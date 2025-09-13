El Tecnológico de Monterrey anuncia la creación de un laboratorio 6G para mejorar el bienestar en entornos urbanos

El Tecnológico de Monterrey avanza en la creación del Laboratorio 6G de Comunicaciones Freepik

El Tecnológico de Monterrey, en México, ha anunciado la creación de un pionero Laboratorio 6G de Comunicaciones y Monitorización a través de sensores, una iniciativa con la que la institución quiere avanzar en la investigación de tecnologías de conectividad de próxima generación, como 6G, para el desarrollo de ciudades inteligentes y sostenibles.

Bajo la dirección del profesor Francisco Javier Falcone, el Laboratorio quiere ser “un motor estratégico para el desarrollo de soluciones multidisciplinarias basadas en comunicaciones avanzadas que beneficiarán a sectores clave como la naturaleza urbana, la electromovilidad y la industria, utilizando tecnologías vanguardistas de comunicaciones y sensorización”, afirman desde el Tecnológico.

El laboratorio centrará su actividad en el diseño de sistemas de gestión de información que permitan optimizar el intercambio de datos entre personas, dispositivos y entornos para así desarrollar soluciones que “no solo transformarán ciudades sino también regiones rurales y suburbanas, avanzando hacia entornos verdaderamente inteligentes y cognitivos”, señalan.

El enfoque del Laboratorio 6G integra desde la capa física de las telecomunicaciones hasta su implementación final, con proyectos que abarcan desde comunicaciones satelitales hasta ciberseguridad post-cuántica, abarcando ámbitos que van desde las comunicaciones satelitales hasta aplicaciones para electromovilidad y gestión ambiental.

Este organismo, explican desde el Tecnológico, establecerá colaboraciones académicas en Latinoamérica, Estados Unidos y Europa, lo que permitirá generar desarrollos aplicables no solo en México sino también en escenarios internacionales.

Del vehículo autónomo a la sostenibilidad

Entre las líneas de trabajo del Laboratorio, destacan la de Conectividad vehicular e IoT para electromovilidad, que investigará soluciones para vehículos autónomos y sostenibles, con el objetivo de habilitar una movilidad urbana más eficiente y segura.

La segunda es Campus City – Distrito Tec, un proyecto que busca transformar el campus universitario en un living lab de ciudad inteligente, realizando pruebas de vehículos autónomos apoyados en infraestructura 5G.

Internet de la Naturaleza es otra de las áreas de trabajo y se centrará en el uso de sensores avanzados para monitorizar bosques urbanos y espacios verdes, con el fin de recopilar datos para su conservación, expansión y gestión inteligente.

Otra de las áreas de investigación es Internet of Water, para el desarrollo de sistemas de monitorización de calidad en ríos y cuerpos de agua urbanos, diseñados para mejorar la sostenibilidad y la gestión hídrica en ciudades del futuro.