Galicia exhibe músculo en Expodrónica y la Xunta anuncia 27 millones más para su Polo Aeroespacial

La semana pasada se celebró en Madrid la feria Expodrónica, enmarcada en uno de los congresos de referencia mundial sobre tráfico aéreo, el World ATM Congress. Y, como no podía ser de otra manera, este evento constituye el mejor termómetro del sector en nuestro país.

En su vertiente privada, ha habido muchas iniciativas con stand propio en el evento. Pero, en su vertiente pública, no tantas.

Y, de entre estas últimas, destaca la de Galicia. La Xunta, a través de la Agencia Gallega de Innovación, fue la única administración pública autonómica representada en este evento, lo cual habla de su liderazgo en el mercado nacional.

Sus credenciales son evidentes, pero al congreso llegó con un anuncio de calado realizado días atrás por el vicepresidente económico y consejero de Economía, Empresa e Innovación, Francisco Conde.

Conde había puesto sobre la mesa la continuidad de la apuesta de la Xunta de Galicia en el desarrollo del Polo Aeroespacial de Galicia, con una aportación exclusiva de 27,4 millones de euros en los presupuestos autonómicos del próximo año.

En este sentido, el vicepresidente económico valoró la capacidad de anticipación de la región con el lanzamiento en 2015 del Polo Aeroespacial y recordó que este hub cuenta con la colaboración de socios estratégicos como Boeing, Babcock e Indra y más de 50 pymes y centros de conocimiento gallegos.

Para la Xunta, tal y como también se puso de manifiesto durante el congreso celebrado en Madrid, en este sector es fundamental fortalecer el modelo de colaboración público-privada llevado a cabo hasta ahora, además de resaltar que los fondos europeos Next Generation deben ser un "salto de calidad" para este proyecto.

Aula Newton de Boing en Galicia

Una de las iniciativas a las que también se hizo referencia en Expodrónica fue la implantación de la primera Aula Newton permanente en España, que se ubicará de forma permanente en el Parque Tecnológico de Galicia para despertar vocaciones en los más jóvenes.

Impulsada por Boeing y la entidad sin ánimo de lucro First Scandinavia, "será una infraestructura al servicio de los más jóvenes que quieran tener ese primer contacto con el desarrollo de nuevas tecnologías. Tenemos que agradecer a Boeing, que, en su apuesta por el desarrollo de soluciones innovadoras y tecnológicas, tiene la formación como una de sus prioridades", se explica desde la Xunta.

Pero, evidentemente, este no es el único proyecto que ha permitido a Galicia posicionarse como una de las regiones líderes del sector a nivel europeo.

De hecho, la sala de conferencias del congreso llevó el nombre de la Civil UAVs Initiative, la iniciativa estratégica de la Xunta de Galicia para desarrollar un hub tecnológico e industrial en torno a los vehículos no tripulados en Galicia.

Proyectos exhibidos

Este espacio incluyó una programación integral sobre el futuro de la aviación y la integración de la movilidad aérea avanzada, la gestión del tráfico de vehículos no tripulados (UAV), vehículos aéreos autónomos o pilotados a distancia, sistemas innovadores de gestión del tráfico y otros servicios relacionados, drones y movilidad aérea avanzada.

Además, la Xunta contó con un stand propio en el pabellón de Expodrónica durante los tres días de feria, donde ofreció información sobre el Polo Aeroespacial Gallego y exhibió las tecnologías y proyectos desarrollados en el marco de la iniciativa.

Entre ellos, el avión no tripulado Luna desarrollado por Babcock, una maqueta del vehículo opcionalmente no tripulado Targus de Indra, una demostración de la solución desarrollada por Boeing o el dispositivo creado para localizar a las personas desaparecidas Lifeseeker of Centum.

La Xunta, con todo, fue la única administración autonómica representada, pero otras regiones también estuvieron presentes con diferentes iniciativas públicas, a través de ayuntamientos.

Ayuntamientos de Aragón y Canarias

En este sentido, el ayuntamiento más grande con representación en el congreso fue el de Zaragoza y quizá eso lo dice todo sobre su pujanza en el sector.

Cabe recordar, en este sentido, que el consistorio de la ciudad maña firmó el pasado mes de mayo un acuerdo de colaboración estratégica con la empresa multinacional EHang Technology, uno de los referentes mundiales en tecnología de vehículos aéreos autónomos.

Sus principales objetivos, tal y como se ha insistido durante el congreso, son el desarrollo de proyectos y ensayos con drones destinados a pasajeros y logística, así como el desarrollo de plataformas de mando y control para este tipo de movilidad en el entorno de las Smart Cities.

Este acuerdo fue posible gracias a la reciente puesta en marcha de Hera Drone Hub en Zaragoza, un espacio urbano -el primero a nivel europeo, según fuentes municipales- en el que se realizarán pruebas, experimentación y entrenamiento de aeronaves no tripuladas, además de investigación y desarrollo, formación, certificación y vuelos de demostración.

Otro ayuntamiento aragonés con presencia propia en el congreso fue Zuera. Quizá no mucha gente lo recuerde, pero esta población de menos de 8.500 habitantes fue la primera en todo el país, o eso se dijo en su día, que utilizó drones para vigilar, buscar personas, inspecciones patrimoniales…

Corría el año 2019 y dos años después el consistorio de este pequeño pueblo luce en una feria mundial. Algo para tener en cuenta, sin duda. Como lo es el hecho de que, como Galicia, Aragón está posicionándose en el sector.

Otra región doblemente representada desde lo público en el congreso fue Canarias. El Ayuntamiento de Arrecife (Lanzarote) y la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, exhibieron sus iniciativas: sistemas de vigilancia y formación específica en el sector, respectivamente.

Benidorm y Madrid también estuvieron representados como entes públicos municipales, a través de la presencia de sus respectivos cuerpos de Policía Local.

Sigue los temas que te interesan