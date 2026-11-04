Virgin Galactic presenta su nueva nave de turismo espacial, pero tendrá que esperar hasta 2027 para su lanzamiento

LO ESENCIAL Síguenos

LO ESENCIAL Las claves Virgin Galactic presenta Apeiron, su nueva nave de la clase Delta que trasladará hasta a seis pasajeros al borde del espacio. El primer vuelo comercial de la compañía se retrasa al segundo trimestre de 2027 debido a los procesos de validación del software. Con dos naves proyectadas, la empresa aspira a realizar hasta ocho vuelos al mes por nave y completar 125 misiones comerciales al año. Pese a perder 56 millones de dólares en el último trimestre, la demanda se mantiene activa con billetes vendidos a un precio de 750.000 dólares. Preguntas ¿Por qué ha pospuesto Virgin Galactic el primer vuelo comercial de Apeiron hasta el segundo trimestre de 2027? Porque los ingenieros deben completar la validación del software de la nave antes de iniciar los vuelos de prueba. El artículo indica que la causa del retraso es la validación del software. ¿Qué diferencias tiene la nueva nave Apeiron respecto a la VSS Unity de Virgin Galactic? Apeiron es una nave de la clase Delta que puede llevar hasta seis pasajeros frente a los cuatro de Unity y está diseñada para permitir hasta ocho vuelos al mes por nave. El texto explica la mayor capacidad por nave y la ambición de frecuencia. ¿Qué consecuencias ha tenido ya el retraso de Apeiron para Virgin Galactic y qué podría ocurrir después? Ya ocurrido: la compañía aplazó el estreno comercial y acumuló otro retraso tras retirar la VSS Unity para concentrarse en modelos Delta. Podría ocurrir: retrasos adicionales afectarían su capacidad para explotar la posición de liderazgo en turismo suborbital y su objetivo de flujo de caja positivo en 2027. ¿Cómo afecta el aplazamiento de Apeiron a los potenciales pasajeros y al mercado del turismo espacial en EE. UU.? Para los pasajeros supone esperar sus viajes y mantener precios muy altos por plaza; para el mercado, implica que Virgin sigue siendo el actor dominante en turismo suborbital pero no podrá aprovechar la demanda si sigue acumulando retrasos. El artículo señala la hegemonía de Virgin y la demanda aún elevada. ¿Quiénes son los clientes que están comprando plazas de Virgin Galactic pese a los retrasos y cuánto paga la demanda reciente? Clientes de altas fortunas: en abril Virgin vendió 50 plazas a 750.000 dólares cada una, que se agotaron, lo que muestra que la demanda entre clientes adinerados persiste. El texto recoge la venta de 50 plazas a 750.000 dólares y que la cartera supera los 240 millones.

Tras un "hype" y un auge inicial, el interés por el turismo espacial se desvaneció entre el público general, pero no entre las mayores fortunas de EEUU. En estos momentos, ninguna empresa estadounidense transporta turistas al borde del espacio.

Blue Origin suspendió sus vuelos turísticos durante "al menos dos años" para priorizar el módulo lunar que está desarrollando. Su último vuelo de New Shepard despegó el 22 de enero.

Por otra parte, los vuelos espaciales turísticos han sido objeto de fuertes críticas por parte del público estadounidense, sobre todo tras el vuelo de Katy Perry en 2025, que en redes sociales fue tildado de paseo para millonarios. Sus precios resultan prohibitivos para el público en general. Ante esta situación, Virgin Galactic se presenta en estos momentos como la próxima promesa del sector, a pesar de las críticas.

La empresa fundada por el magnate Richard Branson ya tiene nombre y nave para su regreso al espacio. La semana pasada Virgin presentó Apeiron, la primera nave de su clase Delta, y ese mismo día la trasladó al estado de Nuevo México. De esta manera, la próxima nave de turismo espacial abandona la fábrica para iniciar sus primeras pruebas.

El nombre Apeiron proviene del concepto griego de “lo ilimitado”. Fue elegido mediante una votación pública con la participación de 83 países. Venció a otras tres finalistas: Horizon, Explorer y Ascend. Toda una campaña de marketing para recuperar la atención del público.

Eso sí, la nave llegó acompañada de una mala noticia: el primer vuelo comercial, que en verano estaba previsto para febrero del año que viene, se pospone al inicio del segundo trimestre de 2027. Se trata del segundo aplazamiento en menos de tres meses.

La causa del retraso es el software de la nave. Los ingenieros deben completar su validación antes de iniciar los vuelos de prueba.

Esta no es la única nave que la compañía ha construido, ya que hay una segunda unidad en fábrica. Con sus dos naves, la firma aeroespacial aspira a realizar 125 misiones comerciales al año.

La diferencia con respecto a las naves previas de Virgin Galactic radica principalmente en la escala. Cada nave Delta transporta hasta seis pasajeros, con respecto a los cuatro de Unity, y Virgin quiere programar hasta ocho vuelos al mes por nave.

Virgin lleva más de dos años sin realizar viajes turísticos al espacio. Su nave anterior, VSS Unity, realizó siete misiones comerciales desde junio de 2023 y la última tuvo lugar el 8 de junio de 2024. Después, la compañía la retiró para concentrar recursos en los nuevos modelos Delta.

La hegemonía de Virgin

En un momento en el que la competencia parece inexistente, Virgin tiene el mercado estadounidense del turismo suborbital para sí sola, pero no puede aprovechar el momento si no deja de retrasar sus lanzamientos.

Blue Origin, por su parte, afirma contar con una cartera de clientes para varios años, pero aún no ha anunciado una fecha para reanudar este tipo de vuelos.

A pesar de las críticas, la demanda se mantiene. El pasado mes de abril, Virgin abrió un tramo de 50 plazas a 750.000 dólares cada una y se agotaron. Eso añadió más de 50 millones de dólares a su cartera, que ahora supera los 240 millones.

No obstante, la compañía no atraviesa su mejor momento financiero. En el segundo trimestre perdió 56 millones de dólares. Para sostenerse, tuvo que ingresar 134 millones tras emitir 41 millones de acciones nuevas.

El principal reto del turismo espacial sigue siendo el coste de las operaciones y los precios por asiento no hacen más que aumentar. En agosto de 2021, la plaza costaba 450.000 dólares. Virgin dará más detalles en la presentación de resultados del tercer trimestre en noviembre y mantiene su objetivo de flujo de caja positivo en 2027.