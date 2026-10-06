Robin Hood abre la convocatoria del programa Catalyst: 100.000 dólares para startups de impacto en Nueva York

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LO ESENCIAL Las claves Robin Hood abre la convocatoria 2027 de Catalyst, su aceleradora para startups pre-seed y ONG tecnológicas que combatan la pobreza en Nueva York. Cada proyecto seleccionado recibirá 100.000 dólares, como inversión para empresas o subvención para ONG, con posibilidad de financiación adicional. El programa, de 16 semanas, busca soluciones basadas en software, IA y datos para impulsar la movilidad económica de neoyorquinos de bajos ingresos. Las solicitudes están abiertas hasta el 13 de noviembre para proyectos con producto mínimo viable, tracción y límites de ingresos y capital captado.

Robin Hood es una entidad benéfica sin ánimo de lucro que lleva casi cuatro décadas aplicando principios de inversión a la filantropía. Su modelo, conocido como filantropía de riesgo, consiste en identificar, financiar y acompañar a ONG que buscan soluciones contra la pobreza en Nueva York.

Robin Hood acaba de abrir la convocatoria de la cohorte 2027 de Catalyst, su programa de aceleración para startups pre-seed y ONG tecnológicas. Cada proyecto seleccionado recibirá 100.000 dólares: como inversión en el caso de las empresas con ánimo de lucro y como subvención en el caso de las ONG.

Además, algunos proyectos pueden acabar recibiendo fondos adicionales tras la finalización del programa. El capital es de libre uso, pero Robin Hood recomienda a los fundadores empezar pagándose un salario para poder dedicarse a tiempo completo a los proyectos.

Catalyst es el acelerador de Blue Ridge Labs, el estudio de ventures de Robin Hood. El programa dura 16 semanas y está dirigido a startups y ONG tecnológicas seleccionadas que utilicen software, inteligencia artificial y datos para facilitar la movilidad económica de neoyorquinos de bajos ingresos.

Las candidatas deben contar con un producto mínimo viable y cierta tracción. Además, no pueden haber generado más de 150.000 dólares de ingresos en ningún periodo de 12 meses ni haber captado más de 500.000 dólares de capital, sin contar subvenciones. Según la organización, se pueden presentar aplicaciones en solitario o con un equipo pequeño y no hace falta estar incorporado, aunque sí hacerlo de inmediato si la compañía u organización es aceptada en el programa. El plazo para presentar las solicitudes se mantiene abierto hasta el 13 de noviembre.

Los proyectos aceptados pasarán por dos fases. La primera tendrá lugar entre febrero y marzo de 2027 y durará diez semanas. Tiene lugar en Union Square, la nueva sede de Robin Hood, e incluye un viaje al famoso evento South by Southwest (SXSW) para hacer contactos.

La segunda fase del programa de aceleración tendrá lugar entre los meses de abril y junio y durará seis semanas, centradas en crecimiento, pitch y preparación para levantar capital.

El programa concluye con un día de presentaciones ante inversores, socios y la red de Robin Hood.

Los fundadores podrán trabajar con el Design Insight Group, que reúne a una comunidad de más de 5000 neoyorquinos de bajos ingresos y les permite hablar de sus experiencias con los fundadores que buscan soluciones para reducir la brecha social.

Asimismo, el programa de aceleración pone a disposición de los participantes su amplia red de contactos con expertos en finanzas, marketing, ventas y programación.

El jurado encargado de realizar la selección final reunirá a líderes cívicos, inversores, directivos de la organización y miembros del Design Insight Group, y solo proveerá feedback a quienes lleguen a la fase final de entrevistas.