200 días de legislatura en las autonomías: el quién es quién de la innovación pública

Sus nombres, sus rostros, la nomenclatura de los departamentos a los que representan o los organismos que dependen de ellos ya se han ido haciendo un hueco en D+I durante los últimos meses.

Las elecciones autonómicas del pasado 28 de mayo supusieron en la mayor parte de territorios cambios de gobierno; cambios que tuvieron una repercusión evidente en la entrada de nuevas personas al frente de las políticas regionales sobre innovación y transformación digital.

Si bien es cierto que los retos y las estrategias no han cambiado en exceso, ahora que se van a cumplir 200 días de aquella cita electoral, sí que es un buen momento para realizar una radiografía de cómo están funcionando las 17 políticas digitales de cada una de las comunidades autónomas españolas y quién las pilota.

Conviene decir, en primer lugar, que en cinco de las autonomías no hubo comicios, aunque eso no quiere decir que no se hayan producido algunos cambios importantes en los diferentes organigramas.

Empezaremos, en cualquier caso, por los que sí celebraron elecciones.

COMUNIDAD DE MADRID

La Comunidad de Madrid es la región que mayor protagonismo va a dar en esta legislatura a la transformación digital. Al menos, eso parece cuando apreciamos que es la única administración autonómica que tiene una consejería exclusivamente dedicada a la digitalización.

Madrid es uno de los epicentros de la disrupción ya no sólo a nivel nacional sino europeo y la vocación del gobierno autonómico que lo sea más aún.

Responsables de la política digital de Madrid.

Contar con una consejería propia convertirá a este departamento en un apoyo para cualquier otro. La tecnología es transversal.

Miguel López-Valverde es el consejero y como viceconsejera tiene a Silvia Roldán. El organigrama lo completan Nuria Ruíz como directora general de Salud Digital y Ignacio Azorín como director general de Estrategia Digital.

COMUNIDAD VALENCIANA

La Generalitat Valenciana ha incluido la gestión de la innovación y la transformación digital en una macro consejería que también tiene competencias en turismo, comercio e industria.

Su titular, más experta en turismo que en digitalización, es Nuria Montes.

Responsables de la política digital de la Comunidad Valenciana.

Retos como asentar el florecimiento del ecosistema startup y la potenciación de clústeres como el de las baterías, audiovisual, movilidad o microchip aparecen ya en el día a día de esta consejería, que tiene a Jerónimo Mora como secretario autonómico de Innovación a Juan José Cortés como director general de Innovación y a José Manuel García como director general de Tecnologías de la Información -este último dependiente de la Conselleria de Hacienda-.

Para centralizar la gestión de la innovación y la transformación digital, esta Conselleria dará protagonismo a Distrito Digital, un organismo dirigido por Fermín Crespo, y que hará de pegamento de las políticas disruptivas de la región.

CASTILLA-LA MANCHA

Castilla-La Mancha es otra de las regiones que en la legislatura 2023-2027 va a dar más importancia que nunca a la digitalización. Las políticas digitales van a estar bajo el paraguas de la consejería de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital que pilota Juan Alfonso Ruíz.

Será la viceconsejería de Transformación Digital que dirige Juan Ángel Morejudo la que está llevando las riendas de un ámbito en el que la región quiere posicionarse como referente tecnológico, después de varios años mejorando ostensiblemente sus cifras en salud digital, conectividad y tecnología aplicada al sector energético.

Responsables de la política digital de Castilla-La Mancha.

Completan el organigrama de esta consejería, Juan Pedro de Ruz como director general de Digitalización e IA -también es el máximo responsable del Centro Regional de Innovación Digital- y María Dolores Higuera como directora general de Telecomunicaciones y Ciberseguridad.

Conviene recordar, además, que próximamente la Junta creará una agencia propia de digitalización.

EXTREMADURA

En Extremadura, una región que quiere dar el salto definitivo en sectores como la biotecnología y en ámbitos como la innovación energética con el hidrógeno como principal valor, la consejería de Economía, Empleo y Transformación Digital es la que se va a encargar de vertebrar las políticas digitales autonómicas.

Su titular, Guillermo Santamaría, ha sido el encargado de, por primera vez en la región, diseñar un completo organigrama para garantizar la eficiencia en la aplicación de estas políticas.

Responsables de la política digital de Extremadura.

Así, Juan Carlos Preciado es el secretario general de Transformación Digital y Ciberseguridad; Antonio Fernández es el director general para la Digitalización de la Administración; y Jesús Coslado es el director general de Digitalización Regional.

Organismos como la Fundación para el Desarrollo Científico y Tecnológico (Fundecyt), dirigida por José Luis Canito, y el Centro de Investigaciones Científicas y Tecnológicas (CICYTEX), capitaneado por Carmen González, completan este completo aparato de gestión.

ARAGÓN

La comunidad de Aragón es una de las regiones que tiene las competencias en digitalización e innovación desdobladas en dos consejerías. La de Economía, Empleo e Industria está dirigida por Mª del Mar Vaquero, y la de Educación, Ciencia y Universidades, por Claudia Pérez.

De ellas dependen la dirección general de Promoción Industrial e Innovación, que dirige Mar Paños, y la dirección general de Ciencia e Investigación, monitorizada por Mª Pilar Gayán.

Responsables de la política digital de Aragón.

Este organigrama, el único formado sólo por altos cargos femeninos, lo completa Esther Borao como directora del Instituto Tecnológico de Aragón (ITAINNOVA).

Aragón es una de las regiones que debe asentar en esta legislatura su posicionamiento como territorio clave en materias como los centros de datos, el sector aeroespacial, la innovación relacionada con el hidrógeno y la movilidad inteligente.

CANTABRIA

Viajamos al norte, concretamente a Cantabria, donde la encargada de pilotar los programas sobre innovación y transformación digital va a ser la consejería de Industria, Empleo, Innovación y Comercio.

Eduardo Arasti, el consejero, va a otorgar mucho protagonismo en la gestión de políticas innovadoras a su director general de Innovación, Javier Puente. La labor de entidades públicas como SODERCAN y de departamentos disruptores de la Universidad de Cantabria, aseguran cuatro años de potenciación de políticas disruptivas.

Responsables de la política digital de Cantabria.

La atracción de talento, la potenciación de la industria 4.0, y proyectos relacionados con la economía azul centrarán el protagonismo en los próximos cuatro años.

Sin olvidar, eso sí, la vocación de internacionalización que quiere imprimir el gobierno cántabro a su economía.

ASTURIAS

En la vecina Asturias, curiosamente, apenas se han producido cambios en las personas que pilotan las políticas innovadoras y de transformación digital.

Ahí van a seguir Borja Sánchez como consejero de Ciencia, Empresas, Formación y Empleo, departamento del que depende la dirección general de Innovación que volverá a llevar Iván Aitor Lucas.

Responsables de la política digital de Asturias.

La principal novedad de esta legislatura en tierras asturianas ha sido la creación de la Agencia de Ciencia, Competitividad e Innovación Asturiana SEKUENS.

Dirigida por David González, esta agencia de nueva creación va a ser la que vertebre todas las iniciativas llevadas a cabo por el gobierno del Principado, centradas también en la atracción de talento e inversores y en sectores tractores como la industria o el ecosistema científico y de startups.

LA RIOJA

El centro neurálgico de las políticas digitales relacionadas con el idioma español, de la tecnología aplicada al sector del vino o de la creación de ecosistemas asociados a tecnologías avanzadas para atraer talento joven, La Rioja afronta cuatro años clave.

Dos consejerías, la de Hacienda, Gobernanza Pública y Sociedad Digital, dirigida por Alfonso Domínguez, y la de Economía, Innovación, Empresa y Trabajo Autónomo, capitaneada por Belinda León, serán las encargadas de vertebrar las políticas digitales riojanas hasta 2027.

Responsables de la política digital de La Rioja.

En el organigrama aún hay un puesto vacante, el de director general para la Sociedad Digital y sí ha habido ya un nombramiento para responsabilizarse de la Agencia para el Desarrollo de la Rioja (ADER), Luis Pérez.

El gobierno riojano anunció un cambio de rumbo en esta agencia para adaptarla a las necesidades de gestión de las políticas innovadoras, a imagen y semejanza de lo que ya han hecho otras regiones. Su papel, pues, será clave en la presente legislatura.

MURCIA

Hablar de Murcia es hacerlo de la región que más tarde formó su gobierno autonómico tras las elecciones de mayo. Es hacerlo de un territorio que apuesta por encumbrarse como referente en la digitalización de la administración o de sectores como el agrotech y las smart cities.

Y es hacerlo de un organigrama que también ha sumado una agencia propia de digitalización dependiente de la consejería de Economía, Hacienda y Empresas que dirige el consejero Luis Alberto Marín.

Responsables de la política digital de Murcia.

Por cierto, ejerce de director de la agencia el que a su vez es director general de Transformación Digital, Javier Martínez Gilabert. Completa el organigrama el director general de Innovación Empresarial, Rafael Gómez.

Además de la nueva agencia, esta consejería tiene competencias sobre el Instituto de Fomento murciano (INFO), que pilota interesantes políticas de promoción tecnológica en la industria e internacionalización. Su director es Joaquín Gómez.

BALEARES

Continuamos este 'quién es quién' viajando a las islas. Primero a las Baleares. El cambio de color político en el gobierno, en principio, no parece que vaya a interferir en las políticas ya iniciadas en la anterior legislatura.

La búsqueda de una diversificación más allá del turismo en sectores con gran carga transformadora como la economía azul, la movilidad inteligente o la biotecnología va a continuar formando parte de la estrategia.

Responsables de la política digital de Baleares.

Una estrategia capitaneada por la consejería de Economía, Ciencia e Innovación, que dirige Antoni Costa.

Tres subdepartamentos completan el organigrama. La secretaría autonómica de Innovación y Sociedad Digital está pilotada por Antoni Carmona; la dirección general de Administración Digital, por Francisco Cánovas; la dirección general de Investigación, Innovación y Transformación Digital, en cambio, aún no tiene cargo de responsabilidad nombrado.

CANARIAS

En Canarias es la consejería de Universidades, Ciencia, Innovación y Cultura la responsable de elaborar y hacer cumplir las estrategias de la región en materia innovadora.

Los retos que tiene que asumir la consejera Migdalia Machín tienen que ver con sectores como el del microchip, el aeroespacial o la economía azul.

Responsables de la política digital de Canarias.

La reconversión del turismo tradicional hacia un turismo inteligente gracias a la tecnología es un reto compartido entre las dos regiones insulares.

En la canaria, para dirigir todas estas políticas, se creó hace años la Agencia Canaria de Innovación, Investigación y Sociedad de la Información (ACIISI), una de las agencias autonómicas más asentadas del país. Su director, actualmente, es Javier Franco.

NAVARRA

De todas las regiones que celebraron elecciones el pasado 28 de mayo, la primera que ha desmontado su primer organigrama ha sido Navarra. Y no porque su anterior consejero, Juan Cruz Cigudosa, lo haya hecho mal, ni mucho menos.

De hecho, su labor al frente de este departamento desde 2019 le ha valido un ascenso. Será secretario de Estado de Innovación y Ciencia a las órdenes de la ministra Diana Morant.

Responsables de la política digital de Navarra.

Al cierre de este artículo, el gobierno navarro aún no había nombrado a su sustituto al frente de la consejería.

Mantienen, en principio, sus cargos Agurtzane Martínez como directora general de Tecnología e Innovación, y Txema Aguinaga como director general de Telecomunicaciones y Digitalización. Retos como la conectividad, la medicina de precisión o la atracción del talento seguirán centrando los esfuerzos de la región navarra hasta 2027.

--

Las otras cinco autonomías restantes no celebraron citas electorales. Andalucía y Castilla y León no tendrán comicios hasta 2026; Cataluña las tendría que celebrar en 2025, mientras que Galicia y País Vasco renovarán (o no) sus gobiernos el próximo año. Este es el funcionamiento actual en estas cinco regiones.

ANDALUCÍA (elecciones en 2026)

Andalucía, junto a Castilla y León, es la región que, tras celebrar elecciones en 2022, aún no ha llegado ni a la mitad de la legislatura. Una legislatura marcada por el posicionamiento andaluz en sectores como el agrotech o el aeroespacial.

Parece lógico pensar que un territorio tan extenso haya decidido también echar mano de una agencia pública para que pilote todas las estrategias de transformación digital. Su director es Raúl Jiménez y esta agencia depende de Presidencia.

Responsables de la política digital de Andalucía.

Aun así, hay una consejería que, con mayor o menor impacto, también asume competencias en innovación empresarial o educativa. Es la de Universidad, Investigación e Innovación que dirige José Carlos Gómez Villamandos.

En el organigrama de esta consejería también está Antonio Miguel Posadas como secretario general de Investigación e Innovación y María Nieves Valenzuela como directora general de Fomento de la Innovación.

CASTILLA Y LEÓN (elecciones en 2026)

Otro gobierno autonómico que aún no ha llegado a la mitad de legislatura. Su gran revolución fue crear una consejería de Movilidad y Transformación Digital -maridaje inédito en España- que, por cierto, está dando muy buenos resultados.

Los mimos a la transformación digital en el ámbito rural, la apuesta por la movilidad inteligente y por la supercomputación y la ciberseguridad están en el centro de las políticas digitales de un departamento dirigido por María González Corral.

Responsables de la política digital de Castilla y León.

La consejera tiene el apoyo de Antonio Ibáñez como viceconsejero de Telecomunicaciones y Administración Digital.

Organismos como el Instituto para la Competitividad Empresarial (ICE) y el papel de las universidades públicas en materia innovadora y tecnología, son el complemento perfecto a la labor de la administración autonómica.

CATALUÑA (elecciones en 2025)

En principio, si no hay novedades en el plano político -algo que nunca se sabe tratándose de esta región-, Cataluña aún tiene por delante un par de años de gestión de sus políticas digitales con el gobierno actual.

Es otra de las autonomías cuya responsabilidad en este ámbito recae en una consejería de Presidencia, dándole a las políticas digitales una entidad prioritaria.

Responsables de la política digital de Cataluña.

La consejera es Laura Vilagrà y como su brazo ejecutor tiene a Sergi Marcén, secretario de Telecomunicaciones y Transformación Digital.

Las especiales características de la autonomía catalana hace que la Generalitat haya creado con el paso de los años organismos como la Agencia de Ciberseguridad de Cataluña, dirigida por Tomàs Roy, o el Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información, pilotado por Xavier Milà.

PAÍS VASCO (elecciones en 2024)

El próximo año será electoral en País Vasco y Galicia. En territorio vasco, las políticas digitales están en manos de la consejería de Desarrollo Económico, Sosteniblidad y Medioambiente de Arantxa Tapia, que cuenta con una viceconsejería de Tecnología, Innovación y Transformación Digital de la que es responsable Estíbaliz Hernáez.

Agencias como SPRI, con Aitor Urzelai al frente, o la público-privada Innobasque, que lidera Leire Bilbao, se constituyen como los organismos que se encargan de vertebrar todas las políticas del gobierno vasco en materia de digitalización.

Responsables de la política digital del País Vasco.

Veremos si con el nuevo gobierno -tenga o no el mismo color político- se producen cambios en el organigrama.

Investigación, industria 4.0, atracción de talento y ecosistema startup son los sectores en los que el País Vasco lleva centrando sus estrategias en los últimos años.

GALICIA (elecciones en 2024)

Por último, conviene advertir la legislatura convulsa que ha vivido Galicia en esta legislatura a la que le quedan apenas unos meses. El salto a la política nacional de Alberto Núñez Feijóo movió los cimientos de la Xunta una primera vez.

En ese primer cambio, la política innovador y digital no se vio afectada, puesto que Francisco Conde, el consejero de Economía, Industria e Innovación, mantuvo su cargo, aunque ascendió a una vicepresidencia. Pero Conde, hace unos meses también saltó a Madrid. El relevo en la consejería lo cogió María Jesús Lorenzana.

Responsables de la política digital de Galicia.

La nueva consejera, eso sí, mantiene como escoltas de la innovación a Patricia Argerey, inamovible como directora de la Agencia Gallega de Innovación (GAIN) y a Julián Cerviño, director de la Agencia para la Modernización Tecnológica de Galicia (AMTEGA).

¿Los retos? La movilidad aérea no tripulada y el incremento del potencial en ámbitos como la inteligencia artificial o la supercomputación centran las estrategias.

