Waymo suma 50 millones de millas autónomas cada trimestre y ahora prepara una mayor expansión

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LO ESENCIAL Las claves Waymo alcanza los 271,3 millones de millas recorridas sin conductor en Estados Unidos, sumando cerca de 50 millones de millas nuevas cada trimestre. Los datos de seguridad de la filial de Google muestran un 82% menos de accidentes con heridos y un 95% menos de choques con lesiones graves o fallecidos en comparación con conductores humanos. La compañía ha financiado su crecimiento con rondas e inversiones millonarias para preparar su expansión internacional, con planes de llegar a Madrid en 2027 y a Toronto en 2028. Preguntas ¿Por qué Waymo suma 50 millones de millas autónomas cada trimestre? Waymo incrementa sus millas por la ampliación de operaciones en varias ciudades y por la acumulación gradual de recorridos de sus flotas, lo que le permite mapear más calles y entrenar sus sistemas. Este ritmo facilita pruebas continuas y la recolección de datos para mejorar seguridad y cobertura. ¿Qué consecuencias tiene para la seguridad vial que Waymo registre 82% menos de accidentes con heridos que conductores humanos? Ya ocurrido: en las áreas operadas Waymo registra menos accidentes con heridos y menos lesiones graves o fatales, lo que reduce la siniestralidad registrada en esas calles. Potencial: más datos favorables pueden facilitar permisos regulatorios para ampliar servicio en nuevas ciudades. ¿Cómo ha logrado Waymo una reducción del 96% en choques con heridos en intersecciones respecto a conductores humanos? Waymo ha alcanzado esa reducción combinando software de percepción y control, aprendizaje sobre escenarios urbanos y operaciones supervisadas en intersecciones concretas, además de comparar sus registros con datos policiales en las mismas calles. ¿Qué hay detrás del aumento de financiación de Waymo, con 16.000 millones captados y un préstamo de 5.000 millones? La financiación busca acelerar la expansión comercial y operativa: fondos y préstamos reciente permiten abrir nuevos mercados, escalar flotas y asumir costes de despliegue y cartografiado urbano necesarios para servicios comerciales. ¿Cómo afectará a los ciudadanos de Madrid que Waymo anuncie su expansión allí y transporte pasajeros en 2027? Afecta en fase: primero habrá operaciones con conductores para cartografiar y pruebas con especialistas, lo que traerá circulación de vehículos de prueba y posible mejora de movilidad; más adelante podría ofrecer servicios comerciales que cambien opciones de transporte urbano.

Waymo sigue expandiéndose por grandes urbes de Estados Unidos, como Los Ángeles, San Francisco, Miami y Austin. Cada vez es más frecuente compartir la carretera con los vehículos autónomos de la filial de Google.

Cada trimestre, la compañía publica un informe en el que comparte datos sobre sus operaciones y su impacto en la seguridad vial pública.

La última actualización cubre 271,3 millones de millas recorridas sin nadie al volante hasta finales de junio de 2026. Esto se traduce en más de 436 millones de kilómetros en 5 ciudades estadounidenses: Los Ángeles, San Francisco, Atlanta, Austin y Phoenix.

El ritmo de crecimiento es considerable, ya que Waymo añade alrededor de 50 millones de millas nuevas cada trimestre.

Según los últimos datos publicados, ahora se producen un 82% menos de accidentes con heridos en comparación con los accidentes con conductores al volante en esas mismas zonas. Los choques con lesiones graves o con fallecidos se redujeron en un 95%.

Por cada millón de millas, Waymo registra 0,67 accidentes con heridos, frente a 3,77 en vehículos conducidos por personas.

En cuanto a los tipos de accidentes que afectan a los usuarios, el informe mantiene el patrón de ediciones anteriores: sigue habiendo un 93% menos de accidentes con heridos que involucran a peatones, un 86% con ciclistas y un 82% con motoristas.

Y en lo que respecta al tipo de accidentes, el contraste es revelador. En las intersecciones, uno de los escenarios más peligrosos de la conducción urbana, los coches de Waymo se vieron implicados en 15 choques con heridos entre vehículos, mientras que los conductores humanos habrían acumulado unos 404 en esa misma distancia por las mismas calles. Es decir, un 96% menos.

En los choques por detrás, en cambio, la reducción se sitúa en un 48%, la más baja de todas las categorías del informe. Cuando el golpe viene por detrás, el vehículo autónomo tiene poco margen de maniobra.

La metodología de la compañía para medir estos datos se basa en la comparación de accidentes con conductores humanos en las mismas áreas. La información se recopila a partir de registros policiales, únicamente en calles urbanas (se excluyen las autopistas, ya que las trayectorias en ellas siguen siendo escasas).

Los datos llegan en un momento de expansión clave para la filial de Alphabet. Waymo captó 16.000 millones de dólares en febrero y, el pasado 8 de octubre, cerró el primer préstamo de su historia, por 5.000 millones, con PIMCO, Blackstone y Sixth Street al frente, para llegar a nuevos mercados.

Estos informes son la carta de presentación de la compañía ante los gobiernos y reguladores de las ciudades, dentro y fuera de EEUU, en las que ha puesto el punto de mira.

El 20 de octubre, Waymo anunció que expandirá su servicio a la Comunidad de Madrid, con el objetivo de transportar a los primeros pasajeros en 2027. Para ello, seguirá su guion habitual: primero operará coches conducidos manualmente para cartografiar la zona. Más tarde, llegarán las pruebas con especialistas al volante.

La ciudad canadiense de Toronto también figura en la lista de expansión, con llegada prevista para 2028.