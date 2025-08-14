México desarrollará su propio lenguaje de inteligencia artificial con Nvidia como socio

Identidad cultural e inclusión de lenguas indígenas. Esas son las premisas sobre las que México construirá su propio lenguaje de inteligencia artificial (IA) y que vería la luz el próximo mes de septiembre.

Una iniciativa con la que México busca posicionarse como líder tecnológico en Latinoamérica y que era presentada por Marcelo Ebrard, secretario de Economía del Gobierno de México como “una condición imprescindible para competir en la nueva economía digital”.

El desarrollo de un lenguaje propio de IA que incorpore elementos culturales e incluso lenguas indígenas mexicanas es el objetivo del gobierno mexicano que, en esta gesta, contará como socio tecnológico con la tecnológica Nvidia.

"La inteligencia artificial es el alfabeto moderno. O nos apuramos para manejar ese alfabeto o va a ser una desventaja muy grande en el nuevo acomodo que estamos viendo, que está surgiendo hoy”, afirmaba Ebrard.

La apuesta de México por la innovación tecnológica era puesta de manifiesto una vez más por el secretario de Economía que aseguró que el país cuenta con los recursos necesarios para construir un ecosistema propio de inteligencia artificial con el que “la meta es beneficiar a más de 5 millones de estudiantes universitarios y un número similar de empresas, impulsando su adaptación tecnológica”.

Inversión e infraestructura

El desarrollo de su propio modelo de IA se traduciría en inversiones e infraestructuras de gran relevancia para el país; concretamente, según estimaciones del sector empresarial, el proyecto podría atraer inversiones directas de hasta 9,000 millones de dólares y otros 27,000 millones de manera indirecta.

Unas cifras a la que se añaden las aportadas por Adriana Rivera Cerecedo, directora de la Asociación Mexicana de Data Centers que señaló que, a nivel infraestructura, el proyecto podría traducirse en más de 70 centros de datos dedicados a servicios en la nube.

Además, durante la presentación del proyecto, Francisco Cervantes, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), destacó que la adopción masiva de IA permite optimizar procesos, reducir costos y facilitar decisiones más estratégicas. “La IA no es solo una herramienta; es una nueva frontera de desarrollo. México quiere estar al frente, no como espectador, sino como protagonista”.

El desarrollo de su propio lenguaje de IA por parte de México se enmarca enmarca en Latam-GPT un proyecto respaldado también por Nvidia, el Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación (CTCI) de Chile y el Centro Nacional de Inteligencia Artificial (Cenia) para crear grandes modelos de lenguaje (LLM) capaces de comprender y reflejar la diversidad cultural de los países hispanohablantes, representando con precisión sus historias y tradiciones.