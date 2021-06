Around, la oficina flexible de América Latina para empresas con espacio físico libre

Around permite optimizar espacio y finanzas a las compañías en una disruptora apuesta.

Si AWS, el líder mundial en almacenamiento online, la nube de Amazon, nació como una forma de dar salida al excedente propio, ¿por qué no hacer lo mismo con las oficinas? Esta es premisa sobre la que gira Around, una startup que se ha estrenado en Ciudad de México y tiene un ambicioso plan de expansión.

Around permite que las compañías con oficinas físicas sin utilizar todo el espacio, lo puedan rentabilizar hospedando a otras. Una forma de optimizar espacio y finanzas. Detrás de esta idea está el argentino Martín Haiek (Buenos Aires, 1993) y su equipo.

Haiek, que estudió Economía, hizo su primera empresa mientras estudiaba. Se entregó a la cerveza artesanal que terminó derivando en una plataforma de financiación colectiva para sacar adelante más sabores, modelos o experimentos.

Poco después decidió dar el paso e ir más allá de los bienes materiales y aprender software. Esto le llevó a trabajar primero en Suecia y después en Londres, donde le contrataron para gestionar un programa de emprendimiento, Startup Bootcamp.

Era 2016 y se supone que iba solo para tres meses. Allí conoció a sus dos socios, estos sí de Ciudad de México y Puebla, Alfonso Tinoco y Gerardo Vallarta. Después de ver que podían trabajar bien juntos, lanzaron una agencia de diseño, FLYY.

Startup Chile para volver a empezar

Sus design sprints (un método de uso común en las startups) tuvieron tanto éxito que más de 100 startups contrataron sus servicios. Fueron de Londres a Miami, pasando por Nueva York, Berlín y Dubai.

En julio de 2019 recibieron la invitación para unirse a Startup Chile. Una experiencia que les sirvió para pensar los siguientes pasos, salvo por un detalle: en octubre, el estallido social en Santiago, les hizo volver a Ciudad de México un mes después y empezar de nuevo.

Fue entonces cuando, realmente, Around pasó a ser una realidad. "Nos dimos cuenta de que las empresas suelen tener espacio de sobra en las oficinas pero no lo usan. Con los contratos que tienen tampoco lo pueden cambiar fácilmente", relata para que se entienda bien el funcionamiento de esta especie de Airbnb de espacios de trabajo en América Latina.

"Esto ya lo pensábamos antes de la pandemia, pero la situación lo potenció. Mientras que el 40% de las oficinas en Latam están desaprovechadas, las startups buscan tener su sitio de trabajo con rapidez", añade Haiek.

"Solo tienen la opción de ir a WeWork o a alguna opción local, porque en el arriendo tradicional piden aval a largo plazo. Además, cuando las empresas tienen más de cinco personas esta opción ya no resulta tan cómoda", detalla el fundador.

Around es un marketplace, como se denominan a los espacios de compra y venta online directa. Conectan a empresas cuya actividad no tiene nada que ver con los bienes raíces y descubren una oportunidad oculta para ambas partes. Around añade servicios de soporte y gestión y ofrece alquiler mes a mes.

"Para las empresas con excedente es una manera de recuperar parte de la renta que pagan cada mes, pero no aprovechan el espacio", subraya.

Around cobra el primero de cada mes, el cliente puede escoger cantidad de puestos de trabajo, parte de la distribución y convertirlo en un espacio ideal. En octubre de 2020 empezaron en Ciudad de México, con más de 100 espacios. Guadalajara está de estreno, con 15. Después llegará Monterrey y a partir de ahí quiere ir al resto de la región.

Equipo humano que hay detrás la startup Around, ahora en fase de expansión.

Los perfiles que, por ahora, contratan más sus oficinas en Around son startups, empresas de marketing, abogados y contables. Haiek lo achaca a una búsqueda de flexibilidad en un mundo más fluido tras la pandemia.

"Suelen contratar primero un espacio para el 30% del equipo. Luego van sumando más o, también se ve bastante, van rotando. No va toda la empresa a la oficina, sino en días alternos según deciden", explica.

El mercado potencial para esta oportunidad de negocio escondida sorprende. Según los datos oficiales en México, hay más de cuatro millones de pymes y micropymes con menos de 50 personas.

Este potencial se refleja en su crecimiento acelerado. Around crece un 60% mes a mes. El equipo ya cuenta con una docena de empleados a tiempo completo.

Tinoco, al frente de operaciones, es responsable de todo lo que sucede después de que una empresa decide contratar una oficina en la plataforma. Vallarta, en growth, tiene la misión de hacer crecer la cantidad de contratos que se cierran, además de ampliar el inventario.

Lejos de dejar caer grandes cifras, en Around prefieren seguir con la adquisición de usuarios y midiendo su satisfacción. Cuando toca hablar de financiación se sienten tranquilos. Cuenta con un colchón inicial de ángeles estratégicos y ahora que arranca el tercer trimestre del año se plantean ir a por nueva inversión.