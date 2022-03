Una 'ventanilla única' de conocimiento matemático para facilitar la innovación tecnológica de las pymes

De un lado, la irrenunciable necesidad de colaboración entre la iniciativa pública y la privada; del otro, las matemáticas como uno de los pilares de la innovación y la tecnología. Y, como resultado, un canal de transferencia de conocimiento con el que la administración pública pretende impulsar la vocación disruptiva de las pequeñas y medianas empresas.

Este es, en síntesis, el resumen de un proyecto que abandera la Universitat de les Illes Balears (UIB) que persigue introducir las ciencias matemáticas en el día a día de las pymes con el objetivo de que, así, aumenten su innovación.

"La transferencia y la colaboración entre ciencia y empresa, incluido el ámbito de las matemáticas, es una de las principales debilidades del sistema español de ciencia, tecnología e innovación, y, al mismo tiempo, es una de las mayores oportunidades de progreso", señala la OCDE.

Basándose en esa premisa, la UIB no ha tardado en reaccionar y desde este mes cualquier empresa, especialmente las pymes, tiene a su disposición los equipos de investigación matemática más punteros de España, tanto del mundo académico como del ámbito privado, para innovar.

Les permitirá realizar I+D+i e integrarlo en sus operaciones diarias sin necesidad de disponer de un departamento propio.

El hub MSO-ED es un mostrador de I+D+i en el ámbito de las tecnologías matemáticas y cuenta con la participación activa del Instituto de Aplicaciones Computacionales de Código Comunitario (IAC3) de la UIB.

Se presentó el 16 de marzo en Madrid y cuenta con el impulso de la Plataforma Española de Tecnologías de Modelización, Simulación y Optimización en un Entorno Digital (PET MSO-ED).

Modelización y simulación

El mostrador de innovación ofrecerá soluciones industriales basadas en modelización, simulación y optimización en entornos ricos en datos, entre otras tecnologías matemáticas. Así, el hub fomenta la transferencia de conocimiento y la colaboración público-privada.

En este mostrador de innovación se va a dar prioridad a las temáticas relacionadas con la salud, la energía y el medio ambiente. Estos son tres de los 'Retos de la Sociedad' que marcó como estratégicos el Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2017-2020.

"Las matemáticas son la base silenciosa de muchos avances cotidianos", afirman desde la UIB. "Son fundamentales en las previsiones de la COVID-19: incidencia, muertes, expansión de las distintas cepas, etc. También lo son en la tecnología que utilizan hospitales punteros para predecir con un día de antelación las altas hospitalarias y las cirugías en función del historial de los pacientes y de sus variables biológicas -presión arterial o parámetros en sangre, entre otras-, convenientemente digitalizadas", citan a modo de ejemplo.

Además, las matemáticas centran sus esfuerzos en hacer un mejor uso de otros elementos estratégicos como son la energía y el agua. Por ejemplo, "en un país como España, con una sequía endémica y tantos kilómetros de costa, las desalinizadoras pueden ser una alternativa de producción interesante, pero uno de sus problemas es que requieren mucha electricidad; mejorar la eficiencia de la instalación, determinar picos de consumo que se puedan hacer coincidir con los momentos de mayor disponibilidad energética o predecir y prevenir mantenimientos es objeto de las tecnologías matemáticas, como también lo es la lucha contra los incendios, la predicción de tsunamis, identificar suelos susceptibles de sufrir erosión"…

Y para todo ello, evidentemente, las matemáticas pueden jugar un papel fundamental.

La Plataforma Española de Tecnologías de Modelización, Simulación y Optimización en un Entorno Digital nació con el objetivo de potenciar y fortalecer la colaboración en I+D+i entre el sector público y el empresarial, aprovechando el potencial de las matemáticas para abordar los retos planteados en el mundo industrial y en la sociedad.

Tecnologías matemáticas

Se trata de proporcionar a la comunidad española de investigación e innovación industrial, académica y empresarial, una infraestructura integral y bien coordinada para todas las necesidades relacionadas con la adopción y desarrollo de tecnologías matemáticas de modelización, simulación y optimización aprovechando los recursos de la ciencia de datos en un entorno digital.

Este objetivo general está estrechamente relacionado con la búsqueda de un mayor impacto y el retorno a la sociedad de los recursos financiados a través de la investigación básica en el campo de las matemáticas, el primer eslabón de la cadena, y su posterior transferencia al tejido industrial. Alcanzar este objetivo es esencial para apoyar un tejido industrial eficiente, seguro, sostenible y competitivo, especialmente en el ámbito de las pymes.

La Plataforma está financiada por la Agencia Estatal de Investigación, Ministerio de Ciencia e Innovación, dentro de la convocatoria de ayudas a las plataformas tecnológicas y de innovación, del Programa Estatal de Investigación, Desarrollo e Innovación Orientada a los Retos de la Sociedad, en el marco del Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2017-2020. La iniciativa, con referencia PTR2020-001163, cuenta con el apoyo de la Red Temática Matemática-Industria (RTmath-in, RED2018-102514-T), financiada por MCIU-AEI.

La Red Española Matemática-Industria (math-in) la forman alrededor de cuarenta grupos de investigación pertenecientes a una veintena de universidades y centros de investigación españoles diferentes, entre los cuales está el IAC3 de la UIB.

Todos ellos presentan su oferta y sus capacidades tecnológicas a través de la ventanilla única en España que la red les ofrece.

Math-in centra su actividad en fomentar y llevar a cabo transferencia de tecnología matemática al ámbito empresarial e industrial, propiciando de este modo el aumento de la competitividad tanto de los grupos de investigación involucrados como de la propia industria.

Es, además, el nodo español de la European Service Network of Mathematics for Industry and Innovation (EU-MATHS-IN) desde el año de la fundación de esta en 2013, que cuenta con 19 redes nacionales pertenecientes a otros tantos países europeos.

