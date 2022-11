Santander X 100, en busca de los mejores emprendedores para impulsar sus ideas

Santander X, el programa de apoyo al emprendimiento del banco español, va un paso más allá. Durante Web Summit, que se celebra estos días en Lisboa, ha presentado la siguiente fase con Santander X 100, una selección, por ahora de 67 compañías, que van a seguir creciendo a medida que superen diferentes pruebas.

Diego Calascibetta (Olavarría, Argentina, 1982), al frente del programa, explica cómo funciona esta nueva fase de apto al emprendimiento. “Queremos ir desde la idea hasta el momento de escalar. Inicialmente, lanzamos esta comunidad hace un año, poniendo énfasis en el acceso a recursos de valor. Contamos con 67 de ocho países diferentes”.

El directivo lleva 15 años en el banco. Comenzó su trayectoria en su país natal, de ahí pasó a Chile, luego a España, y tras Hong Kong, está de nuevo en España. En 2018 se centró en crear partnerships estratégicos para las startups. Algo que va a formar parte de la esencia de Santander X 100.

Valores y sectores

Calascibetta deja claro que van más allá de lo que se pensaría a primera vista, que interesan las fintech. En su mayoría, las compañías que forman parte del programa se manejan dentro de los campos agrotech, sostenibilidad, ciberseguridad, healthtech, edtech, además de blockchain y 'cripto', y, como era de esperar, fintech.

El directivo insiste en que el valor que suman a las compañías hace que su rumbo sea diferente, que tomen más impulso y velocidad. Lo resume en los siguientes aspectos clave: acceso a una red de alto nivel, formación, presentaciones con clientes potenciales, presentación con inversores potenciales y búsqueda de talento a través de los vínculos con Universia Jobs.

Es decir, usar parte del tejido y fortaleza que ya tiene el banco, y ponerlo a su servicio buscando lo más adecuado según el caso.

En este punto surge una pregunta recurrente: ¿Pueden hacer negocio con el banco o no? “No necesariamente. No es una condición. Hay ocho que ya lo hacen y 11 están en conversaciones, pero no es un requerimiento ni mucho menos. La idea es que se aproveche lo mejor de los dos mundos, pero no forzarlo”, relata.

Selección diversa

Calascibetta está poniendo el acento en subir el nivel, que esto signifique un solo cauce para ser parte de esta selecta red. A modo de ejemplo, habla de los retos globales, una especie de concursos. El primero fue gracias a un acuerdo con la Fórmula 1. Consistía en buscar una forma para que fuese más sostenible. El actual, todavía abierto, quiere explorar cómo será la comida del futuro. Otra opción es a través de un programa de formación, u optando a premios.

Después de conocer el funcionamiento del programa y su selección, surge una duda clásica: ¿Por qué se limitan a ayudar pero no invierten? El directivo considera que el actual programa aporta gran valor, además de encajar perfectamente con el espíritu de impacto social y mecenazgo que impulsa el banco.

Pone como ejemplo la cantidad de empleo generado o, puestos a soñar, “me encantaría que el próximo unicornio saliese de aquí”.

La elección de Web Summit para este lanzamiento no ha sido casual. “Es uno de los grandes eventos a nivel global, abierto y agnóstico en cuanto a temática. Y tiene representación de los 11 países en donde ahora mismo el programa ya tiene un impacto notable, como son España, Alemania, Portugal, Reino Unido, Polonia, Estados Unidos, México, Brasil, Argentina, Chile y Uruguay”, subraya.

