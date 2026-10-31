Las empresas de Miami acaparan la inversión en Florida, pero se resisten las salidas a bolsa

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LO ESENCIAL escuchar / Las claves Las empresas del sur de Florida acumulan 3.140 millones de dólares en inversión en lo que va de año, lideradas por el área urbana de Miami-Fort Lauderdale. OpenEvidence destaca con una ronda de 250 millones de dólares y una valoración de 15.000 millones tras trasladar su sede de Boston a Miami. El ecosistema abarca sectores diversos como la salud, la inteligencia artificial y las fintech, destacando las rondas de Félix Pago (200 M$) y Jeeves (110 M$). A pesar del fuerte crecimiento del capital privado y los fondos, las salidas a bolsa se resisten en la región, con Securitize como la principal excepción. Preguntas ¿Por qué OpenEvidence trasladó su sede de Boston a Miami en 2025? OpenEvidence mudó su sede por acceso a talento y ecosistema de salud digital en Miami y por la concentración de inversores locales, según el informe de PitchBook y Refresh Miami que analiza el tercer trimestre. La mudanza facilitó cerrar una ronda de 250 millones de dólares con valoración de 15.000 millones. ¿Qué consecuencias tiene para Florida que las empresas locales hayan atraído 3.140 millones de dólares este año? Lo ya ocurrido: el flujo de 3.140 millones refuerza la posición de Miami-Fort Lauderdale como centro tecnológico y de capital, elevándola al sexto puesto nacional. Lo que puede ocurrir: ese dinamismo aumenta la probabilidad de superar los 4.130 millones de 2025 y atraer más fondos de venture. ¿Quién es Félix y por qué captó 200 millones en Miami? Félix es una fintech de remesas a América Latina que combinó capital y deuda para captar 200 millones, buscando escalar su servicio transfronterizo desde Miami. La operación la sitúa entre las mayores rondas del trimestre en Florida. ¿Por qué se resiste Florida a las salidas a bolsa pese a tanta inversión privada? Porque muchas empresas locales prefieren crecer con rondas privadas y fondos de capital riesgo antes que mercado público; hasta la fecha solo Securitize, fundada por el español Carlos Domingo, ha salido a bolsa con valoración de 1.250 millones. Ese patrón mantiene la concentración de valor en operaciones privadas. ¿Cómo ha cambiado la distribución sectorial de la inversión en Florida este trimestre? La inversión fue heterogénea: salud digital (OpenEvidence, Exuma Biotech), fintech (Félix, Split Pay, Jeeves), IA (Physical Superintelligence, Comp AI) y dispositivos médicos (RapidPulse), además de inversiones en deporte y viajes; esto muestra una diversificación que atrae tanto a fondos sectoriales como generalistas.

El sur de Florida sigue en el foco. Pitch Book y Refresh Miami acaban de lanzar su informe del tercer trimestre del año, donde analizan las tendencias de inversión. OpenEvidence, empresa de IA para la salud, que cambió su sede de Boston a Miami en 2025, consiguió 250 millones de dólares de inversión con una valoración de 15.000 millones de dólares.

Las empresas de la zona han atraído al menos 3.140 millones de dólares en lo que va de año, con margen para superar los 4.130 millones de 2025.

Miami-Fort Lauderdale, con gran concentración urbana y de talento, escaló al sexto puesto, por delante de ciudades como Austin, Seattle y Washington.

El reparto de las inversiones ha sido bastante diverso en cuanto a sectores. Desde Unrivaled, la liga de baloncesto femenino con sede en Miami, con 106 millones de dólares a Split Pay, una empresa de tecnología financiera, con 100 millones, pasando por Flex, que consiguió 70 millones entre capital y deuda.

Exuma Biotech recibió 70 millones y Physical Superintelligence, especializada en inteligencia artificial, cerró una ronda de 58 millones. RapidPulse, que desarrolla dispositivos para el tratamiento del ictus, obtuvo 48 millones; TravelX, software para modernizar aerolíneas sumó 45 millones; y Comp AI captó 35 millones.

Aunque hay dos fintech que destacan por encima del resto. Félix, dedicada a las remesas a América Latina de manera sencilla, consiguió 200 millones de dólares entre capital y deuda. Jeeves hizo una extensión de su serie C, añadiendo 110 millones de dólares, aunque su celebración ha sido sonada, no se ha hecho pública la valoración de la compañía. En la primera parte de la serie C fue de 2.100 millones de dólares.

El crecimiento también se percibe en los fondos. Veintiocho fondos consiguieron 716 millones de dólares durante el trimestre. Align Ventures levantó 125 millones para su segundo fondo, mientras que 1789 Capital y Anti Fund obtuvieron 100 millones respectivamente.

Orlando, la ciudad de Disney, se quedó en 364 millones de dólares en 25 operaciones. Tampa llegó a 153 millones.

Sin embargo, la salida a bolsa se resiste. Las empresas de Florida no siempre tienen que llegar al mercado público en el horizonte. Securitize, basada en Miami y fundada por el español Carlos Domingo, es la única en salir a bolsa con una valoración de 1.250 millones de dólares.