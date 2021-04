LaHaus revoluciona la compraventa de inmuebles en México y Colombia

Rodrigo Sánchez Ríos (Tijuana, 1984) se crió en la frontera entre México y Estados Unidos. Su abuelo materno le inculcó el amor por los estudios y le impulsó a mirar al norte del Paso de Ysidro para seguir formándose. Fue así como consiguió una beca en el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT, por sus siglas en inglés). Su paso por Boston le cambió la vida. “Rodearte de visionarios te cambia. El rumbo de mi vida fue otro después de estas experiencias”.

Con su título en la mochila se dirigió al mundo financiero en Nueva York, pero quizá no era el mejor momento. Todavía se sentían las cicatrices del crash de las .com y se unió la crisis de 2007. Tras cuatro años en Inversión y Private Equity, decidió cambiar de costa y volver a California, la del Norte, a Stanford. Allí comenzó el germen de LaHaus, su startup.

Durante su MBA conoció a los que serían sus socios colombianos y se mudó allí. “Apenas conocía nada de la región. No sabía qué pasaba entre Cartagena y la Patagonia”, confiesa con nostalgia.

Entre 2011 y 2012 arrancó un fondo para promoción inmobiliaria, Jaguar Capital, con más de 350 millones de dólares (casi 300 millones de euros) en activo. Fue ahí cuando vio la necesidad de lo que hoy es LaHaus.

La ausencia de tecnología y datos para analizar procesos, le hizo ver muchas ineficiencias. “No hay forma de saber cuánto vale un inmueble sin una base de datos para consultar y solo el 50% de los disponibles está en un portal. No existe una huella digital clara. En fin, muy frustrante”, explica para evidenciar lo mucho que todavía se puede progresar. También destaca que no existen brokers licenciados como sucede en Estados Unidos, por lo que la experiencia de compra y venta es muy dispar.

Pete Flint y NfX, inversores estratégicos

Con este contexto, en 2018 lanza LaHaus, donde cuenta con capital inicial de NfX, uno de los fondos punteros de Silicon Valley; y apoyo, también en forma de inversión, de Pete Flint, el fundador de Trulia –un portal adquirido por Zillow, gigante inmobiliario tecnológico–. Kaszek, líder en América Latina, también está entre sus inversores notables. Rodrigo destaca su conexión profunda con Stanford.

Después de estrenar LaHaus como portal inmobiliario en Medellín y Bogotá, dieron el salto a Ciudad de México. Así, por fin, el fundador volvía a su país de origen. Pero la alegría duró poco. Con la irrupción de la pandemia se multiplicaron las malas noticias. “Fue una pesadilla. Las ventas bajaron un 90%”, reconoce. Pero se trató de algo puntual: “Después empezó a crecer a doble dígito. Ya contamos con una tasa de mercado del 20% y crece mes a mes”.

El ritmo es de 3.000 transacciones al año. Lo que les llevó en volandas a cerrar su serie B, una ronda de inversión de 35 millones de dólares (cerca de 30 millones de euros). La más grande después de Rappi en esa misma fase.

En el momento de escribir estas líneas superan los 300 empleados y cuentan con 100 posiciones abiertas. Buscan, sobre todo, directores de producto, especialistas en ventas, expertos financieros y más. “Si tienes ganas de aprender y eres inquieto, curioso, ¡vente a LaHaus!”, proclama con entusiasmo.

En LaHaus han conseguido replicar la experiencia de compra y venta en el mundo virtual. En su plan está añadir servicios adicionales, como el acceso a servicios financieros –principalmente hipotecas– o notario. En Colombia, tras un acuerdo con el Ministro de Vivienda y el banco Davivienda, han conseguido hacer que todo el proceso sea digital.

La presencia consolidada en urbes relevantes, como las citadas Medellín, Bogotá y Ciudad de México, les llevan a plantearse nuevas localizaciones: “Todos necesitamos un hogar, un techo, una cama. Son mercados enormes. En Medellín apenas tenemos el 10%. En Ciudad de México, no llega al 2%, pero tenemos interés en toda América Latina. Son más de 650 millones de habitantes”.

Al emprendedor le quita el sueño el crecimiento, el ser capaz de ir a la par que lo que hace el continente. El 40% de las viviendas son de nueva construcción. “La vivienda es el activo más financiable del mundo. Queremos ser capaces de dar la solución de principio a fin”, concluye.