Healthcare.com, el nuevo unicornio de la ciudad de Miami que ya estaba ahí

Nacida en 2014, Healthcare.com era una startup atípica. Nació como un marketplace de seguros médicos, una industria tan próspera como incómoda. El año pasado, José Vargas, su fundador y pioneros en la escena tecnológica de Miami, dio un paso atrás y decidió buscar un CEO a medida para la empresa.

Era plena pandemia y su sector bullía. Él, que había empezado cuando comprar dominios era una forma de inversión, sabía que tenía entre sus manos una empresa con gran potencial. Decició contratar a Don Loonam como CEO. Un año después acaban de cerrar una serie B de 180 millones de dólares que los mete directamente en el selecto club de los unicornios, las compañías cuya valoración supera los mil millones de dólares.

Healthcare.com planea usar esta inyección de capital para desarrollar su plataforma de inteligencia artificial para ofrecer el mejor seguro de salud a cada perfil, según edad, sexo, necesidades y condiciones médicas de manera fácil.

La pandemia como propulsor

Los inversores detrás de esta operación son Oaktree Capital, así como Axis Capital y Second Alpha, que ya eran accionistas previamente. Uno de los motivos que han acelerado este desembolso han sido las sorprendentes cifras de la pandemia. Sólo en 2020 más de 5,6 millones de personas usaron su servicio para comprar un seguro de salud.

Loonam, el nuevo CEO, se unió en febrero, después de ejercer como COO (director de operaciones) de Assurance IQ, vendida a Prudential por más de mil millones de dólares. Loonam, nacido y criado en Chicago, siente como si llevase toda la vida en Healthcare.com: “Por fuera se ven las cifras, pero no la energía que se desprende y lo divertida que es esta compañía”.

Después de un largo tiempo en la Costa Oeste, la combinación de Miami y Nueva York le han hecho mudarse, pero la velocidad del nuevo reto le cautivó. En escasos meses triplicaron la plantilla hasta llegar a los 400 empleados.

Con esta nueva inversión esperan seguir con este ritmo de contratación. “Queremos atraer talento. No sólo ingenieros. Necesitamos cambiar cómo funciona la salud ahora mismo. Vemos un futuro más flexible y abierto. Queremos que la transparencia llegue a los seguros de salud y queremos a los mejores en el equipo”, subraya.

'Machine learning' e inteligencia artificial

“Ya no podemos pensar en un modelo de talla única. Hay que darle el control al consumidor. Esto pasa por conocerle mejor y adaptarse. Me obsesiona contar con mentes brillantes que sepan de machine learning e inteligencia artificial para hacerlo posible”, explica durante la conversación pocos días antes de hacerse público el anuncio.

En un sector con gran número de competidores, el directivo quiere aligerar el proceso de decisión y también quitar intermediarios. “Es una revolución que no esté en medio el corredor de seguros, que durante décadas era una pieza habitual. Ya no. Con nosotros puedes comprar y vender sin un agente, pero con confianza, con datos, con transparencia”, insiste. Añade, además, un matiz: “No estamos en contra de los agentes de seguros. Sino de los intermediarios que no añaden valor. Si lo aportan, bienvenidos”.

A partir de esta fidelización del usuario, se pueden sumar más servicios de valor añadido para rentabilizar la relación. Desde la suscripción a planes adicionales a conectar con una farmacia digital, por ejemplo. El ejecutivo deja la puerta abierta a este tipo de iniciativas siempre y cuando se cumpla con una condición: “Que sea fácil, invisible y que permita que el consumidor tenga poder de decisión, que no sienta que es forzado a adquirir nada más”.

Loonam se siene en Miami como en casa. O, mejor dicho, es su casa durante gran parte del año. Pero siente que ahora es un Miami diferente, en el que la tecnología cobra un papel protagonista e ilusiona. “Hay que gente aquí que cree, que se suma a tus sueños, que te invita a soñar. Este entorno de confianza mutua permite asumir riesgos. Y, especialmente José (Vargas) es un faro, con una cultura del trabajo increíble y una energía pocas veces vista. Si a esto le sumas el apoyo del consejos y los inversores…”.

