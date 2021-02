El poder de la hoja de morera contra esos quilos de más

El equipo de Biotecnología del Instituto Murciano de Investigación y Desarrollo Agrario y Alimentario (IMIDA), dependiente de la Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente, ha demostrado el efecto antiinflamatorio y antioxidante que presenta la administración de los extractos de las hojas de morera (Morus alba) en el tratamiento del síndrome metabólico en ratones, inducido mediante una dieta rica en grasas.

Los beneficios observados han consistido en una reducción significativa del peso corporal, de la grasa abdominal, la glucosa, el colesterol LDL y los triglicéridos.

Este trabajo de investigación, realizado en colaboración con el Centro de Investigación para el Desarrollo del Alimento Funcional (CIDAF) y la Universidad de Granada, ha analizado diferentes genotipos de moreras mediante la administración diaria de los extractos de sus hojas a los ratones ensayados.

En este sentido, se ha conseguido identificar un genotipo específico, de entre los 40 presentes en la colección del IMIDA, cuyas propiedades antioxidantes y antiinflamatorias destacan sobre el resto en la atenuación de los efectos provocados por este síndrome.

El síndrome metabólico consiste en un proceso de inflamación crónica que se manifiesta en afecciones tan frecuentes como la obesidad o la diabetes, cuyos efectos se controlan habitualmente mediante distintos tratamientos farmacológicos.

Este descubrimiento apoya una vía alternativa de tratamiento mediante la administración de polifenoles vegetales, antioxidantes y antiinflamatorios naturales, presentes en plantas ya explotadas industrialmente como aditivos alimentarios bioactivos, como el olivo, la granada y el hibisco, entre otros.

El trabajo de investigación realizado, titulado 'Comparative Study of the Antioxidant and Anti-Inflammatory Effects of Leaf Extracts from Four Different Morus alba Genotypes in High Fat Diet-Induced Obesity in Mice', ha sido publicado en la prestigiosa revista Antioxidants, y es el resultado del proyecto de investigación 'Desarrollo de una Bioindustria en el campo de la Alimentación Funcional y Salud basada en el aprovechamiento de Bioproductos del Sistema Gusano de seda/Morera', cofinanciado al 80 por ciento con fondos FEDER.