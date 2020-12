La consellera Carolina Pascual: "O nos transformamos o no vamos a ser relevantes"

No puede haber nada más disruptor que ubicar fuera de Valencia por primera vez en la historia un departamento de la Generalitat. Y, lógicamente, la Conselleria que ha conseguido este hito no podía ser otra que la de Innovación, Universidades, Ciencia y Sociedad Digital. La dirige con ilusión Carolina Pascual, que relata emocionada todo lo conseguido en año y medio y repasa sin miramientos todos los deberes que aún tiene por hacer.

Innovación, universidades, ciencia y sociedad digital. Estamos ante temas apasionantes y con una gran proyección de cara a convertirse en claves para la economía del futuro. ¿Es tan apasionante su gestión diaria para su 'consellera'?

Cuando el President de la Generalitat me ofreció participar en este proyecto me admiró la capacidad de visión que tenía y hoy, un año y pico después, aún me admira más. Unimos aspectos muy vinculados: ciencia, innovación, formación superior y avance digital. Todas estas áreas son interdependientes. Necesitamos que la ciencia penetre en el tejido productivo y lo transforme y para eso necesitamos la innovación. Pero además también necesitamos gente cualificada que sea capaz de llevar adelante la transformación digital de nuestros sectores y la generación de otros nuevos.

El modelo económico tiene que cambiar hacia la sociedad del conocimiento y para esto necesitamos los cuatro pilares sobre los que se sustenta esta Conselleria. Por eso, creo que es un reto apasionante, aunque ser una Conselleria de nueva creación con sede en Alicante ha añadido dificultades para poner en marcha el proyecto. Es la primera vez en la historia que se crea un departamento fuera de Valencia y eso ha implicado un esfuerzo mayor, pero es un esfuerzo que vale muchísimo la pena. Creo que ya no hay duda de que o nos transformamos o no vamos a ser relevantes. Así que coordinar la innovación valenciana es apasionante, sí.

Una de sus primeras frases como consellera fue: "Vamos a consolidar una auténtica economía digital que nos sitúe en primera línea del ecosistema tecnológico y de innovación de Europa". ¿Van por el buen camino? ¿En qué etapa están?

Creemos que sí. Aunque la pandemia ha cambiado sustancialmente las reglas del juego, también nos ha abierto una oportunidad sin precedentes. Europa llama a esta década la Década Digital y va a liberar una cantidad enorme de fondos para generar esta transformación. Creo que tenemos las herramientas necesarias para poder hacer frente a estos desafíos y el momento es este. El próximo presupuesto a largo plazo de Europa, junto a NextGenerationEU, el instrumento temporal de recuperación, prevé un paquete por valor total de 1,8 billones de euros. Esta es la cantidad más alta con cargo al presupuesto de la UE en toda la historia, y nos da una idea de las dimensiones de este momento histórico que vivimos.

El objetivo de Europa es que, tras la Covid, estos fondos contribuyan a reconstruir Europa, pero no la Europa anterior, que ya conocemos, no. Estamos hablando de una Europa más ecológica, más digital y más resiliente, y que estará mejor adaptada a los retos actuales y futuros. Hemos visto que los países que tenían unos sistemas de Investigación e Innovación y un mayor grado de transformación digital han sufrido menos el impacto de esta crisis y han sido capaces de ir recuperándose antes. Esto quiere decir que la innovación nos hace más fuertes y que si antes era fundamental apostar por la innovación ahora hay una auténtica emergencia innovadora.

En nuestra Conselleria, tanto desde las direcciones generales, como desde la AVI y Distrito Digital, hay muchos proyectos susceptibles de recibir fondos europeos en estas líneas. En la Comunitat Valenciana contamos con iniciativas excelentes que pueden ser determinantes. Todos los agentes del sistema innovador nos hemos unido en la alianza Inndromeda, que nace con el impulso de la Generalitat Valenciana, pero que reúne a toda una red como universidades, institutos tecnológicos, startups, agentes innovadores, centros de investigación y, sobre todo, al empresariado que será el que al final tenga que implantar esta transformación en los sectores productivos. El objetivo es que se constituya como un Digital Innovation Hub, lo que nos abre las puertas a los fondos europeos. Además, somos pioneros en una Estrategia Valenciana de Inteligencia Artificial, que incluye acciones como el nodo Ellis, que sitúa a la Comunitat Valenciana, y en concreto a Alicante, en un foco de investigación en IA muy relevante. Además, vamos a poner en marcha una Escuela de Postgrado y una Red de Centros de Investigación en Inteligencia Artificial coordinado con las cinco universidades públicas de la Comunitat Valenciana.

El objetivo es desarrollar una comunidad de investigadores, profesores, estudiantes y ex alumnos que creen valor para la sociedad con un trabajo riguroso y responsabilidad social mediante la investigación y la educación pionera en inteligencia artificial. La misión clave es la formación de la próxima generación de expertos en inteligencia artificial, ofreciendo programas internacionales de formación impartidos por los profesores más destacados de su campo. También, fomentar la cooperación entre los mejores equipos de investigación de la Comunitat Valenciana en la materia, uniendo esfuerzos para afrontar de manera más eficiente los retos científicos y tecnológicos de la IA y movilizar la industria para integrarse y encontrar sinergias con los equipos de investigación. Yo creo que estos proyectos nos van colocando en esa primera línea. Pero nunca podremos quedarnos satisfechos. Esto no ha hecho más que empezar y hay que trabajar mucho más.

¿Cómo es el ecosistema socioeconómico valenciano en materia de digitalización y tecnología? ¿Es una sociedad madura en este sentido?

Aunque hay grandes ejemplos de empresas transformadas digitalmente que son referentes, casi siempre son grandes o muy grandes. Pero en lo relativo al resto del tejido empresarial nos falta mucho y, precisamente, una de las características del tejido productivo valenciano es que está formado fundamentalmente por pymes y micro-pymes. Sin embargo, estas medianas y pequeñas empresas se encuadran en un sistema bastante clusterizado o sectorializado: calzado, plástico, textil, cerámico o petroquímico, por poner algunos ejemplos. Y, además, curiosamente, muy concentradas geográficamente, lo cual nos puede ayudar a ver cuáles son las iniciativas.

En este sentido, el proyecto de Inndromeda nos ofrece unas soluciones muy innovadoras. Primero porque ayudará a las empresas a diagnosticar qué es lo que necesitan y para qué necesitan la innovación. En segundo lugar, dispone de una red de simuladores tecnológicos que les va a permitir probar esta tecnología antes de decidirse a invertir en ella y eso creo que puede aportar mucha seguridad a la hora de transformarse, ya que no van a ir a ciegas, sino con unos objetivos claros y con una idea de lo que la innovación y la transformación digital pueden hacer por sus procesos productivos, su forma de enfocar el producto y por mejorar la competitividad de sus empresas.

Para ello contamos, además, con una política de creación de polos de atracción innovadora y tecnológica que ha sido capaz de crear Distrito Digital. Es un hub tecnológico ya consolidado en Alicante y que queremos trasladar al resto de la Comunitat Valenciana, con el convencimiento de que podemos vertebrar el territorio a través de la innovación, creando nodos hiperconectados a través de proyectos que tengan mucho que ver con el lugar donde están radicados pero que, al mismo tiempo, estén conectados entre sí. Generar ecosistemas de empresas que den respuesta a las necesidades tecnológicas y de empresas tradicionales y capaces de atraer la presencia y la creación de otras nuevas. Por eso, ya hemos iniciado proyectos en varios puntos de Alicante y ahora vamos a extender el proyecto a Castellón y a Valencia.

¿Si tuviera que poner un ejemplo de buenas prácticas en políticas digitales y de innovación, a qué gobierno autonómico citaría que no fuera el valenciano?

El Gobierno Navarro, que tiene un punto de partida algo diferente al nuestro por origen, y tamaño, es, sin embargo, un gran ejemplo. Recientemente han presentado su plan de transformación digital. Lo estamos analizando y nos gusta mucho. Tiene propuestas muy interesantes.

Regiones como Castilla y León con la ciberseguridad o Galicia con el sector aeroespacial han apostado por polos de innovación muy especializados. ¿En qué sector destaca o podría destacar la Comunitat Valenciana para contar con ese valor añadido que pudiera convertirle en referente?

En la Comunitat Valenciana hay muchos sectores que son referentes en España e incluso a nivel europeo y también contamos con sectores estratégicos de gran potencial. Entre los sectores tractores se encuentran la automoción, la maquinaria y bienes de equipo, el sector químico (fitosanitario y química transformadora), el sector turístico y su oferta complementaria -ocio y deporte, el sector del plástico (plásticos técnicos y biopolímeros) y el sector agroalimentario. Además contamos con sectores de fuerte tradición como el juguete, calzado, mueble o textil, con una importante presencia exterior. También son potentes la logística, las tecnologías de la información y comunicación TIC, los servicios sénior/salud y las empresas de base tecnológica.

Afortunadamente no tenemos sólo uno y además, algunos de ellos muy interrelacionados entre sí y que son capaces de innovar muchísimo, como ya están demostrando. Yo creo que tenemos que potenciar esto.

A nivel nacional, ¿qué se está haciendo bien y qué se está haciendo mal en políticas digitales?

España es un país muy heterogéneo con muchas diferencias entre regiones. En la parte positiva, destacaría el esfuerzo que se ha hecho por llevar Internet a toda la población. En este campo estamos mejor que muchos países de Europa que nos superan en otros campos. Entiendo que el trabajo no está terminado y que nos queda mucho por hacer, pero creo que durante la pandemia se ha demostrado esta fortaleza y no ha sido un éxito menor, precisamente, sino casi vital. Hemos podido seguir trabajando, operando económicamente e, incluso, comunicándonos con nuestros seres queridos gracias al estado de nuestras redes. Y en lo que no estábamos funcionando tan bien, en otros aspectos, yo creo que nos hemos puesto manos a la obra.

El Plan Estratégico de Innovación Estrategia Española de Ciencia, Tecnología e Innovación 2021-2027 marca un antes y un después en la conexión de estas áreas y se alinea con Europa en los objetivos que tenemos que cumplir y en dónde tenemos que poner el foco. A España le ha costado ver la ciencia y la innovación como una inversión y ha faltado presupuesto para desarrollar políticas. Ha habido intentos aislados, pero no suficientes ni sostenidos en el tiempo. La ciencia y la innovación no ofrecen resultados de hoy para mañana y necesitan de escenarios estables en el tiempo, por eso creo que tiene que haber un gran acuerdo que nos permita que determinadas políticas no dependan de quién ocupe los gobiernos, que tenemos que generar consenso en torno a estas materias porque nos jugamos mucho.

Le repito la pregunta, pero ahora desde un punto de vista autonómico. ¿Qué se está haciendo bien y mal en la Comunitat Valenciana?

La creación de esta Conselleria ya es algo bueno y refleja una visión de futuro muy amplia y muy acertada. Además, para 2021 tendré un aumento del presupuesto del 16,8 por ciento. En ese sentido, creo que la Generalitat lo está haciendo bien porque apuesta por políticas de atracción de talento muy potentes, con un Centro de Excelencia de Investigación Científica que ya estamos poniendo en marcha, además de los programas GenT, que llevan funcionando y que nos permitirán que desde 2018 vayan a llegar 70 investigadores de excelencia. Creo que tanto en investigación como en innovación tenemos grandes focos que a veces trabajaban de manera aislada y eso no era positivo. Pero todo lo que hemos hablado de conectarlos entre sí y de transferirlos al sector productivo va a ser fundamental y puede ser una palanca de cambio muy transformadora. La gran apuesta o legado que queremos hacer pasa por la transferencia del conocimiento. Para eso tenemos que trabajar coordinadamente con todos los agentes y, al mismo tiempo, invertir en conocimiento, atraer talento y generar oportunidades para la investigación y la innovación.

¿De qué programas de apoyo a la innovación se siente más orgullosa?

Es difícil contestar a esta pregunta porque cada proyecto juega su papel en todas estas piezas que estamos encajando. Ya he destacado muchos de ellos, pero voy a nombrar dos por la transversalidad que los caracteriza. El Centro de Excelencia en Investigación Científica es un proyecto que creo fundamental por varias razones: por la apuesta por el talento de excelencia a nivel internacional y porque integra todo este talento en un sistema de investigación que ya es potente, pero que puede llegar a estar a la vanguardia de Europa. Hemos visto que estas experiencias similares en Cataluña o País Vasco han generado un efecto multiplicador en todo el territorio porque al mismo tiempo que permiten atraer talento, lo generan, y también a la hora de definir proyectos.

Después también quiero destacar la lucha contra la Brecha Digital, la apuesta por una innovación inclusiva y que no deje a nadie atrás, en ningún aspecto: ni geográficamente, ni por edad ni por otros condicionantes como la discapacidad o por razón de sexo. Sabemos que la mayor parte de las profesiones tendrán que ver con la digitalización y la innovación y el hecho de no tener acceso o de no contar con todas las herramientas y la formación adecuada puede generar que carezcamos de personas que puedan trabajar en este sector, que será de los mejores pagados. Esto tenemos que evitarlo, reduciendo la brecha que ya hay y no generando nuevas con nuestras políticas. En este punto tengo la suerte de contar con las universidades valencianas que están haciendo una apuesta en este sentido y cuyo nivel de excelencia nos garantiza una gran formación. Pero tenemos que abordar las competencias digitales como herramientas y no como saberes cerrados y todos hemos de tener competencias digitales, independientemente del área a la que nos dediquemos. Tenemos que apostar también por esta transformación.

¿Qué novedades presentan los presupuestos autonómicos de 2021 con respecto al fomento de políticas de apoyo a la I+D+i?

El incremento presupuestario del que te he hablado, que en términos generales es de un 17 por ciento, pero en áreas concretas ha aumentado muchísimo. El área de Ciencia ha crecido casi un 67 por ciento y, dentro de ese presupuestos, las ayudas para el Fomento y Apoyo a la I+D+I es de 51,5 millones de euros, lo que es más del 59 por ciento con respecto al año pasado, que ya registró una subida importante. Al igual que para la atracción del talento, que es del 69 por ciento. En Innovación, el crecimiento es de 100 millones más, en una apuesta por la digitalización, por la innovación y, esto es muy importante, por una innovación que no deje a nadie atrás. Dentro de esta área, destaca el incremento de la Agència Valenciana de la Innovación (AVI), que impulsará Inndromeda y que está llevando a cabo proyectos muy punteros, y Distrito Digital, que tiene retos muy importantes.

Fondos Europeos. ¿Cuál es la estrategia valenciana para la gestión de estos fondos en materia de I+D+i?

Llevamos trabajando desde agosto en las propuestas para los fondos europeos de recuperación porque, como hemos dicho antes, es una oportunidad única que hay que aprovechar y creo que lo hemos hecho con una visión estratégica muy alineada con lo que nos exige la actual situación.

Hablemos en femenino. Usted ha estado implicada siempre en la visibilización de la mujer en los entornos científicos. ¿Cuánto queda por hacer para superar esa brecha existente?

Pues precisamente en visibilizarlas. Hay grandes profesionales e investigadoras que desarrollan un trabajo excelente y que no tiene repercusión mediática, aunque son muy apreciadas en sus respectivos campos. En este momento, en el que la ciencia está en el punto de mira, es un buen momento para mostrar los referentes científicos que tenemos. Los hitos sociales que consigamos serán hitos también en la ciencia. Puestos de responsabilidad y visibilización son, creo, las dos herramientas con las que tenemos que cerrar esta brecha.

Si no ha cambiado su situación, usted no milita en ningún partido político. ¿Cree que el color político puede llegar a influir en la gestión de recursos para innovación e investigación?

No, mi situación no ha cambiado, no milito en ningún partido, pero la creación de la Conselleria es una apuesta personal del president. Tiene una fuerte mirada social porque nuestro objetivo es que el avance tecnológico lleve prosperidad a todos los valencianos, que nadie quede atrás, que la tecnología no genere diferencias. Y queremos generar consenso en nuestros proyectos y en situarlos por encima de cambios políticos, en un pacto entre los diversos actores políticos, económicos y sociales.