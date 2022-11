El gobierno balear apura su legislatura más digital con una 'traca' final centrada en IA, 5G, big data y ciberseguridad

Según explica, no es que tema que el actual gobierno autonómico esté viviendo sus últimos meses. Aunque las elecciones regionales se acerquen no piensa que vaya a haber un cambio de tendencia política en Baleares. Pero él es a día de hoy el encargado de pilotar muchas de las estrategias digitales y de innovación del territorio insular y, como tal, no quiere dejar nada a la improvisación.

"No quiero que nada se quede por hacer", desliza cada vez que tiene ocasión el conseller de Fondos Europeos, Universidad y Cultura, Miquel Company. La región balear está inmersa en un proceso estratégico de posicionamiento en los sectores de la investigación, la ciencia y la tecnología que ha tenido su momento culminante durante los últimos cuatro años. [elecomunicaciones y pymes, la doble apuesta 'digital' del gobierno de Baleares gracias a los Next Generation] Al potencial en innovación aplicada a la economía azul ha ido sumando hitos que aún esperaban una traca final, que llegó hace unos días con varios anuncios de una tacada por parte del citado consejero como de la presidenta balear, Francina Armengol. Testigo de excepción de esa batería de previsiones fue la secretaria de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, Carme Artigas, de visita a las islas con motivo del consejo de gobernanza de Gaia-X. Tener delante a Artigas era el escenario perfecto para mostrarle que las islas están preparadas para asumir el reto de un futuro digital basado en la inteligencia artificial. De hecho, anunciaron que posicionarán a Palma de Mallorca como candidata a albergar la sede de la futura Agencia Estatal de Supervisión de Inteligencia Artificial (AESIA). Cabe recordar que algunos territorios están inmersos en una carrera por ver cuál de ellos se queda con dos sedes estatales que están en disputa, la AESIA y la Agencia Espacial Española. [Así es el plan de Baleares para digitalizar los mercados ambulantes: de puntos 5G a los pagos electrónicos] La nómina de candidatos a la AESIA a la que desde ya aspira Palma, incluye otros puntos como Granada, Gijón, Alicante, Zaragoza y Orense, entre otros. El caso es que Palma de Mallorca irrumpe en esta carrera con un anuncio realizado por el gobierno balear precisamente en un encuentro mantenido con Artigas. Así, dentro de la estrategia de inteligencia artificial para las Islas Baleares en la que está trabajando el ejecutivo de Armengol, se va a incluir la creación del Centro de Inteligencia Artificial y Supercomputación de les Illes Balears. El consejero recuerda que la estrategia de inteligencia artificial se está definiendo con la colaboración y la participación de varias administraciones, la Universitat de les Illes Balears, centros educativos, centros de investigación, empresas y asociaciones empresariales. Con representantes de todos ellos, Company y el director general de Modernización y Administración Digital, Ramon Roca, mantuvieron recientemente una reunión recientemente para establecer un sistema de trabajo conjunto. Sobre la candidatura a la AESIA, Company explica que "desde el Govern trabajaremos conjuntamente con el Ayuntamiento de Palma y con todos los recursos de nuestro ecosistema en la materia. Es una magnífica oportunidad que se engloba dentro de la Estrategia de Inversiones de las Islas Baleares 2030 con los objetivos de diversificar la economía, atraer talento, crear puestos de trabajo y favorecer el posicionamiento de las Islas Baleares". Candidatura a la AESIA La respuesta de Artigas ante este anuncio habla por sí sola de lo que suponen este tipo de candidaturas: "Ser capaces de articular una candidatura que valore el ecosistema público y privado ya es una candidatura ganadora". Volviendo al capítulo de anuncios relacionados con la inteligencia artificial, el gobierno balear también puso sobre la mesa el desarrollo de una cátedra sobre esta tecnología en colaboración con la universidad pública balear, la UIB. "La inteligencia artificial es la tecnología con más influencia en la transición hacia una sociedad más eficiente y sostenible", añade el conseller. La inteligencia artificial ayudará a aumentar la productividad de las empresas, la eficiencia de la administración pública, la atención sanitaria, como también contribuirá a mitigar los efectos del cambio climático, puesto que mejorará la eficiencia de la agricultura y el transporte, remarca. La presidenta del Govern señaló que las Islas Baleares están preparadas para lograr este hito, "puesto que se dispone de importantes equipos de investigación liderados por la UIB con más de 15 equipos en inteligencia artificial y más de 500 publicaciones". Además, varias empresas de las Islas ya están desarrollando productos y servicios aplicando esta tecnología, como por ejemplo la predicción meteorológica, la atención a la ciudadanía o la gestión energética. Pero decíamos que Company no quería dejarse nada en el tintero antes de que acabe la legislatura, así que la traca final no sólo incluye estos anuncios sobre inteligencia artificial. Y es que el gobierno balear también quiere ganar posicionamiento en otros sectores que se antojan claves en el futuro inmediato para el desarrollo de cualquier región. Así, el govern también prepara una estrategia de Ciberseguridad, 5G y Big Data. En resumen, la idea del gobierno balear no sólo es seguir potenciando su músculo disruptor en economía azul -que también- sino comenzar a construir un futuro diversificado a través de tecnologías con un gran poder tractor de proyectos innovadores. Y, si estas estrategias quedan atadas antes de que acabe la legislatura, más difícil será que sean modificadas en caso de un cambio de gobierno. O eso debe estar pensando el conseller Company. Sigue los temas que te interesan Baleares Big data Ciberseguridad Digitalización Innovación Tecnología Transformación digital Wake Up - Digitalización Wake Up Spain