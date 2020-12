Aragón aviva su digitalización con proyectos de transporte escolar o el sector agro

“Cuando comenzó mi andadura en el Servicio de Administración Electrónica me di cuenta de algo muy esencial, pero que tal vez nos cuesta un poco ver: que para dar mejores servicios a los ciudadanos necesitamos saber mucho más de sus necesidades”. Aunque se trate de una frase obvia, es evidente que la mayoría de administraciones no consiguen cuadrar la ecuación perfecta. En Aragón esa reflexión sirvió para dar un importante paso: un departamento de tecnologías de la información no era suficiente y se decidió crear toda un área de transformación digital que derivó en lo que hoy es SDA (Servicios Digitales de Aragón).

La frase del arranque la pronuncia José María Subero, hoy convertido en jefe del Servicio de Diseño y Desarrollo de Servicios Públicos y responsable de SDA. También hoy, esta área de transformación digital es la brújula que permite orientar la labor de la administración regional en lo que se refiere a tecnología.

Siguiendo los pasos de países anglosajones como Reino Unido o Canadá, se pretende que “el foco de los servicios públicos cambie y gire de los procesos, las aplicaciones y las herramientas hacia los usuarios finales a los que se destina el propio servicio que se está dando".

Actualmente, el servicio “más maduro” es el de comunicación de apertura de centro de trabajo. Se trata de un trámite que tienen que realizar todas aquellas empresas que abran un nuevo centro de trabajo, reanuden o cambien la actividad de centros ya existentes y aquellas que trasladen de domicilio un centro de trabajo. Lo que se ha conseguido transformando este proceso y digitalizándolo es hacerlo más accesible a la ciudadanía y rediseñarlo pensando en lo que necesitan quienes participan en él.

Además de este servicio, SDA tiene abiertas varias líneas de trabajo que prometen soluciones interesantes para mejorar el día a día de los ciudadanos. Así, por ejemplo, se está trabajando en un proyecto que busca simplificar la relación entre los productores agrícolas y los servicios públicos a la hora de consultar o tramitar ayudas europeas. Este programa está en la fase de testeo y prototipado.

En esa misma fase está un proyecto encaminado a planificar, contratar y supervisar el servicio de transporte del alumnado desde su lugar de residencia a sus centros escolares correspondientes.

Son iniciativas que se van implementando y trabajando junto con otras con el objetivo de "orientar los servicios públicos hacia un presente y un futuro digital, proporcionando a nuestros usuarios (ciudadanos y empleados de Gobierno de Aragón) la misma calidad en su experiencia con la administración que la que pueden disponer con otros servicios o empresas privadas".

Para ello, explica Subero, "debemos ser capaces de rediseñar los servicios teniendo en cuenta las verdaderas necesidades de nuestros usuarios, a la vez que dotamos a los mismos de un entorno seguro, eficiente y confiable".



Y resume: “No somos Netflix ni Amazon; no somos gigantes tecnológicos ni una forma de pasar el tiempo de ocio. Pero aunque nuestros servicios requieran un alto grado de seguridad -como identificarse con un certificado electrónico, que es una de las principales frustraciones de nuestros usuarios- y cierto conocimiento, podemos trabajar por simplificarlos para que a quien los utiliza le supongan, al menos, una tarea sencilla y lo más adaptada posible a todos”.