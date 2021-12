El 'Trivago español' de los Erasmus para encontrar alojamiento seguro de la mano de las universidades

Cuando David Casanova, Manuel Herrero y Smith Donkor se conocieron, supieron que su espíritu disruptivo y emprendedor tenía que canalizarse en desarrollar una solución para la búsqueda de alojamiento que cada año se convierte en un verdadero quebradero de cabeza para miles de estudiantes Erasmus en toda Europa.

Sus propias vivencias personales motivaron la puesta en marcha de Erasmus Play, la plataforma española que colabora con las universidades para que los estudiantes que cada año se embarcan en esta experiencia académica y personal no se lleven sorpresas -ni disgustos- a la hora de encontrar un lugar donde vivir durante la beca.

"Todo comienza en 2016 con el programa Erasmus+. Era mi último año de la carrera de Administración y Dirección de Empresas y me hacia especial ilusión tener la experiencia de vivir durante una temporada en otro país", explica a D+I el CEO, David Casanova.

Los tres fundadores de la plataforma Erasmus Play; David Casanova, Smith Donkor y Manuel Herrero.

Pero su vivencia iba a comenzar de forma bien diferente a como la había imaginado. El emprendedor a punto estuvo de malograr su oportunidad de formarse en el extranjero ante las dificultades para hallar un alojamiento que cumpliera sus expectativas y necesidades.

"Al final conseguí que una señora que vivía sola -mi salvadora, Peggy- me abriera la puerta y me ofreciera vivir en su casa. Tenía una buhardilla llena de cajas que podía limpiar para que me instalara allí. Me hice el interesante diciéndole que me lo pensaría, pero ya estaba todo pensado, no tenía otra opción", reconoce el CEO.

"Al vivir una situación así, con mi familia lejos y a punto de cancelar mi Erasmus, me surge la idea de montar algo que facilite este proceso y es en 2019 cuando dejo mi trabajo como auditor financiero en Ernst&Young para comenzar con el proyecto", relata.

Erasmus Play echó a andar a principios de 2020 de la mano de Casanova. A mitad de año, el segundo socio y CTO de la compañía, Manuel Herrero decide dejar también su trabajo para dedicarse por completo a la causa y, finalmente, en diciembre de 2020 Smith Donkor, el tercer socio y COO de Erasmus Play, es cuando da el paso de sumarse a la iniciativa.

Un proyecto forjado en medio de la pandemia

Manuel Herrero es ingeniero informático y se encarga de la parte tecnológica de la compañía y de su correcto funcionamiento; Smith Donkor tiene formación en empresa y comercio internacional y está a cargo del área de clientes y operaciones, y David Casanova desarrolla la parte de negocio y finanzas de la compañía.

Durante 2021, el equipo ha ido creciendo de forma sostenible en el tiempo hasta llegar a estar conformado por 8 personas actualmente.

"Nuestra sede oficial se encuentra en Zaragoza pero, como somos un equipo que se ha formado en medio de una pandemia mundial, nos hemos sabido adaptar muy bien a trabajar en remoto y tenemos alguna persona que ejerce sus funciones desde fuera de España", asevera el CEO.

Erasmus Play es el primer comparador de alojamientos para estudiantes que trabaja de mano de las universidades.

Su plataforma evita timos y sorpresas de última hora a los estudiantes que deciden desarrollar una parte de su formación académica en universidades extranjeras.

Su objetivo es muy sencillo, pero a la vez ambicioso: "Conseguir que todo estudiante que se vaya a estudiar o a realizar prácticas a otro país, encuentre un alojamiento de forma totalmente segura a través de nuestra plataforma, sea cual sea su destino", dice Casanova.

El funcionamiento no entraña secretos: "Un estudiante accede a nuestra web desde cualquier parte del mundo y, simplemente, tendría que indicar su ciudad destino. Automáticamente Erasmus Play compara miles de alojamientos provenientes de infinidad de webs permitiendo al estudiante acceder a toda la información (precios, imágenes, ubicaciones, características del piso, métodos de pago, etc)".

De esta forma, el estudiante va a poder encontrar un alojamiento fácilmente y realizar una reserva de forma totalmente segura.

Erasmus Play está democratizando el sector del alquiler online de alojamiento, permitiendo, por un lado, que todos los proveedores de alojamiento tengan la misma visibilidad y oportunidades para conseguir reservas, y por otro lado, poniendo a disposición de los estudiantes "la mayor red de alojamientos disponibles que jamás ha existido".

Alojamientos verificados

Desde la plataforma Erasmus Play se pueden buscar y reservar alojamientos en más de 500 ciudades europeas de forma segura, ya que todos los alojamientos que aparecen en la web están verificados, "algo que da mucha seguridad a los estudiantes y valoran mucho ya que en este sector se producen una gran cantidad de fraudes inmobiliarios".

Las previsiones de la compañía pasan por cerrar 2021 habiendo conseguido ayudar a reservar un alojamiento a más de 1.800 estudiantes de todo el mundo.

"El próximo año 2022 va a ser muy interesante para nuestra compañía a nivel operativo y nuestras previsiones de crecimiento son muy positivas", puntualizar el CEO.

Erasmus Playa acaba de abrir una ronda de inversión por valor de 150.000 euros, que va a ir destinada a tres pilares clave: tecnología; optimización y escalado de la plataforma: operaciones; expansión internacional y marketing; crecimiento orgánico y canales de pago.

