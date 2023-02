El mapa de los unicornios en Latinoamérica: destacan las startups brasileñas tras un 2022 de contención

En el entorno de los negocios, cuando se habla de unicornios se hace referencia a startups valoradas en 1.000 millones de dólares o más, pero que aún no cotizan en bolsa. El término lo acuñó en 2013 la fundadora del fondo de inversión Cowboy Ventures, Aileen Lee, y no hay empresa emergente en cualquier parte del mundo que no aspire a formar parte de este selecto grupo.

No es algo que se logre de un día para otro, salvo algunas excepciones. Según el listado anual que elabora CB Insights, en enero de 2023 ya se contabilizan más de 1.200 unicornios. De ellos, 31 son de origen latinoamericano, pertenecientes sobre todo a los sectores del comercio electrónico y las finanzas.

A la cabeza está Kavak, la empresa detrás de la plataforma mexicana de compraventa online de automóviles, valorada en 8.700 millones de dólares. Una cifra que la acerca al título ‘decacornio’, al que solo pueden aspirar aquellos unicornios valorados en 10.000 millones o más. Hasta el momento, el neobanco brasileño Nubank es la única latinoamericana que lo ha conseguido, pero desde su salida a bolsa en diciembre de 2021 ya no cumple con la condición de no estar cotizada.

La plataforma colombiana de envíos Rappi se sitúa como el segundo unicornio con más valor de Latinoamérica, con unos 5.250 millones de dólares. La triada la completa la brasileña Quinto Andar, valorada en 5.100 millones.

En este último país el que ha visto nacer la mayor cantidad de unicornios. Siete de los diez más valiosos tienen su sede en Brasil, como el banco digital C6 Bank o la plataforma de comercio electrónico. Esta última también con oficinas en Argentina, país donde tiene su sede Ualá, que ocupa el décimo puesto de la lista.

Cae el número de unicornios en 2022

En 2022, la aparición de nuevos unicornios en América Latina experimentó una leve desaceleración. Una decena de empresas tecnológicas de la región alcanzaron un valor de mercado de 1.000 millones de dólares o más el año pasado, según la firma de análisis especializada en startups Sling Hub, que señala la reducida disponibilidad de capital riesgo es una de las principales causas que motivaron esta ralentización.

Aunque Brasil alberga a la mayor cantidad de unicornios en la región, 2022 resultó ser un año poco prolífico para las startups de este país. Solo dos de ellas, las fintech Neon y Dock, alcanzaron esa ansiada valoración de los 1.000 millones de dólares. El resto, cuatro son mexicanas pertenecientes al sector financiero (Jeeves, Stori y Yaydoo) y logístico (Nowports, ganadora del D+I Innovation Award 2021). Además, también ingresaron al club de unicornios una startup chilena dedicada al sector de los seguros (Betterfly), una fintech argentina (Technisys) y una ecuatoriana (Kushki).

Si nos remontamos a 2021, el número de empresas que alcanzó la condición de unicornio fue de 18. La mitad brasileñas. Una de ellas Tiendanube, que ahora ocupa el sexto puesto entre las más valoradas de la región, según CB Insights.

En el caso de México, en 2021 sumaron seis unicornios, de las cuales la plataforma de intercambio de criptomonedas Bitso cuenta con la valoración más alta, en 2.200 millones de dólares, seguida por la también fintech Clip, especializada en pagos electrónicos, que vale unos 2.000 millones.

