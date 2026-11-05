El "Ejército de Lula" que usó la tecnología y redes de distribución para ganar las urnas

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LO ESENCIAL Las claves La estrategia digital de Lula da Silva combinó una red coordinada de grupos de WhatsApp con movilización a pie de calle para influir en los votantes. El equipo desmintió desinformación en tiempo real gracias al 'algoritmo humano' liderado por el diputado André Janones y más de 10 millones de voluntarios. Utilizaron contenidos adaptados para cada plataforma, como rap adaptado en redes, telenovelas en Kwai e inteligencia artificial para preparar discursos. Superaron bloqueos y límites de alcance en grandes plataformas creando canales alternativos de difusión para asegurar que el mensaje llegara a las urnas. Preguntas ¿Qué era el “Ejército de Lula” y cómo funcionó en WhatsApp? El “Ejército de Lula” fue una red de grupos y canales de voluntarios que coordinaba el envío de vídeos y mensajes desde transmisiones en directo; usaba WhatsApp para distribuir contenidos personalizados y convocar movilizaciones callejeras. ¿Por qué recurrió el equipo de Lula a la inteligencia artificial en la campaña? La campaña empleó IA como herramienta para preparar discursos, respuestas en debates y contenidos a partir de una base gubernamental, con el objetivo de agilizar producción y personalizar mensajes. ¿Qué papel tuvo André Janones en la estrategia digital de Lula? André Janones actuó como amplificador en directos, conectó con audiencias con un estilo directo y permitió identificar y desmontar bulos en tiempo real mediante respuestas coordinadas. ¿Qué consecuencias tuvo para la campaña que WhatsApp fuera la columna vertebral de la distribución? Ha ocurrido que WhatsApp permitió una difusión rápida y de confianza dentro de círculos personales; podría seguir generando mayor eficacia electoral en regiones con alta penetración de la app si se replican tácticas de coordinación y viralidad. ¿Cómo adaptó la campaña los contenidos según plataforma y público? La campaña segmentó publicidad en Instagram y Facebook por edad y territorio, creó piezas tipo telenovela para Kwai en el nordeste y diseñó vídeos para que circulasen entre familiares en WhatsApp.

En la última semana de la campaña brasileña, millones de personas recibieron en sus teléfonos una misma orden: enviar un vídeo a un familiar, llamar a un votante indeciso o acudir a una plaza. Esta indicación salía de una red coordinada desde una transmisión en directo que servía de correa de transmisión política.

Así era el ‘modus operandi’ del “Ejército de Lula”, una red de grupos y canales de WhatsApp que llegó, según Rafal Marroquim, portavoz de la agencia Nordex, una de las encargadas de la estrategia de comunicación de Lula.

En Brasil, WhatsApp tiene una relevancia única. Tanto es así que fue el primer país donde Meta probó los pagos a través de la aplicación, por ejemplo. Marroquim, eso sí, aclara que el slacktivism, el activismo de clic, no es efectivo: "Lo digital solo gana cuando pisa la calle".

La campaña partía de un escenario político complicado: Perdieron la primera vuelta y el electorado sentía una identificación fija con su candidato. "Se sentía casi como una militancia de camiseta, como en el fútbol, y cuando alguien hincha de un equipo, no cambia de camiseta", señala Marroquim.

La tecnología se utilizó para reconstruir la biografía política de Lula. Una parte del electorado más joven lo conocía sobre todo como expresidente, pero no como obrero ni dirigente sindical. El equipo recurrió a un rap conocido en Brasil, con una letra adaptada para contar esa trayectoria. Después, los simpatizantes compartieron en redes imágenes de Lula niño, joven y sindicalista.

Contenidos adaptados

El contenido se adaptó a cada plataforma. Instagram y Facebook recibieron publicidades segmentadas por edad, territorio e intereses. Kwai, una red con peso en el nordeste brasileño, incorporó piezas breves inspiradas en las telenovelas.

WhatsApp concentró la coordinación de los voluntarios y la distribución de vídeos pensados para circular entre familiares y vecinos. La campaña combinó esa estructura con actos. La calle se convertía en contenido para las redes; lo que ganaba impulso en las redes servía para convocar nuevas movilizaciones.

El diputado André Janones ha tenido un papel difícilmente replicable. Con un estilo directo, didáctico, por momentos casi tosco e histriónico, conectaba con la audiencia al instante. A través de directos online, la campaña seguía las conversaciones en internet, identificaba mensajes falsos y lanzaba respuestas coordinadas.

"Cualquier desinformación, fake news, o bulo, se desmontaba en el momento y lo desmentía un ejército de más de 10 millones de personas con capacidad para multiplicar el mensaje", relata Marroquim.

El selfie de Lula

El propio candidato también evolucionó. Empezó a grabar vídeos espontáneos, se hizo su primer selfie, hecho al que se resistía, para pasar a hablar directamente desde el coche o durante un paseo.

El equipo de Nordex recurrió a la inteligencia artificial para preparar discursos, respuestas en debates y contenidos a partir de una base de información del Gobierno. Según Marroquim, la tecnología servía como una herramienta auxiliar, pero no sustituía la decisión política ni la producción del equipo.

Además del electorado y una campaña con tono duro, la relación con las grandes plataformas tecnológicas fue un reto notable. Marroquim afirma que la campaña tuvo problemas con la publicidad en Meta. En varias ocasiones se quejaron de que los contenidos de Lula no tenían el mismo alcance que los de su rival. Para asegurar la emisión, el equipo preparó canales alternativos de WhatsApp. "Teníamos los canales B, C, D por si el principal fallaba", explica Marroquim.

La estrategia también intentó influir en los mecanismos de recomendación: se pedía a los simpatizantes publicar a ciertas horas, replicar una imagen…

Rafael Marroquim y André Janones Nordex Brasil

Ese algoritmo humano permitió transformar a los simpatizantes en pequeños medios de comunicación. Cada persona distribuía el mensaje dentro de su círculo de confianza, donde podía tener más peso que un anuncio institucional. La experiencia muestra que la campaña digital ya no consiste solo en publicar contenidos. Consiste en construir una comunidad capaz de activarlos, adaptarlos y llevarlos de un grupo de WhatsApp a la urna.