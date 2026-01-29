La tecnología de reclutamiento lleva a Viterbit a doblar su crecimiento y a situar a México como eje de su estrategia

Hace apenas cinco años que comenzaba a operar y hoy la española Viterbit ha conseguido consolidar su tecnología de reclutamiento operativo y contar con clientes de la talla de Prosegur, Grupo Banorte, Goiko o Grupo Ortiz. Unas soluciones tecnológicas que han permitido a Viterbit cerrar 2025 con un crecimiento de más del 100% respecto al año anterior y encarar 2026 con la previsión de alcanzar los 5 millones de euros de facturación recurrente, sin contemplar nuevas rondas de inversión en el corto plazo.

La compañía afronta una nueva etapa centrada en consolidar su expansión internacional y seguir desarrollando soluciones basadas en inteligencia artificial y todo ello, explican, con una prioridad clara: crecimiento rentable, financiado con ingresos propios.

En esos planes de futuro, Latinoamérica tiene mucho que decir y de hecho es una de las claves de la estrategia de Viterbit. De hecho, la española ya ha anunciado la creación de una nueva oficina en Ciudad de México y un impulso directo desde el equipo directivo para acelerar su crecimiento en Latinoamérica.

“Latinoamérica es una región con un peso muy relevante en sectores intensivos en contratación operativa, donde las compañías necesitan incorporar talento de forma continua para sostener su actividad”, explica a DISRUPTORES AMERICAS Dimitri Nicolau, CEO y cofundador de Viterbit.

En concreto, dentro de la región, México es uno de los mercados estratégicos para la compañía tanto por el tamaño de su mercado como por el volumen de contratación que gestionan muchas empresas y el grado de profesionalización que están alcanzando sus áreas de talento, señalan “Es un país con una demanda estructural de reclutamiento, especialmente en sectores como retail, industria, logística o servicios. Además, el crecimiento en México ha sido orgánico desde el inicio: los primeros clientes llegaron por demanda directa del mercado, lo que nos permitió validar muy pronto que existía una necesidad real y recurrente. A partir de ahí, la decisión de invertir y construir equipo local fue una evolución natural”, desvela Nicolau.

México, un país con una demanda de contratación muy alta

Preguntado por las diferencias entre el mercado español y el mexicano, pese a las sinergias, el CEO de Viterbit señala que las operativas son bastante distintas. En su experiencia, “en México, la demanda de contratación es muy elevada y constante durante todo el año. Muchas compañías gestionan miles de incorporaciones anuales y operan con niveles de rotación muy altos, lo que les obliga a tener procesos de reclutamiento siempre activos, rápidos y escalables. El reto principal no es solo cubrir vacantes, sino hacerlo de forma continua y con visibilidad sobre los resultados”.

Frente a ello, en España, aunque la demanda de perfiles operativos es también muy elevada, “la rotación suele ser menor y los picos de contratación están más ligados a la estacionalidad. Las empresas tienden a planificar más sus campañas y a centrarse en optimizar procesos existentes, mejorando métricas como el tiempo de cobertura o la estabilidad de las incorporaciones”, aclara.

Con clientes ya en Latinoamérica y México como Grupo Financiero Banorte, Grupo Bafar o Izzi, que gestionan volúmenes muy altos de contratación operativa, el objetivo de Viterbit para 2026 es seguir creciendo en el país, acelerando su presencia allí. Para lograrlo, nos cuentan, han definido un plan de contratación muy agresivo que prevé la incorporación de 20 personas en México que reforzarán tanto los equipos de operación como los de acompañamiento al cliente.

A nivel de negocio, la previsión es triplicar la facturación en el país, “apoyándonos en clientes de gran volumen y en proyectos cada vez más estratégicos. México es ya un mercado clave para la compañía, tanto por su tamaño como por el aprendizaje que nos aporta para escalar modelos de reclutamiento operativo en contextos de alta demanda y rotación”, concluye Dimitri Nicolau.

Junto a Latinoamérica, Portugal e Italia son los próximos mercados europeos en la hoja de ruta de expansión internacional de Viterbit en un momento en el que, aseguran, muchas organizaciones buscan soluciones que no solo “gestionen vacantes”, sino que permitan operar la contratación como una función continua del negocio.

México presenta una demanda de contratación muy elevada y recurrente. Viterbit.

Para responder a esta demanda, Viterbit ha ido evolucionando sus soluciones, pasando de competir como un ATS (Applicant Tracking System o Sistema de Seguimiento de Candidatos) a construir una capa operativa más amplia, orientada a estandarizar datos, automatizar procesos y escalar el reclutamiento en entornos de alto volumen.

Así, desde MIA, el primer agente de inteligencia artificial de Viterbit para aliviar uno de los grandes cuellos de botella del reclutamiento operativo: la comunicación y el seguimiento manual con candidatos en procesos de alto volumen, la compañía lanzaba poco después Viterbit OS, con el que busca ir más allá del ATS tradicional y estandarizar la operación de reclutamiento end-to-end en grandes organizaciones.

"El reclutamiento operativo ya no es un proceso puntual, sino una operación continua que exige datos, automatización y control de principio a fin. Los plugins mejoran procesos. Los sistemas operativos cambian organizaciones”, resume Dimitri Nicolau.