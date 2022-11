El "momento dulce" de la relación digital entre la administración y el ciudadano

Guzmán Garmendia, director general de Telecomunicaciones y Digitalización del gobierno de Navarra; Ramón Guirado, director general de Innovación del Gobierno de Aragón; Beatriz Aznar, periodista de D+I; Ángeles Barrios, Public Affairs & Stakeholder Relations Lead en EIT Health; y Eduardo Lorente, Global Head of Business Development en VASS

La transformación digital de la salud, la educación y la administración pública ha centrado uno de los debates del 'Foro D+I. El despegue de los polos digitales'.

Los gobiernos regionales de Navarra y Aragón y la empresa VASS y el instituto EIT Health han reflexionado sobre el presente y el futuro de la relación entre las administraciones públicas y los ciudadanos.

Los participantes en la mesa, Guzmán Garmendia, director general de Telecomunicaciones y Digitalización del gobierno de Navarra; Ramón Guirado, director general de Innovación del Gobierno de Aragón; Ángeles Barrios, Public Affairs & Stakeholder Relations Lead en EIT Health; y Eduardo Lorente, Global Head of Business Development en VASS, han coincidido que, en este sentido, "estamos, en general, en un momento dulce".

[Una digitalización con colaboración público-privada "para avanzar" tanto en la ciudad como en el campo]

Ahora bien, esta afirmación, tiene matices. En opinión del representante navarro, "tenemos que entendernos entre comunidades autónomas porque hay financiación como no la ha habido nunca".

En su opinión, "es un reto tremendo saber invertir de forma eficiente los fondos que nos están llegando".

El aragonés Ramón Guirado, por su parte, ha advertido que "todos los gobiernos teníamos una hoja de ruta y el nuestro era un programa de servicios digitales y nuestra inversión ha ido dirigida a dar un mejor servicio dentro de la administración".

Garmendia matizaba que "desde Navarra vamos a innovar y reivindico que el resto también lo hagan". Explica que "estamos trabajando en la oficina del dato, un proyecto interesante del Gobierno de España y lo hacemos para salud, persiguiendo el fraude en Hacienda, etc.. Estamos testando blockchain, NFT, metaverso... para intentar adelantarnos a lo que hacen las empresas para que éstas y las personas entiendan que eso es el futuro".

[Las autonomías apuestan por aterrizar la innovación y convertirla en un actor transformador]

Añadía el aragonés Guirado que "si el ciudadano no quiere utilizar los servicios de digitalización tenemos un problema, por lo que tenemos que hacerlo atractivo".

En Aragón, anuncia, "estamos haciendo una apuesta muy fuerte. Para nosotros la clave está en la inteligencia artificial y nuestra apuesta es conseguir ser esa sede de la Agencia de Supervisión de la Inteligencia Artificial".

En este contexto de relación entre las administraciones y el ciudadano también cobran importancia las opiniones de institutos como EIT Health o empresas como VASS.

"La digitalización de la salud era el proyecto que estaba en mente de todos, que llevábamos más de una década pensando que transformar la salud era imprescindible. La sensación es que podemos perder la inercia que nos provocó la pandemia. Tenemos buen nivel de cohesión pero necesitamos más aún", ha concedido Ángeles Barrios.

"Ciudadano como cliente"

En este sentido, Eduardo Lorente, afirma que "siempre decimos que los proyectos en la administración pública siempre han sido poco sexis y eso ha cambiado en los últimos años".

La importancia de los fondos europeos es capital al respecto, aunque no suficiente. "Los fondos son la gasolina, pero luego necesitamos determinación".Y resume: "La administración ha entendido que el ciudadano es el cliente".

El talento o las brechas territoriales también han formado parte del discurso y el debate entre empresas.

"Yo mismo me volví a Madrid en su día porque fuera de Madrid no había oportunidades y eso ya no sucede. Estamos compitiendo, además, con un mundo global y tenemos que ser competitivos en talento", explica Lorente, representando a VASS.

Respecto a las brechas, tanto EIT Health como VASS reconocen que su gravedad depende del prisma con que se mire. "Yo no creo que haya un problema de brechas. Lo que hay que hacer es que la innovación tecnológica tiene que generar valor para el paciente y en ese sentido hay mucha innovación que se está realizando. Tenemos que acompañar al innovador porque si no corremos el riesgo de que no se aplique bien con posterioridad", destaca Ángeles Barrios.

Por último, Eduardo Lorente, remarca que "en nuestro país llevamos mucho tiempo trabajando en la inclusión. No es un gran problema". Y ha revelado que "mi madre tiene 80 años y a la semana de estar confinados estaba manejando sus cuentas corrientes, pidiendo citas, etc. No digo que eso sea el 100% sino que se ha trabajado mucho de administraciones y empresas por romper esa brecha".

