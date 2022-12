Casas modulares o zapatos hechos con residuos de coches: la innovación riojana muestra el camino al sector del vino

"El sector del vino debe apostar por la digitalización y la I+D y eso permitirá diversificar los modelos de negocio; crear nuevos nichos de mercado y favorecer el emprendimiento, con la posibilidad de atraer a jóvenes y mujeres al medio rural".

Si la presidenta del gobierno de La Rioja, Concha Andreu, realiza esta advertencia es porque existe una necesidad real en una de las áreas económicas más potentes de la región.

La responsable del ejecutivo regional recalcó hace escasas fechas durante el II Congreso Nacional de Digitalización y Vino, Wine Next Generation, organizado por la Federación Española del Vino, que La Rioja es conocida en todo el mundo por ser "tierra de vino", pero también es sede de "muchas y buenas empresas tecnológicas que conforman un sector potente y dinámico en la región".

En este sentido, defendió la "importancia de la digitalización y de apostar por la I+D en el sector primario y agroalimentario como instrumento de transformación que ayude a mejorar su competitividad, a ser más rentable, y a reducir la huella medioambiental".

El gobierno regional dispone de herramientas y proyectos con mucho potencial como Enorregión, destinado a impulsar la digitalización del sector del vino en sus diferentes ámbitos, identificar tendencias y buscar sinergias entre este sector y las empresas del sector tecnológico para acercar, facilitar y acelerar el proceso de digitalización en el mundo del vino.

Pero aún debe quedar camino por recorrer si es la propia presidenta de esta comunidad autónoma la que debe seguir repitiendo el dogma que habla de la necesidad de que este sector acometa una importante transformación.

Casi sin querer, el propio gobierno de La Rioja está marcando el camino a este sector con ejemplos provenientes de otros. Sin ir más lejos, la iniciativa 'Rutas de Innovación' trata de acercar a la sociedad los avances que surgen a través de estos proyectos de I+D+i, impulsados y financiados por el ejecutivo regional, que se traducen en innovaciones en el tejido productivo y que son la mejor manera de ver cómo otros sectores de la región han intensificado su labor transformadora.

Recientemente, esta iniciativa ha efectuado dos paradas relacionadas con la economía circular, ámbito que Concha Andreu considera determinante como pilar que justifique la transformación tecnológica del sector vitinícola.

Así, 'Rutas de Innovación' ha puesto como ejemplo el convenio que tiene suscrito con el clúster AEI de Automoción Rioja, en virtud del cual se llevan a cabo interesantes proyectos de economía circular como el que se presentó durante la visita.

Los representantes del clúster y las empresas Standard Profil y Circular Design explicaron un proyecto destinado a identificar los materiales residuales de procesos de cauchos y mezclas de caucho del sector de la automoción con potencial para su recuperación y reutilización como materia prima en nuevos procesos.

La finalidad es analizar la viabilidad técnica de la recuperación y el reciclado de los residuos para diseñar y desarrollar nuevos productos dentro del mismo sector o en otros.

De hecho, según han explicado en la visita, en el piloto del proyecto ya se están desarrollando muestras para usos dentro del propio sector con la creación de piezas que no tengan unas exigencias de prestaciones mecánicas como pueden ser alfombrillas o zonas de amortiguación, también en otros como el calzado, pavimento, calzadas, separadores de carril bici o señalización de carreteras, entre otros.

Como han señalado, "es responsabilidad de todos buscar alternativas que presenten bajo impacto ambiental para crear opciones que permitan reciclar y crear nuevos procesos en el desarrollo industrial".

La construcción, también como ejemplo

En otra de las visitas de las 'Rutas de Innovación', el protagonismo ha sido para la Asociación Riojana para la Innovación Constructiva (ARIC).

ARIC está organizado en colaboración con el gobierno riojano una misión de prospección internacional, a modo de proyecto de innovación colaborativa, para que las empresas riojanas del sector puedan conocer qué se hace y cómo se fabrica en otros lugares, hacia dónde se están dirigiendo las aplicaciones que permiten las nuevas tecnologías y de qué manera se pueden trasladar esos avances para reindustrialización e innovar en La Rioja.

En la visita, desde ARIC se explicó que las viviendas modulares son aquellas que se construyen por módulos en un taller o fábrica. Posteriormente, cuando todos los elementos están listos, y después de que se haya hecho la cimentación adecuada en el terreno, esta se transporta hasta el lugar en el cual se va a ubicar y se monta allí.

ARIC indica que, en la actualidad, los avances y los desarrollos en I+D+i del sector están destinados a establecer nuevas técnicas, materiales y métodos de trabajo que permitan establecer un proyecto de innovación constructiva para crear un ejemplo de construcción modular de vanguardia, cumpliendo con las exigencias de eficiencia energética.

Son dos ejemplos de la necesidad que tiene cualquier sector de transformarse. Según insiste la presidenta Andreu en relación con el sector vitivinícola, "las instituciones públicas deben estar para ofrecer soluciones al sector, no para generar problemas donde no los había o para aportarle seguridad y certezas en un escenario en el que no faltan los desafíos, no para generar más inseguridad e incertidumbre".

La presidenta de La Rioja remarca que "la alta capacitación técnica, el carácter emprendedor y el perfil innovador de nuestro sector agrario y agroalimentario, sumado al apoyo que las políticas públicas van a ofrecer para esta transición, nos colocan en una excelente posición de partida para avanzar hacia el futuro".

