La startup de Los Ángeles que ayuda a cancelar suscripciones capta 13 millones de dólares

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LO ESENCIAL escuchar / Las claves La fintech ScribeUp ha cerrado una ronda Serie A de 13 millones de dólares, liderada por Curql, para expandir su tecnología entre más entidades financieras. Ofrece un software de 'marca blanca' con inteligencia artificial que permite a las apps bancarias identificar y cancelar suscripciones recurrentes de sus clientes. La startup ya colabora con más de 60 bancos y fintechs, facilitando la integración mediante SDK, iframe o API sin requerir desarrollos a medida. Su solución surge como una alternativa para facilitar la cancelación de servicios a los usuarios ante la falta de una normativa federal específica en EE. UU. Preguntas ¿Quiénes han liderado la ronda de 13 millones de dólares de ScribeUp y qué tipo de financiación incluye? La Serie A la lidera Curql (Iowa) con la participación de Mucker Capital y Service Ventures; incluye diez millones en capital y tres millones en una línea de deuda de venture. ¿Cómo funciona la tecnología de ScribeUp y qué ofrece a los bancos? ScribeUp usa inteligencia artificial para detectar pagos recurrentes y ofrece un SDK/iframe/API de marca blanca que permite a los bancos mostrar y gestionar suscripciones desde su propia app. ¿Qué ventajas aporta ScribeUp a los usuarios frente a cancelar suscripciones directamente con cada servicio? Permite cancelar suscripciones, cambiar la tarjeta o cuenta vinculada y gestionar préstamos o adelantos desde la app del banco, evitando trámites separados con cada proveedor. ¿Por qué es relevante la ausencia de una norma federal en EEUU para la gestión de suscripciones? Porque la anulación por el Tribunal del Octavo Circuito de la norma “click-to-cancel” deja a los consumidores sin un mecanismo federal garantizado para cancelar sin fricción, por lo que soluciones privadas cubren ese vacío. ¿Con cuántas entidades financieras trabaja ScribeUp y qué tipo de clientes ha conseguido? La compañía afirma colaborar con más de 60 bancos, cooperativas de crédito, fintech y neobancos, lo que indica tracción B2B en el sector financiero.

ScribeUp, fintech ubicada en el bohemio barrio de Venice (Los Ángeles), acaba de cerrar una ronda de Serie A por 13 millones de dólares para extender su tecnología de gestión de pagos recurrentes a más bancos.

La ronda la lidera la firma Curql, con sede en el estado de Iowa, con la participación de Mucker Capital, de West Hollywood (también en Los Ángeles), y de la firma San Francisco Service Ventures. Se trata de la primera gran ronda de la startup tras tres años financiándose con capital semilla modesto.

De la suma total, diez millones corresponden al capital en sí y tres millones a una línea de deuda de venture. Este formato es cada vez más común en el sector fintech B2B, ya que permite captar capital sin que los fundadores vean reducida drásticamente su participación en la empresa.

ScribeUp no vende su producto directamente a los consumidores, a diferencia de otras aplicaciones de gestión de suscripciones recurrentes. Su solución está destinada a entidades financieras.

La startup ha desarrollado un software que se conecta con cualquier app bancaria o fintech y utiliza inteligencia artificial para detectar pagos recurrentes de suscripciones mensuales. De esta manera, el cliente puede gestionarlas desde su banco en lugar de acceder a cada servicio por separado.

Se trata de una solución de “marca blanca”: el usuario ve esta nueva herramienta en la app de su banco como si se tratara de un producto desarrollado por la entidad.

El modelo de negocio de suscripciones recurrentes está en auge, lo que dificulta que los usuarios mantengan un control sencillo de sus gastos mensuales. Asimismo, es frecuente olvidar cancelar los servicios que ya no se usan. En muchas ocasiones, los clientes acuden a las entidades bancarias para solicitar el rechazo de pagos recurrentes de servicios que ya no requieren y que no fueron cancelados debidamente. Una solución como la propuesta por ScribeUp ayudaría a evitar estos trámites.

Desarrollo de IA propia

La integración ofrecida por la startup es sencilla, ya que cualquier banco puede implementarla mediante SDK, iframe o API, sin necesidad de desarrollar soluciones personalizadas. La compañía asegura que ya trabaja con más de 60 bancos, cooperativas de crédito, fintech y neobancos.

La nueva inyección de capital ayudará a la startup a desarrollar su IA. Además de mostrar los cargos, la herramienta ya permite al usuario cancelar suscripciones, cambiar la tarjeta o la cuenta vinculada a un servicio, solicitar un adelanto o trasladar un préstamo externo a otra entidad, todo ello desde la app de su banco y sin tener que acudir a cada servicio por separado.

“Los pagos recurrentes son la forma en que el consumidor más a menudo se relaciona con su dinero y, paradójicamente, la que peor comprende”, afirmó Jordan Mackler, CEO y cofundador de ScribeUp, en un comunicado. “ScribeUp ofrece a las entidades financieras la posibilidad no solo de mostrar las suscripciones y los recibos, sino también de gestionarlos directamente desde su propia experiencia bancaria”.

La ronda de ScribeUp llega en un momento en el que Estados Unidos carece de una norma federal específica al respecto.

En octubre de 2024, la Comisión Federal de Comercio (FTC, por sus siglas en inglés) aprobó la norma “click-to-cancel” (haz clic para cancelar), pero el 8 de julio de 2025 el Tribunal de Apelaciones del Octavo Circuito la anuló. Esta normativa habría eliminado obstáculos para que los usuarios pudieran cancelar sus suscripciones sin fricción.

A nivel local, California y la ciudad de Nueva York han tomado medidas para facilitar a sus ciudadanos la cancelación de suscripciones.

Mientras no exista una norma federal específica, herramientas como la de ScribeUp ofrecen al consumidor lo que la regulación aún no le garantiza.