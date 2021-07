Investigación vasca para abaratar la detección de la celiaquía gracias a la saliva

¿Y si fuera posible detectar la enfermedad celiaca sin necesidad de realizar endoscopias? ¿Y si hubiera un modelo predictivo capaz de cribar solo casos sospechosos?

Estas preguntas están en la base de una investigación de Ikerbasque (Fundación Vasca para la Ciencia) y la Universidad del País Vasco (UPV/EHU) que ha dado resultados prometedores y que abre un interesante camino de futuro en el sector de la salud relacionada con esta afección.

La enfermedad celíaca es un trastorno autoinmune complejo que afecta a personas genéticamente predispuestas. Se estima que el 1% de la población padece esta enfermedad, indica un artículo publicado en la UPV/EHU relacionado con esta investigación.

Según explica, actualmente para poder diagnosticar celiaquía es necesario realizar una endoscopia, una prueba que resulta muy desagradable además, de cara e innecesaria en algunas ocasiones.

Por una parte, a los pacientes con sintomatología de enfermedad celíaca se les hace una endoscopia, pero los síntomas -dolor de tripa, pérdida de peso o anemia- son muy comunes, similares a otras enfermedades del sistema digestivo.

A su vez, la variante genética que confiera mayor riesgo a desarrollar enfermedad celiaca está presente en un porcentaje alto de la población sana. En consecuencia, a muchos pacientes no celíacos con síntomas y genética de riesgo se les realiza una endoscopia "de forma innecesaria".

Ainara Castellanos, investigadora principal del estudio, y Maialen Sebastián, estudiante predoctoral, consideran que el método que han desarrollado "es muy útil para el cribado de pacientes con sospecha de enfermedad celíaca antes de llevar a cabo la endoscopia".

Así funciona el método

Estas investigadoras, en colaboración con los institutos Biodonostia y Biocruces y los Hospitales de Txagorritxu y Galdakao, han desarrollado un método no invasivo para ayudar en el diagnóstico de la enfermedad celíaca utilizando la saliva.

En esta investigación se ha demostrado que es posible reducir considerablemente el número de endoscopias, que actualmente se llevan a cabo a través de un método no invasivo de diagnóstico.

En primer lugar, confirmaron que era posible captar en la saliva la misma inflamación que se observa en el intestino de los celiacos. Posteriormente se cuantificó la inflamación en muestras de saliva de pacientes celíacos y pacientes de control.

En estas muestras de saliva se analizó también la genética de riesgo de la enfermedad celíaca. Con estos datos -inflamación y genética de riesgo- se desarrolló una fórmula predictiva.

La capacidad predictiva de este modelo fue probada a ciegas en 100 muestras de saliva, con una tasa de acierto del 73%. Además, el modelo predictivo presentó una sensibilidad del 91%, lo que supone una tasa de acierto del 91% entre las personas celiacas.

Asimismo, las investigadoras han reconocido que, a pesar de los buenos resultados obtenidos con su modelo de predicción, no es exacto al 100%, por lo que el método tradicional de diagnóstico actual no puede ser totalmente descartado.

En consecuencia, las responsables de este estudio proponen realizar una endoscopia únicamente a las personas que este modelo predice como celíacas, lo que permitiría reducir considerablemente el número de endoscopias que actualmente se realizan.

En este sentido, han demostrado que en la misma muestra de saliva se puede analizar también la genética de riesgo de la enfermedad, por lo que también puede ser una alternativa no invasiva a las pruebas genéticas en sangre, ya que la recogida de las muestras de saliva es más cómoda que la extracción de sangre.

Otro estudio: 'fraude' en cervezas para celiacos

También de la UPV/EHU emana otro estudio relacionado con las personas celiacas, que ha cristalizado en un artículo publicado recientemente en la revista 'Foods' bajo el título: Gluten Assessment in Beers: Comparison by Different Commercial ELISA Kits and Evaluation of NIR Analysis as a Complementary Technique

Este estudio ha sido realizado por personal del Laboratorio de Análisis de Gluten de la UPV/EHU en colaboración la Asociació de Celiacs de Catalunya. En ese trabajo se analiza la validez de los métodos analíticos actuales para la detección y cuantificación del gluten en más de 100 cervezas, tanto sin como con gluten, con diferentes procesos de elaboración.

La innovación de la investigación radica en la inclusión de la técnica NIR (Espectroscopia de Infrarrojo Cercano), que se utiliza en la industria alimentaria para una cuantificación rápida de algunos parámetros nutricionales, para evaluar su potencial uso en la determinación y cuantificación complementaria del gluten en cervezas.

"Los resultados obtenidos demuestran que la elección del kit es crucial para garantizar una cuantificación precisa del gluten de las cervezas sin gluten comercializadas. Hemos visto que el método ELISA Competitivo R5, que detecta la proteína aunque haya sido sometida a varios procesos de manipulación industrial, es el más adecuado entre los diferentes ensayos probados", detalla Edurne Simón Magro, directora técnica del Laboratorio de Análisis de Gluten de la UPV/EHU y responsable del grupo de investigación GLUTEN3S.

De acuerdo a los análisis realizados en el estudio, el 7% de las cervezas etiquetadas como "sin gluten" contenía cantidades por encima del límite legal aceptado (20 mg/kg), suponiendo un riesgo para la salud de las personas que confíen en dicho etiquetado.

En el caso de las cervezas convencionales, con gluten, el estudio mostró que las cervezas artesanales y las de tipo lager contenían una mayor cantidad de gluten que la cervezas industriales y tipo ale, respectivamente.

Por lo tanto, en lo que se refiere a los métodos de análisis utilizados, los datos del estudio no avalan la hipótesis de proponer el análisis NIR como sensor para la cuantificación del gluten o discriminación de muestras sin gluten en cervezas.

Debido a ello, por el momento, las cervecerías no pueden utilizar el análisis NIR para ampliar el control durante todo el proceso de elaboración. Por el contrario, el trabajo ahora publicado concluye que el kit ELISA Competitivo R5 es el más sensible de los métodos inmunológicos utilizados en la investigación para discriminar niveles bajos de gluten en cerveza.