Minar asteroides en el espacio: el sueño de ciencia ficción que ya es una realidad empresarial de 13 millones de dólares

Las startups de exploración espacial se enfrentan a retos únicos a la hora de captar fondos. A las dificultades técnicas de las misiones espaciales se le unen el hecho de que este tipo de compañías requieran de grandes inversiones por adelantado y los proyectos suelen tardar años e incluso décadas en completarse.

Por eso, no es de extrañar que apenas existan compañías de exploración minera espacial en el ecosistema de startups. AstroForge, fundada en 2021 en la ciudad californiana de Huntington Beach, aspira a convertirse en la primera startup que mine un asteroide con éxito.

“Somos conscientes de que tenemos recursos insuficientes en la Tierra y va a llegar un momento en el que ya no queden metales raros que explotar”, explica Matt Gialich, CEO y fundador de la compañía. “La minería deja una huella en el medio ambiente y los precios de los metales son desorbitados, por eso tiene sentido ir a buscarlos a meteoritos, donde este tipo de materiales abundan”.

Gialich trabajó durante cuatro años para Virgin Galactic y Virgin Orbit, donde lideró el equipo de software de vuelos. Su cofundador, Jose Acain, ha adoptado el papel de CTO y en su currículum destaca el nombre de SpaceX, donde ejerció como ingeniero aeronáutico y estuvo involucrado en el proyecto del Falcon 9.

El objetivo de AstroForge es centrarse inicialmente en la extracción de platino para después comercializarlo en la Tierra. Los fundadores son conscientes de que el reto no es sencillo, aún así es significativo que hayan conseguido captar capital para el proyecto.

La historia aeroespacial reciente avala sus planes. La NASA logró capturar materiales de un meteorito durante la misión OSIRIS-REx en el año 2020. En este caso, la agencia espacial de Estados Unidos logró capturar entre 400 gramos y 1 kg de polvo del asteroide Bennu. Ahora el material se encuentra de regreso a la Tierra en una misión que todavía no puede considerarse como totalmente exitosa. La nave con la extracción del asteroide debería llegar en septiembre del próximo año.

Los primeros viajes a los meteoritos

Uno de los mayores retos en la misión de AstroForge es el viaje espacial en sí. Para acelerar el proyecto, Gialich adelanta que emplearán tecnología existente y acudirán a empresas espaciales que les ayuden a cumplir sus objetivos lo antes posible.

En mayo de este año, la empresa lograba sumar 13 millones de dólares en una serie semilla. La ronda fue liderada por Initialized Capital y en ella participaron Soma, Seven Seven Six, EarthRise, Aera VC y Liquid 2.

Una de las prioridades de AstroForge es doblar su número de trabajadores. En la actualidad cuenta con una plantilla de siete empleados que se disponen a realizar su primera demostración en enero del próximo año.

En esta misión, AstroForge lanzará un satélite de pequeñas proporciones y se instalará en una órbita baja del planeta. Para ello la compañía ha comprado una plaza en un vuelo de SpaceX para el transporte de su nave dentro de un Falcon 9. De momento, no quieren anticipar datos acerca de su tecnología.

La startup estima que cada misión tenga un coste máximo de 10 millones de dólares y los viajes se realizarán a meteoritos que se encuentren cerca de la Tierra. Se espera que en sus primeros viajes logren captar el suficiente platino como para generar millones de dólares de beneficios. A medida que la startup vaya creciendo, sus misiones también lo harán.

“En esta industria oirás hablar de misiones que cuestan miles de millones de dólares, pero en AstroForge tenemos un enfoque diferente”, aclara Gialich. “Nosotros queremos llevar a cabo misiones simples, de bajo coste, en las que vayamos a un asteroide, captemos el material, y lo traigamos de vuelta a la Tierra”.

Como objetivo a corto plazo, desde AstroForge quieren demostrar al mundo que son capaces de lograr su ambicioso objetivo. El siguiente paso, según sus fundadores, es convertirse en la empresa más lucrativa de la historia y la primera que mine el universo.

