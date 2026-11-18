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LO ESENCIAL escuchar / Las claves La startup Spines ha cerrado una ronda de financiación Serie A de 64 millones de dólares para automatizar y acelerar el proceso de edición de libros mediante inteligencia artificial. La plataforma integra en un solo lugar la corrección, maquetación, diseño de portada, distribución y marketing, reduciendo el tiempo de publicación de más de un año a solo unas semanas. Spines alcanzó unos ingresos de 50 millones de dólares el año pasado, cuenta con más de 8.000 autores en EE. UU. y suma cerca de 400 nuevos escritores cada mes. Aunque utiliza agentes de IA, la empresa permite a los autores contratar profesionales humanos si lo desean y emplea traductores nativos para supervisar la traducción de las obras. Preguntas ¿Quién es Yehuda Niv, fundador de Spines, y cuál es su experiencia en edición? Yehuda Niv es el creador de Niv Publishing, que se convirtió en la mayor editorial de Israel tras su lanzamiento hace doce años, y luego fundó Spines para aplicar IA a la autoedición. Su trayectoria combina experiencia editorial tradicional y emprendimiento tecnológico en Florida. ¿Qué ofrece Spines que cambia el proceso de autoedición para los autores? Spines integra corrección, maquetación, diseño de portada, distribución y marketing en una única plataforma y añade agentes de IA para automatizar esas tareas, aunque permite contratar profesionales humanos si el autor lo desea. ¿Qué tamaño y tracción tiene Spines en mercado y financiación? Spines cerró una serie A de 64 millones de dólares, afirma haber ingresado 50 millones el último año y dice contar con más de 8.000 autores en EE. UU., con 400 autores nuevos al mes. ¿Qué límites o garantías pone Spines respecto al uso de la IA en la traducción de libros? Spines ya maneja español, francés, italiano, alemán e inglés y planea ampliar a veinte idiomas, pero matiza que las traducciones finales son supervisadas por traductores nativos. ¿Qué consecuencias tiene para los autores que Spines reduzca a semanas el tiempo de publicación? Lo ocurrido: la compañía afirma que el proceso editorial, que antes duraba algo más de un año, ahora puede completarse en unas semanas, acelerando la publicación y el acceso al mercado. Posible consecuencia: esa rapidez puede aumentar la competencia y la oferta de títulos, obligando a cambios en marketing y descubrimiento editorial.

De años a meses. Esa es la promesa de Spines, la startup de Yehuda Niv, que quiere acortar la distancia entre la concepción de un texto y la llegada a los lectores.

Basada en Boynton Beach, una ciudad al norte de Miami, acaba de cerrar su serie A de 64 millones de dólares con el apoyo de Zeev Ventures y Twelve como líderes y con el apoyo de fondos como Aleph, NordStar y M-Fund.

Aunque la edición física no parece, a priori, un sector muy atractivo, sí lo es la tracción que presenta la compañía, que asegura haber alcanzado ingresos por 50 millones de dólares el pasado año. Cuentan con más de 8.000 autores en Estados Unidos, y sostienen que cada mes se suman más de 400 autores nuevos.

Amazon ya había dado un acelerón importante en este sector con sus publicaciones electrónicas para lectura en sus kindles, móviles, PCs…

Pero aún así, Niv lo considera demasiado excluyente: “La autoedición aunque es más accesible, obliga al autor a coordinar a varios proveedores por separado: corrección, maquetación, diseño de portada, distribución y marketing”.

Spines propone juntar todo el proceso en su plataforma y añadir agentes de IA para corrección, el diseño de la cubierta, el formato, la distribución y la promoción. Eso sí, con un matiz, si los autores lo desean también pueden contratar editores, diseñadores y otros profesionales humanos.

La meta de Spines es que un proceso que normalmente se extendía algo más de un año, pase a ser de unas semanas. “Creemos que el futuro de la edición no es que la IA escriba libros. Creemos que el futuro es que la IA dé superpoderes a los autores”, insiste el fundador.

De Israel a Florida

Hace doce años Niv publicó su primer libro, de aquella frustración nació Niv Publishing, un proyecto autofinanciado que llegó a convertirse en la mayor editorial de Israel.

Con la eclosión de los nuevos modelos y capacidades de la IA decidió esta nueva versión que lanzó en febrero de 2025.

El equipo de Spines en su sede de Florida. Spines Boynton Beach

La compañía cuenta con más de 100 empleados, 20 en el sur de Florida. En su hoja de ruta los siguientes pasos son potenciar la traducción de idiomas con más naturalidad, aunque ya manejan español, francés, italiano, alemán e inglés, y ampliarlo a 20.

El fundador matiza que los resultados son supervisados por traductores nativos.

A pesar de los 50 millones de dólares de ingresos, la empresa no ha hecho públicos los beneficios.