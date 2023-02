Un foro en Murcia para impulsar la innovación en alimentación, salud y deporte

El foro LifeTech Summit, organizado por el INFO en colaboración con UCAM HiTech, se celebrará en Murcia los próximos 23 y 24 de febrero. El evento se centrará en los sectores de la alimentación, la salud y el deporte, y ofrecerá una visión actualizada del ecosistema innovador en estos ámbitos, así como las posibilidades de inversión y de innovación abierta.

Entre los protagonistas del evento, destacan figuras relevantes como Samuel Gil, CEO de JME Ventures; Amaya Valdemoro, exjugadora de la WNBA; Javier González, director de Open Innovation en ACCIONA; y María García, directora general de AMC Innova. Además, se sumarán otros líderes vinculados con el ecosistema innovador en los tres verticales.

El foro LifeTech Summit busca convertirse en un evento nacional de referencia sobre el emprendimiento de alta tecnología en los sectores de la alimentación, la salud y el deporte. Los asistentes podrán conocer la visión de los protagonistas del ecosistema innovador nacional sobre el panorama de emprendimiento actual y las perspectivas de inversión ante la incertidumbre.

El programa de LifeTech Summit incluye mesas redondas, charlas one to one, pitches de inversores y emprendedores de éxito, meet&greet entre inversores, startups e investigadores, y sesiones de networking. La primera mesa redonda, moderada por Alex Igrisano, analizará cómo emprender a partir de la I+D de las universidades y contará con la participación de expertos como Maarten Gijssel, Andrea Martos, Estrella Núñez, Daniel Oliver y Cristina Romero de Mar Océana Ventures.

La segunda mesa redonda, moderada por Javier Fernández-Gallardo, abordará las claves de colaboración entre startups y corporates y contará con la participación de líderes como Javier González, Diego Amores, Rafael Ros, María García y Martín Izquierdo.

Como cierre de cada día del evento, se llevarán a cabo sesiones de networking y emisiones especiales del programa de televisión online Nación Innovación, que entrevistará a los principales protagonistas para analizar las conclusiones y claves de cada jornada.

Sigue los temas que te interesan