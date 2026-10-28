Oracle apuesta por agentes para impulsar la adopción de IA en las empresas

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LO ESENCIAL Las claves Oracle lanza Fusion Cloud con 25 aplicaciones de inteligencia artificial agéntica para automatizar tareas complejas en áreas como finanzas, recursos humanos y cadena de suministro. La compañía refuerza la seguridad con Deep Trust AI Architecture para garantizar que ningún agente ejecute transacciones empresariales sin supervisión y aprobación humana. El equipo de Fórmula 1 Oracle Red Bull Racing prueba un agente de IA en boxes para analizar reglamentos y tomar decisiones estratégicas en tiempo real durante las carreras. Oracle invertirá 1.000 millones de dólares en cuatro años en su red de socios para impulsar la adopción de la nube y la formación de talento especializado en IA. Preguntas ¿Por qué Oracle ha lanzado agentes en Fusion Cloud para funciones como finanzas y cadena de suministro? Oracle busca automatizar tareas complejas y repetitivas dentro de las aplicaciones empresariales para que las personas definan objetivos y los agentes ejecuten procesos, reduciendo tiempos de cierre contable y optimizando distribución de materiales. ¿Qué garantías de control y seguridad incorpora Oracle para que los agentes no ejecuten transacciones sin supervisión? Oracle integra Deep Trust AI Architecture y mecanismos de gobernanza que exigen supervisión y aprobación explícita antes de ejecutar transacciones, y Fusion Claw para replanificación continua con controles. ¿Qué consecuencias tiene para las empresas que Oracle destine 1.000 millones a su red de socios durante cuatro años? Oracle anunció la inversión para formación, certificación y financiación de migraciones; esto fortalecerá la capacidad de los socios para desplegar soluciones Fusion Cloud. ¿Qué consecuencias tiene para las empresas que Oracle destine 1.000 millones a su red de socios durante cuatro años? esa inversión puede acelerar migraciones a la nube y ampliar la oferta local de integradores y consultoras en mercados como América Latina. ¿Cómo afecta a empresas latinoamericanas la nueva apuesta de Oracle por agentes y fondos para partners? Las firmas de la región obtendrán acceso a formación, certificación y financiación que facilitan migraciones y construcciones sobre Fusion Cloud, reduciendo la barrera de talento especializado. ¿Qué papel juega Oracle Red Bull Racing en el desarrollo de agentes de IA de Oracle? El equipo actúa como banco de pruebas: ejecuta miles de millones de simulaciones en la nube y prueba un agente que, con reglamento y precedentes, sugiere decisiones en el muro de boxes para revisión humana en tiempo real.

Mike Sicilia, consejero delegado de Oracle, abrió Oracle AI World 2026, la conferencia anual de la compañía, con una frase que resume el momento que vive la industria del software: “Estamos dando a las personas más tiempo para ser humanas. Esa es nuestra ambición para la inteligencia artificial”.

La compañía fundada por Larry Ellison, vive una renovación constante. De hospedar bases de datos a competir en software empresarial casi a medida.

Entre las novedades más notables, el lanzamiento para clientes de Fusion Cloud: 25 aplicaciones de IA agéntica, sistemas que además de responder preguntas, analizan información, evalúan alternativas y ejecutan tareas complejas en finanzas, recursos humanos, cadena de suministro, ventas y atención al cliente.

“La próxima era de la IA empresarial consiste en ofrecer software que haga cada vez más trabajo, mientras las personas definen los objetivos y establecen las políticas”, sostuvo Chris Leone, vicepresidente ejecutivo de desarrollo de aplicaciones.

Entre las aplicaciones ya disponibles figuran Ledger, que agiliza el cierre contable; Procurement Spend, que detecta gasto fuera de contrato y sugiere acciones para ahorrar; Workforce Orchestration, que arma planes de personal combinando desarrollo interno, reubicaciones y contratación; y Supply Planning, que decide cómo distribuir materiales. En la cadena de suministro, la empresa sumó herramientas como Shipment Load Planning para optimizar costes de transporte.

A los mandos de los agentes está Fusion Claw, el motor de ejecución que permite sostener trabajos largos con replanificación continua y autonomía gobernada, y Deep Trust AI Architecture, la arquitectura que incorpora controles de seguridad, privacidad y gobernanza para que ningún agente ejecute transacciones sin tener una supervisión y aprobación explícita.

La confianza es, precisamente, el punto débil que la industria intenta resolver. Juan Loaiza, vicepresidente ejecutivo de AI Database Technologies de Oracle, lo resumió durante el evento: "Las empresas no pueden aprovechar los beneficios de la IA si no pueden confiar en lo que genera".

Fórmula 1: Red Bull y la IA

Oracle Red Bull Racing, equipo de Fórmula 1, es un escaparate comercial, por supuesto, pero también un campo de pruebas. En cada competición ejecuta más de 8.000 millones de simulaciones con un método estadístico para anticipar escenarios antes de la carrera, y otros tantos tras los entrenamientos, todo sobre la nube de Oracle. Cada monoplaza genera unos dos terabytes de datos por sesión.

Esta temporada el equipo prueba un agente de IA en el muro de boxes, alimentado con el reglamento, normas técnicas y decisiones anteriores de los comisarios. “No solo buscará el reglamento pertinente, también nos proporcionará una decisión, que luego nuestro ingeniero podrá revisar en el box y aplicar en tiempo real durante la carrera”, contó Jack Harington, director de alianzas técnicas y de rendimiento del equipo.

Oracle AI World en el Venetian Convention Center. Oracle

La vela ha sido uno de los signos de distinción de Oracle. SailGP, la liga de vela de catamaranes que alcanzan unos 100 kilómetros por hora sin motor, cuenta con un programa de detección de anomalías. Gracias a la IA analiza la telemetría de bombas y válvulas para anticipar fallos: detecta entre uno y dos problemas potenciales por regata antes de que ocurran.

Para Oracle también la fase más tediosa del software corporativo es la puesta en marcha, la activación. Presentaron el antídoto: Oracle Fusion Setup and Configuration Registry (FSCR), un repositorio público que convierte la configuración de sus aplicaciones Fusion en algo legible y ejecutable por agentes de IA, incluidos los de terceros como OpenAI.

Cuentan, además, con seis agentes dedicados a esta implantación a medida.

El ecosistema es clave para seguir expandiendo su mercado. Oracle destinará 1.000 millones de dólares en los próximos cuatro años a su red de socios (Oracle PartnerNetwork), con inversiones en formación, certificación, entornos de desarrollo, financiación de migraciones a la nube y comercialización conjunta a través de Oracle Marketplace. “Nuestros socios amplían nuestro alcance comercial, aumentan nuestra capacidad de entrega y aportan su propia innovación”, remarcó Mark Hura, Presidente de Operaciones Globales.

Para América Latina, donde la adopción de software empresarial avanza a ritmo desigual y el talento especializado escasea, esta apuesta es estratégica. Integradores y consultoras de la región, muchas de las cuales ya operan como socios certificados de Oracle, podrán construir gracias a este apoyo.

La propia compañía impulsa iniciativas de formación en la región, como el programa Innovators Club en Colombia, orientado a cerrar la brecha de arquitectos de IA, así como el sector agro en Brasil y la banca en México.