimos no puedes avanzar".

Ahora mismo estamos buscando inversión para avanzar más rápido en el proyecto”, añade. Una financiación que haría posible la meta que sus propios creadores se han marcado, que Lucca llegue a ser "una herramienta básica de ayuda para personas y familias que tienen a su cargo a personas mayores, con alguna discapacidad o que viven solas".

