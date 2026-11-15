Fujitsu decide crear un centro de investigación en computación cuántica en Nuevo México

Firma del Memorando de Entendimiento (MOU) entre Fujitsu y Nuevo México. De izquierda a derecha: el senador Michael Padilla; el secretario de Desarrollo Económico de Nuevo México, Rob Black; la gobernadora Michelle Lujan Grisham; el director de Tecnología (CTO) de Fujitsu, Vivek Mahajan; y el senador George Muñoz. Fujitsu.

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LO ESENCIAL escuchar / Las claves Fujitsu y el estado de Nuevo México se han aliado para crear un centro de investigación en computación cuántica centrado en el desarrollo de hardware, software y teoría. El proyecto busca conectar la investigación fundamental con aplicaciones comerciales en sectores como la química, la ciencia de materiales, la energía y la logística. La iniciativa impulsará la formación de talento especializado y el desarrollo de infraestructuras avanzadas de computación híbrida combinando cuántica, IA y supercomputación. Fujitsu prevé que este ecosistema facilite la adopción e integración de las tecnologías cuánticas en el tejido empresarial de América Latina. Preguntas ¿Por qué Fujitsu ha decidido crear un centro de investigación en computación cuántica en Nuevo México? Fujitsu busca combinar su experiencia en hardware y software con el ecosistema científico local para acelerar la investigación, validar sistemas cuánticos y desarrollar algoritmos aplicables a química, materiales y energías. ¿Qué consecuencias tiene para la Universidad Estatal de Nuevo México la apertura del centro de Fujitsu? Ya se consolida una colaboración previa en el procesador FUJITSU-MONAKA y ampliará proyectos conjuntos, infraestructura de computación híbrida y formación de talento; eso aumentará oportunidades de financiación y empleo investigador. ¿Cómo puede afectar el centro de Fujitsu a la adopción de la computación cuántica en América Latina? El centro servirá como nodo para transferir investigación, herramientas y formación hacia Latam, facilitando integraciones con IA y HPC y orientando aplicaciones en energía, minería, manufactura, finanzas y logística. ¿Qué hay detrás del enfoque de “computación híbrida” que propone Fujitsu en Nuevo México? El enfoque combina computación clásica de alto rendimiento y simulación con procesadores cuánticos para preparar datos, optimizar y validar resultados, reservando a los procesadores cuánticos los cálculos con ventaja específica. ¿Qué iniciativas formativas menciona Fujitsu para crear talento en computación cuántica? Fujitsu propone colaborar con universidades y gobiernos en programas educativos y usar entornos como OpenQARP para formar profesionales y desarrollar competencias necesarias para la adopción empresarial.

Investigar y fomentar la creación de talento. Esos son los dos principales cometidos del acuerdo alcanzado entre Fujitsu y el estado de Nuevo México para establecer un centro de investigación en computación cuántica. La iniciativa combinará las capacidades de la compañía en esta tecnología con el ecosistema científico del estado para desarrollar investigaciones en hardware, software, algoritmos y teoría de la computación cuántica.

El proyecto busca conectar la investigación fundamental con el desarrollo tecnológico y las futuras aplicaciones comerciales, algo para lo que contempla proyectos conjuntos y colaboración entre empresas, universidades, administraciones públicas y la comunidad investigadora, además de iniciativas educativas y de formación de profesionales especializados.

"La creación de un centro de investigación en computación cuántica en Nuevo México representa una importante oportunidad para ampliar nuestras actividades de investigación y acelerar el desarrollo de las tecnologías cuánticas de próxima generación", ha afirmado Vivek Mahajan, CTO de Fujitsu. Según el directivo, integrar la investigación en hardware, software y aplicaciones permitirá avanzar en el diseño, la ingeniería y la validación de sistemas cuánticos y desarrollar algoritmos para ámbitos como la química, la ciencia de materiales y las energías avanzadas.

La colaboración parte de una relación previa entre Fujitsu y la Universidad Estatal de Nuevo México, que ya trabajan en investigación y desarrollo relacionados con el procesador FUJITSU-MONAKA y las soluciones de computación de alto rendimiento asociadas. Sobre esa base, la compañía y el estado explorarán posibilidades de investigación conjunta y de desarrollo de infraestructuras avanzadas de computación híbrida, enfoque que combina computación cuántica, simulación cuántica, inteligencia artificial y computación clásica de alto rendimiento.

En dicho modelo, los sistemas clásicos intervienen en tareas como la preparación de datos, la simulación a gran escala, la optimización y la validación de resultados, mientras los procesadores cuánticos se aplican a cálculos en los que pueden aportar ventajas específicas.

Abrir la cuántica a Latam

Para Fujitsu, esa integración también orienta las oportunidades que abre la computación cuántica en América Latina. Consultada sobre su papel en la región, la compañía señala a DISRUPTORES AMÉRICAS que sus capacidades "abarcan desde el hardware y las aplicaciones cuánticas hasta la inteligencia artificial, la computación de alto rendimiento (HPC) y la tecnología de procesadores". Una propuesta que en la región se apoya, además, en la colaboración con gobiernos, universidades y empresas.

"Una de nuestras principales fortalezas es nuestra capacidad para abordar la computación avanzada como un entorno integrado, en lugar de tratar cada tecnología de manera independiente", explican. La compañía espera que la colaboración con el estado de Nuevo México y la Universidad Estatal de Nuevo México ayude a sus clientes a prepararse para integrar las nuevas tecnologías cuánticas con la inteligencia artificial y la computación de alto rendimiento.

Aunque la tecnología todavía afronta desafíos para alcanzar una adopción comercial generalizada, Fujitsu considera que podría tener "un impacto significativo en sectores de América Latina como la energía, la minería, la industria manufacturera, los servicios financieros y la logística".

Para aprovechar ese potencial, Fujitsu señala la necesidad de desarrollar las competencias que requerirá su adopción. "Tanto los gobiernos como el sector privado deberían plantearse invertir en el desarrollo de capacidades y competencias en computación cuántica", sostienen. Para ello, la compañía cita entornos de desarrollo de aplicaciones como OpenQARP, que permiten formar profesionales especializados y, de este modo, preparar una base de talento que facilite la incorporación de estas tecnologías al tejido empresarial.