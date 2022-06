Un robot que ayuda a tus hijos a reciclar, la última idea del Ayuntamiento de Palma en su estrategia verde y digital

EMAYA es la empresa pública del Ayuntamiento de Palma de Mallorca (Baleares) dedicada a la gestión del ciclo integral del agua, la recogida de residuos y la movilidad, con el foco puesto en la ciudadanía, la transición ecológica, la optimización y de recursos públicos y, cómo no, en la transformación digital.

Hoy en día prácticamente todas las entidades encargadas de gestionar este tipo de servicios públicos tienen en la innovación y la tecnológica una de sus prioridades y EMAYA no podía ser una excepción.

Pero no se trata sólo de una declaración de intenciones. A través de proyectos concretos se evidencia que esta estrategia no son sólo palabras. Hace unos días, esta empresa pública presentó un proyecto disruptor que no sólo ayuda a una mejor gestión de residuos sino que añade un componente clave: la formación para los más pequeños de la casa en materia de reciclaje.

Y es que EMAYA ha incorporado en su oferta formativa tres actividades de robótica que combinan el conocimiento del uso de esta tecnología con el aprendizaje de la separación de los residuos y el buen uso de los contenedores de recogida selectiva.

Desde el pasado mes de marzo el programa educativo 'EMAYA en la escuela' ofrece tres actividades de robótica, para educación infantil, para primaria y para secundaria.

Los talleres se realizan en los centros educativos y en unas 2 horas los alumnos, divididos en grupos pequeños, aprenden a programar un pequeño robot que tendrá que separar unas figuras que representan varios elementos de nuestros residuos, y conducirlas a los contenedores correspondientes por en la recogida selectiva.

Así, además de aprender las nociones básicas de programación, adaptadas a la edad de los participantes, se trabaja la identificación de los materiales que conforman nuestros residuos y cómo separarlos para su reciclaje.

4.650 alumnos participantes

Esta actividad empezó a ofrecerse en los centros educativos de Palma a partir de marzo y ha tenido una gran acogida, con las reservas agotadas en pocas semanas.

En poco más de tres meses, se habrán realizado 200 actividades para 4.650 alumnos de 32 centros educativos de Palma. La actividad que más demanda ha tenido es la dirigida a primaria, con 128 grupos, seguida de educación infantil y secundaria.

Este robot ha sido uno de los últimos proyectos disruptivos de EMAYA, que, en cualquier caso, ha presentado recientemente una estrategia que va mucho más allá si hablamos del reto de sostenibilidad que afronta la ciudad balear.

Así, la entidad pública ha presentado dos iniciativas innovadoras en el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Con los proyectos 'Palma Renovable' y 'Red municipal de carga de vehículos eléctricos', Palma participa en la definición de las propuestas en materia de energía que podrán optar a financiación de los fondos Next Generation, concretamente en la convocatoria de 'Modelos de negocio y proyectos singulares de transición energética en las Islas Baleares'.

Ambos proyectos comparten unos objetivos comunes de avanzar hacia la transición ecológica, optimizar los recursos públicos y crear puestos de trabajo de economía verde. El alcalde ha remarcado que "el Ayuntamiento de Palma consume el 20% de la energía de la ciudad. Por este motivo es importante apostar por las energías limpias".

"Gracias a estos dos proyectos, conseguiremos que el Ayuntamiento y sus organismos consuman el 100% de la electricidad de energías renovables, además de impulsar la movilidad eléctrica", ha dicho. Además, "hay que ser valiente y apostar de forma clara por la sostenibilidad si queremos tener futuro".

El presidente de EMAYA ha destacado que se trata de iniciativas "innovadoras" incluidas en el PACES y que permitirán que "la administración municipal llegue al objetivo de conseguir la descarbonización total en 2030".

Concretamente, el objetivo del proyecto 'Palma renovable' es desarrollar las instalaciones de generación y almacenamiento de energía eléctrica renovable para proveer el 100% del consumo del Ayuntamiento (incluidas todas las empresas y organismos municipales) y esto descarbonizará totalmente las actividades municipales antes de 2030.

Generación y almacenamiento de energía

Esto supone instalar una potencia de 60 MW de energía renovable para generar 120 GWh/año y 24 MW de capacidad de almacenamiento de energía (120 MWh).

La inversión prevista de este proyecto es de más de 100 millones de euros. Se prevé crear 60 puestos de trabajo en la fase de instalación y 20 para su explotación.

El proyecto comprende instalaciones de generación de energía (proyecto de generación de biogás en la EDAR1, varios planes de instalación de plantas fotovoltaica y una central hidroeléctrica) e instalaciones de almacenamiento (una central hidroeléctrica reversible y una planta de baterías de ión-litio).

En cuanto al proyecto, 'Red municipal de carga de vehículos eléctricos', conviene destacar que el objetivo es crear una infraestructura pública de 50 estaciones en toda la ciudad, con 2.000 puntos de recarga semirrápidos y rápidos para vehículos eléctricos. La inversión necesaria es de 33 millones de euros y supondría la creación de 20 puestos de trabajo durante la construcción de las instalaciones y 10 para su explotación.

De esta forma el Ayuntamiento contribuiría a promover la movilidad eléctrica sostenible, alimentada con energía solar fotovoltaica. Se trata de un proyecto innovador y único, puesto que no se conocen hasta ahora proyectos similares de otros ayuntamientos.

Cada una de las 50 estaciones de recarga tendría una media de 40 puntos de recarga de los que 8 serían del tipo M4 (50 kW) y el resto del tipo M3 (22 kW). Un coche eléctrico medio tiene una capacidad de 50 kWh, y por tanto podrá cargarse en una hora en los puntos M4 y en 2 horas en los tipos M3.

Permiten cargar la batería del coche mientras los usuarios realizan gestiones, acuden al cine, a comer, al trabajo, de compras... La recarga completa proporciona una autonomía media de 300 kilómetros, correspondientes a una semana de uso urbano.

El precio estaría tasado, con un coste para el usuario similar al doméstico. Se dispondría también de una aplicación móvil para reservar y pagar los puntos de recarga.

