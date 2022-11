La universidad y el metaverso: "Es momento de investigar 'por qué' y 'para qué' aunque cometamos errores de bulto"

La Universidad de Vigo no sólo es una de las muchas entidades en el mundo que está tratando de subirse a la ola del metaverso. En su vocación investigadora, está empeñada en seguir de cerca esta tendencia desde la propia experimentación.

Como explica a D+I el director del Área de Docencia de la Universidad de Vigo (Galicia), Martín López Nores, "estamos en un punto en el que hay que generar las primeras evidencias de actividad; cometeremos errores de bulto, pero hay que investigar por qué y para qué".

López Nores es el alma mater de un proyecto de metaverso ideado y desarrollado en este centro universitario.

UNIverso UVigo -así se llama- es un prototipo que albergará espacios de encuentro, enseñanza y aprendizaje, para que tanto estudiantes como personal docente e investigador puedan beneficiarse de una interfaz amigable para interacciones en remoto.

Esta iniciativa es un primer paso de un plan piloto de virtualización de laboratorios puesto en marcha a través del Vicerrectorado de Docencia, Docencia y Grados y su área de Docencia, que tiene como objetivo la renovación pedagógica y la innovación docente.

El diseño conceptual se completó durante el verano de 2022, combinando varios componentes de innovación y fue realizado por el Vicerrectorado de Docencia, Docencia y Grados. Tres empresas gallegas participan en el lanzamiento: Këndra, Deicom Technologies y Égida Software Solutions.

El punto de partida, según reconoce el docente, "fue la llegada de una subvención de la Xunta para virtualizar laboratorios". Y, de la lluvia de ideas que se produjo, la confección de un metaverso resultó la más prometedora.

El metaverso de la Universidad de Vigo se convierte, de esta manera, en un mundo abierto con áreas comunes donde se pueden realizar recepciones y exposiciones con interacción a través de chat de voz y auditorios y salas donde se pueden realizar presentaciones y clases magistrales o laboratorios.

El sistema estará abierto a estudiantes y personal investigador de la Universidad de Vigo y está diseñado para "crecer de forma orgánica", incorporando nuevos módulos donde el metaverso aporte un valor añadido a la enseñanza-aprendizaje.

Según explica López Nores, desde el punto de vista del alumno, el UNIverso UVigo "puede proporcionar espacios de encuentro más amigables que los de un portal web, donde los contenidos se organizan tradicionalmente en estructuras puramente jerárquicas, la interacción sincrónica es muy limitada y las comunicaciones son eminentemente textuales".

Gracias a las tecnologías del metaverso podrán beneficiarse de una "noción de presencialidad virtual' con la que suprimir las barreras persistentes en un momento en el que, cada vez más, interactuamos a distancia entre nosotros".

Así, esta propuesta de UVigo permitirá a las personas que tengan acceso a UNIverso UVigo "poder encontrarse en espacios 3D que evocan elementos de los campus de Ourense, Pontevedra y Vigo, y donde podrán asistir a presentaciones, exponer su propio trabajo, utilizar de forma remota software gestionado por la Universidad".

Pero decíamos que más allá de conocer el proyecto, es interesante conocer qué piensa una universidad ante el reto del metaverso. Y el hecho de que esté proyecto piloto esté viendo la luz no tiene por qué significar que el convencimiento es total.

"No es aún una tecnología madura"

"Todavía no es una tecnología madura, no hay soluciones que pongan de acuerdo a todo el mundo, hay dudas sobre la identidad personal… Son muchos interrogantes todavía", explica el director del Área de Docencia.

Y añade: "Yo, de hecho, soy escéptico en el metaverso basándome en cómo han evolucionado otras tecnologías anteriormente. Por ejemplo, la web, que se concibió como un movimiento para el conocimiento y que se ha convertido en un vehículo para la desinformación".

Aun así, Martín López Nores resuelve: "Internet, en parte, ha evolucionado negativamente, pero nadie duda de que ha venido para quedarse y de que tiene funcionalidades muy positivas. ¿Por qué no puede pasar lo mismo con el metaverso?".

A su juicio, la clave está en la usabilidad, en el propósito que se dé a cada proyecto individual. "Nuestra apuesta no es un salto sin red, sino orientarnos a explorar su valor en nuestra realidad cotidiana, ya que tendemos a escenarios más desacoplados (en tiempo y en espacio)", resume.

El objetivo de la Universidad de Vigo es combatir "a aquellos que ven el metaverso como un secuestro de la realidad, como una droga". Esta tecnología, afirma el docente, "no debe degenerar en eso: sabemos que hay muchas posibilidades pero también que se están dando muchos palos de ciego".

En su papel de investigadoras, entidades como las universidades "debemos generar patrones de desarrollo positivos, comprobar que existen nichos -muy específicos o no- donde esta tecnología puede generar un valor diferencial".

La experiencia de Francia

En Francia, por cierto, ya se está explorando un nuevo concepto llamado metaversité que implica a las universidades y las invita a relacionarse con el metaverso. En la Universidad de Vigo, por su parte, "tratamos de posicionarnos en algo que vendrá o no, pero que, si llega, queremos que previamente nos haya proporcionado una experiencia, una base sólida y un know how propio".

En este desarrollo del metaverso de abajo a arriba, de forma orgánica, ya ha habido departamentos que han ofrecido ideas de mejora. La facultad de Derecho sueña con una sala de vistas en el metaverso para recrear juicios con los alumnos. La creación de una sala de interacción médico-paciente para niños con trastorno de espectro autista, es otra de las ideas.

En definitiva, "entre todos estamos generando evidencias positivas de que esto puede tener un valor"

Durante el mes de octubre se ultimaron los detalles técnicos y de presentación de este metaverso universitario y el lanzamiento está previsto para próximas fechas, abierto a un número limitado de usuarios.

De momento, ya ha sido presentado, entre otros foros, al comité de dirección de European University Information Systems EUNIS, la organización europea de sistemas de información universitaria, que celebrará su congreso en Vigo en 2023.

A partir de ahora, esta plataforma se abrirá a todos los usuarios avanzados en los próximos meses. Además, el rector realizará una consulta en las escuelas y facultades de los tres campus para informarse sobre áreas concretas en las que la tecnología representa un valor añadido, de forma que se puedan ir incorporando nuevos espacios específicos de laboratorio.

