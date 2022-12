Las ganadoras de los Globant Awards España: "Todas somos referentes en algo, es el momento de visibilizarnos"

Uno se percata desde el minuto uno que está ante cuatro perfiles de los que inspiran; de esos que nuestra sociedad necesita para construir un mundo más justo, más igualitario, que incluya a todo el talento -y no solo a la mitad-.

Urge hacerlo con rapidez ante la magnitud de los retos que tocan a la puerta: cambio climático, transición energética, crecimiento exponencial de la población o el cuidado de los más vulnerables, por nombrar solo algunos.

Alaia, Lucía, Victoria y Ana María encarnan en primera persona esos referentes de liderazgo femenino que, en medio de una coyuntura de incertidumbre como la actual, devienen en imprescindibles.

[15 años, el punto de no retorno: cómo despertar vocaciones STEM para no perder a la mitad del talento]

Primero, porque las adversidades económicas ya han acarreado durante demasiado tiempo en el pasado retrocesos en materia de igualdad entre sexos -también en el sector tecnológico-; y segundo, porque en esta ocasión nuestra sociedad está preparada para no convertir las dificultades en un nuevo contratiempo, sino en acicate para que la visibilidad del talento femenino escale como se merece.

Si esta máxima debe aplicarse al conjunto de la sociedad, más importante es todavía que la presencia de la mujer avance en sectores como el tecnológico, llamado a liderar el profundo proceso de transformación que requieren los grandes desafíos de nuestro tiempo.

Pero estas cuatro mujeres rechazan sentirse diferentes al resto. Globant las ha elegido este año como las dignas ganadoras de sus prestigiosos Awards Women that Build en nuestro país. No ha sido fácil llegar hasta ahí, estas cuatro líderes han sido seleccionadas entre 2.374 nominadas y 112.406 candidatas en todo el mundo.

Lucía Aguilar es la ganadora de la categoría Tech Entrepreneur, y es fundadora de TATAM Digital Services, una agencia de marketing de influencia con foco en performance, y LuliInvierte, una edtech de formación en finanzas e inversiones.

Estas cuatro mujeres han sido seleccionadas entre 2.374 nominadas y 112.406 candidatas en todo el mundo

Alaia Repáraz se ha alzado como vencedora en la categoría Rising Star. Es Manager en Bluecap, a Globant Division, y especializada en el riesgo climático en el sector financiero.

Por su parte, Ana María Bisbé York, ha triunfado en la categoría Techfluencer. Trabaja como analista de datos y MS Partner en Power BI, además de ser consultora y trainer en Business Intelligence.

El cuarteto se completa con Victoria Gómez, en la categoría Digital Leader. Es Sales Leader Data & AI de IBM para España, Portugal, Grecia e Israel, y lidera equipos multidisciplinares y multiculturales en diversas áreas. Es ingeniera industrial y cuenta ya con su propia patente.

D+I reúne por primera vez a las cuatro premiadas para hablar de liderazgo femenino en una conversación que trasciende el sector de la tecnología y la innovación.

[Todas las caras de la mujer 'tech': el reto de la igualdad en la era digital 'poscovid']

Este 2022 ha traído de nuevo serias dificultades al sector tech, se ha constatado ya con los despidos en las grandes tecnológicas, y la preocupación sobre si serán de nuevo ellas las que soporten buena parte de las consecuencias sobrevuela durante toda la conversación.

"Va a ser un momento complicado, ya lo vimos con la covid. Cuando en una familia uno de los dos padres tenía que dar un paso atrás y quedarse más en casa para cuidar a los niños porque no había colegio, tristemente fueron ellas mayoritariamente quienes lo hicieron", explica Alaia Repáraz.

"Ahora que vamos a entrar, espero que lo menos posible, en una economía de guerra, la que va a dar ese paso atrás para no pagar canguros, actividades extraescolares y demás me temo que será otra vez la mujer. Y esto nos vuelve a complicar seguir ascendiendo en nuestros trabajos y visibilizar todo lo conseguido", añade.

Reconocen las dificultades, pero no están dispuestas a tirar la toalla ni a aceptar la realidad con resignación.

Hacer más atractivas las carreras STEAM

"Es un escenario muy complejo, muy difícil, pero hay una nueva generación que formar y ahí todas desempeñamos nuestro papel; la mujer directiva, pero también la madre, las tías, las sobrinas...".

"El reto es muy grande, por eso tenemos que seguir ayudándonos y concienciar a la mujer de que tiene, de que puede luchar", relata Ana María Bisbé York.

Y es que no se trata solo de construir referentes que inspiren a las niñas, a las jóvenes y a las emprendedoras, sino de que esos perfiles sean accesibles, que permitan a estas mujeres sentirse identificadas para derribar los estereotipos que todavía subsisten. Marie Curie hubo solo una, pero hacen falta muchas Mari Curie 'de todos los días' para afrontar el reto, comentan.

De ahí que convertir en atractivas las carreras STEAM e inculcar a las niñas la pasión por la tecnología -como vivió en primera persona Victoria de la mano de su padre, reconoce con orgullo- desde el seno familiar son los pilares para construir un relato plural y diverso.

Romper los arcaicos estereotipos y fomentar que las niñas y las jóvenes se visibilicen en las carreras STEAM es uno de los retos en materia de igualdad en el sector 'tech' español.

"Tengo un niño que ha ido siempre a clases de robótica, en diferentes países, y siempre la inmensa mayoría de los alumnos son niños. Falta todavía mucho por avanzar desde las edades más tempranas de las niñas hasta las mujeres empresarias", insiste Lucía Aguilar.

Y aporta un dato revelador: "Solo el 2,4% del dinero de los venture capital mundiales fueron a empresas fundadas por mujeres. Sin embargo, vemos que globalmente el rendimiento de estas empresas fundadas por mujeres mejora alrededor de un 5-6% sobre las que lideran hombres", afirma.

[Sólo el 20% de las emprendedoras es mujer y apenas capta el 1,8% de la inversión en Europa]

Las cuatro ganadoras de los Globant Awards Women that Build en España van, incluso, un poquito más allá: "Todas somos referentes en algo porque todas, en nuestro día a día, llevamos a cabo acciones que son fuente de inspiración para niñas, jóvenes y otras mujeres", destaca Verónica Gómez.

"El tema de la visibilidad es sumamente importante. Me sumo a los agradecimientos de mis compañeras a Globant por estos premios porque es una acción fundamental. Nos tenemos que meter en la cabeza que esto va de todas, y de quitarse de una vez el Síndrome de la impostora", afirma la directiva de IBM.

En cualquier caso, el éxito de este desafío social no será completo mientras las mujeres lo afronten en solitario. Es, justo en este contexto de incógnitas en el que estamos a punto de recibir 2023, cuando se debe reforzar, aseguran, la búsqueda de "aliados". El más importante: los hombres.

Sumar a los hombres en la lucha por la igualdad de sexos en el sector 'tech', una de las claves de esta nueva era.

"Hay que incluirlos, si no logramos que participen de las propuestas y las iniciativas en favor de la igualdad, estamos generando un gap, porque una mujer tiene que trabajar más que su compañero para poder conseguir lo mismo", insiste Alaia Repáraz.

Así lo ratifica su compañera Victoria Gómez: "La tecnología no entiende de género, el papel del hombre es fundamental y debe estar basado en la corresponsabilidad. No se trata de ayudar, sino de repartir las tareas, y no se empieza en la empresa, sino desde casa".

La tecnología no entiende de género, el papel del hombre es fundamental y debe estar basado en la corresponsabilidad Victoria Gómez, Sales Leader Data & AI de IBM

"La mujer es sumamente talentosa. El problema es que no se lo cree. La niña cree que no va a poder con la carrera, la mujer cree que no va a poder con la empresa... En mi experiencia en Microsoft he visto a lo largo de los años mujeres sumamente talentosas en las comunidades donde hemos trabajado; es el momento de acompañarlas, respaldarlas y visibilizar su trabajo", concluye Ana María Bisbé.

Cabe recordar que las ganadoras de estos premios de Globant se unirán en un programa de liderazgo global y obtendrán dos licencias exclusivas de CoachHub y Udemy, alcanzando una inversión de 60.000 dólares (USD) para que cada ganadora pueda utilizarla de acuerdo con su idioma, necesidades y proyección de carrera.

El momento "crucial" de la industria IT

"Hoy, más que nunca, más mujeres se están capacitando y trabajando con éxito en los campos STEAM, ahora que la tecnología se ha vuelto más relevante en todo el mundo. Estamos en un momento crucial en la industria IT en el que podemos aprovechar este impulso existente y crear una nueva realidad aumentando aún más la participación de las mujeres en el espacio", ha dicho Wanda Weigert, Chief Brand Officer de Globant.

"Con nuestros Women that Build Awards queremos promover un mensaje de valentía y determinación en un sector que cada día alcanza mayores niveles de igualdad de género".

Sigue los temas que te interesan